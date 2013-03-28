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Sony, PlayStation 4'e ait kontrolcüyü GDC'de sergiledi

6 yıl
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31
Oyun Konsolları
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Sony, PlayStation 4'e ait kontrolcüyü GDC'de sergiledi
Geçtiğimiz şubat ayında PlayStation 4'ün duyurusunu gerçekleştiren Sony, duyuru sırasında yeni nesil konsoluyla birlikte gelecek olan yeni kontrolcüyü de tanıtmıştı. Ancak Sony, kontrolcü üzerinde pek durmamış, hatta kontrolcüyü uzaktan göstermekle yetinmişti. Sony, şimdilerde ise, oyun geliştiricilerinin kontrolcü ile neler yapabileceğini göstermek için San Francisco'da düzenlenen Oyun Geliştiricileri Konferansı’nda kontrolcüyü katılımcılar ile buluşturuyor.

Bir önceki kontrolcüyle karşılaştırdığımızda karşımıza çıkan en büyük değişikliği kontrolcüye dokunmatik panel ekleyerek yapan Sony, bu panelin verimli bir şekilde kullanılabilmesi için cihazı analog yerine dijital olarak tasarladığını belirtiyor. Kontrolcünün yön tuşları ve işlev tuşları arasına konumlandırılan dokunmatik panel, aynı anda iki dokunuşa kadar destek veriyor. Geliştiricilerin oldukça farklı işlevleri kullanabileceği dokunmatik panelin oyunların yanı sıra kullanıcı arayüzüne dahil edilmesi de muhtemel görünüyor.

Üç eksenli ivmeölçer ve üç eksenli jiroskop donanımlarını da bünyesinde bulunduran kontrolcünün tetik tuşları arasında yer alan kısımda Sony'nin Move kontrolcüsündekine benzer bir Led aydınlatma yer alıyor. Bu kısım sürekli açık halde dururken; kırmızı, pembe, mavi ve yeşil renkli bir renk paleti sunuyor. Bu renkler sayesinde PlayStation 4, "Eye" olarak adlandırılan kamerasıyla oyuncuları rahatlıkla tanıyabiliyor. Geliştiricilerin yine aktif bir şekilde kullanabileceği bir özellik olan bu renkler, oyun içerisindeki gidişatın kontrolcüye yansıtılması gibi bir fikride mümkün kılacak gibi görünüyor.
PlayStation 4'ün kamerası Eye, ince tasarımıyla birlikte her yere kolaylıkla sığabilecek bir yapıya sahipken; şirketin PlayStation 4'le ilgili olarak sergilediği ürünlerin henüz taslak aşamasında olduğunu da belirtelim.Yani yeni konsol karşımıza çıktığında sergilenen bu ürünlerde ufak tefek tasarım değişiklikleriyle karşılaşabiliriz. PlayStation 4 ile ilgili detayların Haziran ayında düzenlenecek olan E3'te daha da netlik kazanması beklendiğini de hatırlatalım. 

http://www.theverge.com/2013/3/27/4153436/sony-shows-off-the-new-playstation-dualshock-4-controller Yorum Yaz
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enaz3posta 6 yıl en beğenilen Redunay
maviyolcu
Kolun adı ne acaba?

oğuzlarin bozok kolu
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berkerden 6 yıl
Önden bakınca çakma kollar gibi duruyor, ama move'un birleştirilmesi mantıklı olmuş.
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Gestapo SS 6 yıl
tasarım,şekil,dizayn tam 1 enkaz olmuş..özelliklerde mutfak robotu cinsinden gelsin deneyip test edip görelim move starter ıvır zıvır çalışıyormu ne işe yarıyor..
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floydrose 6 yıl
exp16
GoldPunch
exp16Ortasında ki noktalı kısım mikrofon mu acaba?Eğer öyleyse tuşlara basma sesinden ne konuştuğunuz anlaşılmaz.Yok eğer hoparlör ise o da gereksiz olmuş olur.
Hoparlör o. Mesela killzone da radyo telsiz sesleri oradan gelecekmis. Elimizde telsiz tutuyor gibi hissedecegiz. Cok iyi.
Ben zaten konsol tarafına çok yabancıyım.İlk aklıma gelen pil süresi oldu ama şimdi siz böyle diyince benim de ilgimi çekti.Telsiz gibi olması gerçekçilik açısından iyi olur.

XD
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Guest-334F3CF19 6 yıl
Güzel tasarımı var bence
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multiTYRT 6 yıl
Süper birşey gibi görünüyor bakalım elimize alınca anlarız
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ssbrutality 6 yıl
enaz3posta
maviyolcuKolun adı ne acaba?
oğuzlarin bozok kolu

Yılın En İyi Yorumu.. Helal! :D
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Mr.Loney 6 yıl
Keşke kollarda kablosuz şarj özelliği olsa ve ps'ın yanına bırakınca şarj olsaydı...
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DH Misafiri 6 yıl
bunu kullanacaklarını pek sanmıyorum değiştirirler gibime geliyor hemde ne bilim pek orjinal durmuyo gözümde sanki çin çakması gibi 'orjinallikten bahsediyorum yanlaış anlamayın'
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YordleKing 6 yıl
GoldPunch
exp16Ortasında ki noktalı kısım mikrofon mu acaba?Eğer öyleyse tuşlara basma sesinden ne konuştuğunuz anlaşılmaz.Yok eğer hoparlör ise o da gereksiz olmuş olur.
Hoparlör o. Mesela killzone da radyo telsiz sesleri oradan gelecekmis. Elimizde telsiz tutuyor gibi hissedecegiz. Cok iyi.

Ben zaten konsol tarafına çok yabancıyım.İlk aklıma gelen pil süresi oldu ama şimdi siz böyle diyince benim de ilgimi çekti.
Telsiz gibi olması gerçekçilik açısından iyi olur.
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LightningRaven 6 yıl
Yakında uçacak bunlar.
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digimon52 6 yıl
kumandanin özellikleri.

PS Move-----------------
Move(kumandadaki özellik) desteklemesi.bu tabiki kumandalarin karismamasi icin arkadaslar ile oynarken hangi kumanda benim diye düsünmeye gerek kalmicak. Ps eye kamera ile alakali özellikleri de olabilir.

Ses sistemi---------------------
Kumanda´da hem Hoperlör var hemde kulaklik giriside var.

Dokunmatik---------------------
dokunmatik destekli bir bölgeye sahip. Bu sayede saniyorum leptopdaki gibi fareyi hizli oynatabilme hizina kavusacak.


Paylaş tuşu (SHARE BUTTON)------------------
Paylaş tuşu ise oyunları oynarken direkt olarak ekran görüntüsü almanıza ya da video kaydetmenize, ardından da bu görsel ögeleri PlayStation 4 ile olusturacağınız profilinize yüklemenize olanak tanıyor. Hatta bu videoları direkt olarak başka kullanıcılara da bağlantı vererek gönderebiliyorsunuz.
( Kotalilar bunu pek kulanmaz malum türkiye ,belki özel bir an yakalandiginda)

SIXSAX----------------------------
saniyorum ps3´deki gibi sixsax özelligi mevcutt olacak.


________________________________________________________________________

simdi bukadar donanima sahip bir kumandanin, affedersiniz Dualshock 3´e göre
daha fazla sey vaad edmesinden dolayi tasarim bakimindan cok kaba görünüyor ancak sundugu özelikler tasarimindan daha fazla bir özellige sahip.











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motoyama 6 yıl
sony gibi bir firmadan beklenebilecek en kötü tasarım sanıyorum. c64 gamepad'i bile daha estetik duruyor.
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