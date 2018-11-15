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Sony, PlayStation 4 tarihinin en çok satan beş oyununu açıkladı

Playstation 4'ün beşinci yıl dönümünü kutlayan Sony, bazı ilginç istatistikler paylaştı. İşte Playstation 4 tarihinin en çok satan ve en çok oynanan beş oyunu:
6 ay
11,5b
1
14
Oyunlar
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Sony'nin popüler oyun konsolu Playstation 4, bundan tam beş yıl önce 15 Kasım 2013'te piyasaya sürülmüştü. Konsolun beşinci yaş gününü kutlayan Japon teknoloji devi, inanılmaz bir başarıya ulaşan PS4'ün bugüne kadar toplam 86.1 milyon adet satıldığını açıkladı. Sony ayrıca bazı ilginç istatistikler de paylaştı.

Playstation Blog üzerinden yayınlanan istatistikler arasında PS4 tarihinin en çok satan beş oyunu da bulunuyor. Alfabetik sıraya göre açıklanan listede; Call of Duty: Black Ops 3, Call of Duty: WW2, FIFA 17, FIFA 18 ve Grand Theft Auto V yer alıyor.

Konsolun en çok oynanan oyunları ise en çok satanlarla hemen hemen aynı. Buradaki tek fark tahmin edebileceğiniz gibi son bir buçuk yılda oyun dünyasına damgasını vuran Fortnite olmuş. Call of Duty: Black Ops 3, FIFA 17, FIFA 18, Fortnite ve Grand Theft Auto V; Playstation 4 tarihinin en çok oynanan oyunları listesinde ilk 5'te yer alıyor.

Sony ayrıca beşinci yıla özel bir bundle paketinin de duyurusunu yaptı. 27 Kasım'da satışa çıkacak olan pakette 1TB'lık standart Playstation 4 ve Call of Duty: Black Ops 4 yer alıyor. Fiyatı ise 300 dolar olarak belirlenmiş.

Sony'nin beşinci yıl özel yazısına buradan ulaşabilirsiniz.

https://blog.us.playstation.com/2018/11/15/celebrate-the-fifth-anniversary-of-playstation-4/ Yorum Yaz
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cabriyo 6 ay en beğenilen
exclusive tartışması böylelikle son bulmuş oldu.
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XanthiN 6 ay
Exclusive olmaması şaşırttı
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leocorte 6 ay
Tam da bundan bahsediyorum işte. İstatistikler beni haklı çıkardı.
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en_x 6 ay
ps4 un en cok satan oyunlarının hıcbırı bende yok :)
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KinopioTaichou 6 ay
Ne bekleniyordu ki zaten.
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TheNewAtilla 6 ay
Dijital+kutulu rakamları böyleyse oyun sektörünün vay haline
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olağan_şüpheli 6 ay
Sony TR de black friday indirim olacak mı ? (konsol fiyatları için diyorum)
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cabriyo 6 ay en beğenilen
exclusive tartışması böylelikle son bulmuş oldu.
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keremec 6 ay cabriyo
Ne alakası var?
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Night_Blade 6 ay
Herkes peynir ekmek alır ama fındık badem almaz, haaa alırsa da en iyi yerden almaya çalışır; o da SONY işte :))
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Y-ZiyA 6 ay
Liste niye satış rakamlarına göre değil de alfabetik sıraya göre açıklanmış?
Satış rakamları baz alınıyorsa öyle yazılmalıydı.
Yada PS4 ün alfabetik sıraya göre ilk 5 oyunu açıklasınlar o zaman :)
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SKYFALL 6 ay
Call of dutty zaten basli basina konsollar icin yapilmis bir oyun.
PC de ise bu oyun her zaman baltalanmakta.
Adamlar her donem negatif yorum yemektense gidip platformu degistirdiler.
Boylelikle aktif bir sekilde satis yaptigi platformda negatif yorum yemekten kurtulmus oldu.
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