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Sony, PlayStation 3D monitörün Avrupa çıkışını erteledi

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
10,9b
1
10
Monitör
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Sony'nin oyuncular tarafından merakla beklenen PlayStation sertifikalı monitörünün Avrupa çıkışı ertelendi. 24-inç boyutunda olan 3D destekli monitör, 1920 x 1080 piksel çözünürlük desteği sunmasının yanında tasarım özellikleri ve aynı anda aynı anda iki oyuncunun farklı görüntüler görmesini sağlayanteknolojisiyle öne çıkan monitörün Avrupa çıkışının 2012'e ertelendiği rapor edilirken, hangi nedenle ertelemeye gidildiği henüz bilinmiyor.
Oyun tutkunları ve PlayStation sahipleri düşünülerek geliştirilen 3D monitörün kutu içeriğinden aynı zamanda iki adet aktif shutter gözlük ile HDMI kablosu de çıkıyor. 176 derece görüş açısı sunan monitörün Avrupa için ne zaman ve hangi fiyat seviyesinden çıkacağı, bununla birlikte ülkemizdeki durumunun ne olacağı da belirsizliğini koruyor.

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DH Misafiri 7 yıl
bu ürün tr de en az 2000 tl den satılır demedi demeyin
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SEO-Uzmanı 8 yıl
24" inç olayı yanlış olmuş
26" olmalıydı !
veya en azından 25" olsa
o bile ona bile OK !
ama 24" olması gerçeken kötü olmuş ! :(
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GaMeLeCtROniCa 8 yıl
bencede en az 26" olmalıydı yada 24" 26" 27" v.s gibi seçenek getirirler umarıım...
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dreamblue35 8 yıl
abi monitör mü tv mi ben anladım açıkcası; bildiğim kadarı ile sony moniör üretmiyor
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tbederli 8 yıl
çok güzel duruyor.
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Le7els 8 yıl
pahalıdır
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myhotyro 8 yıl
Demek 2011 e ertelemiş :)
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