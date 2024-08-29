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    The Witcher 4 tam prodüksiyon aşamasına giriyor: Cyberpunk 2'de ekip büyüyor

    CD Projekt, The Witcher 4'ün yakında üretime gireceğini açıkladı. Polonyalı geliştirici aynı zamanda The Witcher 4 çıkış tarihi hakkında bazı tüyolar ve Cyberpunk 2 hakkında bilgiler verdi.
    The Witcher 4 ve Cyberpunk 2 hakkında yeni bilgiler Tam Boyutta Gör
    CD Projekt, merakla beklenen The Witcher 4 oyununun üretim sürecine yakında başlayacağını duyurdu. Polonyalı oyun geliştirici ve yayıncı CD Projekt, mali yılının ilk yarısını özetleyen açıklamada, "Polaris" kod adıyla bilinen dördüncü Witcher oyununun ön üretim aşamasının sonuna yaklaştığını belirtti. Şirketin ortak CEO'su Michal Nowakowski, "Polaris üzerindeki çalışmalar ilerliyor ve geliştirme ekibi, ön üretim aşamasının sonunu işaret eden önemli bir dönüm noktasına yaklaşıyor" dedi.

    The Witcher 4

    CD Projekt, 2024 mali yılı sonuçlarına ilişkin bir kazanç çağrısında, bu yıl devam eden projelerin durumu hakkında bilgi verdi. Nowakowski, "Polaris ekibi, çok yakında üretim aşamasına girmek için doğru ölçeği koruyor. Hem duyurulmuş hem de duyurulmamış projelerimizde çalışmalarımız istikrarlı bir şekilde ilerliyor," ifadelerini kullandı.

    The Witcher 4 ve Cyberpunk 2 hakkında yeni bilgiler Tam Boyutta Gör
    The Witcher 4'ün ne zaman piyasaya sürüleceği sorusu oyun severlerin en çok merak ettiği konulardan biri. CD Projekt RED, oyunun çıkış tarihiyle ilgili henüz net bir bilgi vermese de, bazı ipuçları paylaştı. Özellikle PlayStation ve Xbox dijital mağazalarının ön sipariş politikaları, Polaris’in çıkış tarihi hakkında bir fikir veriyor. CD Projekt yöneticileri, ön siparişlerin başlamasıyla birlikte oyunun çıkış tarihinin duyurulacağını belirtti. Konsol dijital mağazaları, ön siparişleri en fazla 1 yıl önce başlatabildiğinden, Polaris’in çıkış tarihinin de bu süre zarfında olacağı öngörülüyor.

    Şirket ayrıca, AAA oyunların geliştirme sürecinin genellikle 4-5 yıl arasında olduğunu ve Polaris’in de bu süre zarfında piyasaya sürülebileceğini açıkladı. The Witcher 4'ün çıkış tarihi, oyunun araştırma ve geliştirme aşamasına ne zaman girdiğine bağlı olarak 2026 veya 2027 olabilir. Bu da ön siparişlerin 2025 veya 2026’da başlayabileceği anlamına geliyor. CD Projekt'in geçmişteki oyunlarının prodüksiyon sürecinden lansmana kadar geçen süre göz önüne alındığında, bu süre zarfı oldukça makul görünüyor.

    Bu arada The Witcher serisinde Geralt of Rivia’nın seslendirme sanatçısı Doug Cockle, bir süre önce The Witcher 4'te Geralt'ın geri döneceğini ancak oyunun ana karakterlerinden birisi olmayacağını açıkladı. 

    Cyberpunk 2

    The Witcher 4 ve Cyberpunk 2 hakkında yeni bilgiler Tam Boyutta Gör
    Bununla birlikte, Nowakowski CD Projekt’in Boston stüdyosunun Cyberpunk evreninde geçecek yeni bir oyun olan Project Orion için zemin hazırladığını da belirtti. Şirketin halihazırda üçte ikilik geliştirici kadrosu Polaris üzerinde çalışıyor. Mart 2024'te gerçekleştirilen kazanç konferansında, The Witcher 4'ün geliştirme ekibinin o dönemde 403 kişiden oluştuğu ve şu anda 410 kişiye ulaştığı açıklandı.

    Project Orion, diğer adıyla yeni Cyberpunk devam oyunu, Ar-Ge araştırma ve geliştirme aşamasından ön yapım aşamasına geçiyor. Oyun daha önce bu yılın başlarında Ar-Ge'ye girmişti. Şu anda projede 60 kişi çalışıyor. Firma, gelecek yıl bu sayıyı ikiye katlamayı planlıyor. Project Orion, Cyberpunk evreninin tüm gücünü ve potansiyelini kanıtlayacak bir Cyberpunk 2077 devam oyunu olarak nitelendirilmeye devam ediyor.

    Nowakowski, Cyberpunk 2077: Phantom Liberty'nin piyasaya sürülmesinin ardından, bu oyun üzerinde çalışan personel sayısının 17'ye düştüğünü ve diğer çalışanların diğer projelere yönlendirildiğini ifade etti. Bu arada Polaris ve Orion, Unreal Engine 5 üzerinde inşa ediliyor.

    Kaynakça https://www.tweaktown.com/news/100209/witcher-4-release-date-teased-by-developer-cd-projekt/index.html https://www.tweaktown.com/news/100204/cyberpunk-2-sequel-project-orion-entering-development-soon-dev-team-to-double-across-next-year/index.html
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    limbesh 4 gün önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    Profil resmi
    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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