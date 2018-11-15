Sony, PlayStation 4 tarihinin en çok satan beş oyununu açıkladı

Playstation Blog üzerinden yayınlanan istatistikler arasında PS4 tarihinin en çok satan beş oyunu da bulunuyor. Alfabetik sıraya göre açıklanan listede; Call of Duty: Black Ops 3, Call of Duty: WW2, FIFA 17, FIFA 18 ve Grand Theft Auto V yer alıyor.
Konsolun en çok oynanan oyunları ise en çok satanlarla hemen hemen aynı. Buradaki tek fark tahmin edebileceğiniz gibi son bir buçuk yılda oyun dünyasına damgasını vuran Fortnite olmuş. Call of Duty: Black Ops 3, FIFA 17, FIFA 18, Fortnite ve Grand Theft Auto V; Playstation 4 tarihinin en çok oynanan oyunları listesinde ilk 5'te yer alıyor.
Sony ayrıca beşinci yıla özel bir bundle paketinin de duyurusunu yaptı. 27 Kasım'da satışa çıkacak olan pakette 1TB'lık standart Playstation 4 ve Call of Duty: Black Ops 4 yer alıyor. Fiyatı ise 300 dolar olarak belirlenmiş.
Sony'nin beşinci yıl özel yazısına buradan ulaşabilirsiniz.
https://blog.us.playstation.com/2018/11/15/celebrate-the-fifth-anniversary-of-playstation-4/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Satış rakamları baz alınıyorsa öyle yazılmalıydı.
Yada PS4 ün alfabetik sıraya göre ilk 5 oyunu açıklasınlar o zaman :)
PC de ise bu oyun her zaman baltalanmakta.
Adamlar her donem negatif yorum yemektense gidip platformu degistirdiler.
Boylelikle aktif bir sekilde satis yaptigi platformda negatif yorum yemekten kurtulmus oldu.
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