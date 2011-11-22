Sony, PlayStation 3D monitörün Avrupa çıkışını erteledi

Sony'nin oyuncular tarafından merakla beklenen PlayStation sertifikalı monitörünün Avrupa çıkışı ertelendi. 24-inç boyutunda olan 3D destekli monitör, 1920 x 1080 piksel çözünürlük desteği sunmasının yanında tasarım özellikleri ve aynı anda aynı anda iki oyuncunun farklı görüntüler görmesini sağlayanteknolojisiyle öne çıkan monitörün Avrupa çıkışının 2012'e ertelendiği rapor edilirken, hangi nedenle ertelemeye gidildiği henüz bilinmiyor.

Oyun tutkunları ve PlayStation sahipleri düşünülerek geliştirilen 3D monitörün kutu içeriğinden aynı zamanda iki adet aktif shutter gözlük ile HDMI kablosu de çıkıyor. 176 derece görüş açısı sunan monitörün Avrupa için ne zaman ve hangi fiyat seviyesinden çıkacağı, bununla birlikte ülkemizdeki durumunun ne olacağı da belirsizliğini koruyor.