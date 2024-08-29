The Witcher 4 tam prodüksiyon aşamasına giriyor: Cyberpunk 2'de ekip büyüyor

The Witcher 4
CD Projekt, 2024 mali yılı sonuçlarına ilişkin bir kazanç çağrısında, bu yıl devam eden projelerin durumu hakkında bilgi verdi. Nowakowski, "Polaris ekibi, çok yakında üretim aşamasına girmek için doğru ölçeği koruyor. Hem duyurulmuş hem de duyurulmamış projelerimizde çalışmalarımız istikrarlı bir şekilde ilerliyor," ifadelerini kullandı.
Şirket ayrıca, AAA oyunların geliştirme sürecinin genellikle 4-5 yıl arasında olduğunu ve Polaris’in de bu süre zarfında piyasaya sürülebileceğini açıkladı. The Witcher 4'ün çıkış tarihi, oyunun araştırma ve geliştirme aşamasına ne zaman girdiğine bağlı olarak 2026 veya 2027 olabilir. Bu da ön siparişlerin 2025 veya 2026’da başlayabileceği anlamına geliyor. CD Projekt'in geçmişteki oyunlarının prodüksiyon sürecinden lansmana kadar geçen süre göz önüne alındığında, bu süre zarfı oldukça makul görünüyor.
Bu arada The Witcher serisinde Geralt of Rivia’nın seslendirme sanatçısı Doug Cockle, bir süre önce The Witcher 4'te Geralt'ın geri döneceğini ancak oyunun ana karakterlerinden birisi olmayacağını açıkladı.
Cyberpunk 2
Project Orion, diğer adıyla yeni Cyberpunk devam oyunu, Ar-Ge araştırma ve geliştirme aşamasından ön yapım aşamasına geçiyor. Oyun daha önce bu yılın başlarında Ar-Ge'ye girmişti. Şu anda projede 60 kişi çalışıyor. Firma, gelecek yıl bu sayıyı ikiye katlamayı planlıyor. Project Orion, Cyberpunk evreninin tüm gücünü ve potansiyelini kanıtlayacak bir Cyberpunk 2077 devam oyunu olarak nitelendirilmeye devam ediyor.
Nowakowski, Cyberpunk 2077: Phantom Liberty'nin piyasaya sürülmesinin ardından, bu oyun üzerinde çalışan personel sayısının 17'ye düştüğünü ve diğer çalışanların diğer projelere yönlendirildiğini ifade etti. Bu arada Polaris ve Orion, Unreal Engine 5 üzerinde inşa ediliyor.Kaynakça https://www.tweaktown.com/news/100209/witcher-4-release-date-teased-by-developer-cd-projekt/index.html https://www.tweaktown.com/news/100204/cyberpunk-2-sequel-project-orion-entering-development-soon-dev-team-to-double-across-next-year/index.html Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.