Sony, PlayStation 4'e ait kontrolcüyü GDC'de sergiledi

Geçtiğimiz şubat ayında PlayStation 4'ün duyurusunu gerçekleştiren Sony, duyuru sırasında yeni nesil konsoluyla birlikte gelecek olan yeni kontrolcüyü de tanıtmıştı. Ancak Sony, kontrolcü üzerinde pek durmamış, hatta kontrolcüyü uzaktan göstermekle yetinmişti. Sony, şimdilerde ise, oyun geliştiricilerinin kontrolcü ile neler yapabileceğini göstermek için San Francisco'da düzenlenen Oyun Geliştiricileri Konferansı’nda kontrolcüyü katılımcılar ile buluşturuyor.





Bir önceki kontrolcüyle karşılaştırdığımızda karşımıza çıkan en büyük değişikliği kontrolcüye dokunmatik panel ekleyerek yapan Sony, bu panelin verimli bir şekilde kullanılabilmesi için cihazı analog yerine dijital olarak tasarladığını belirtiyor. Kontrolcünün yön tuşları ve işlev tuşları arasına konumlandırılan dokunmatik panel, aynı anda iki dokunuşa kadar destek veriyor. Geliştiricilerin oldukça farklı işlevleri kullanabileceği dokunmatik panelin oyunların yanı sıra kullanıcı arayüzüne dahil edilmesi de muhtemel görünüyor.





Üç eksenli ivmeölçer ve üç eksenli jiroskop donanımlarını da bünyesinde bulunduran kontrolcünün tetik tuşları arasında yer alan kısımda Sony'nin Move kontrolcüsündekine benzer bir Led aydınlatma yer alıyor. Bu kısım sürekli açık halde dururken; kırmızı, pembe, mavi ve yeşil renkli bir renk paleti sunuyor. Bu renkler sayesinde PlayStation 4, "Eye" olarak adlandırılan kamerasıyla oyuncuları rahatlıkla tanıyabiliyor. Geliştiricilerin yine aktif bir şekilde kullanabileceği bir özellik olan bu renkler, oyun içerisindeki gidişatın kontrolcüye yansıtılması gibi bir fikride mümkün kılacak gibi görünüyor.

PlayStation 4'ün kamerası Eye, ince tasarımıyla birlikte her yere kolaylıkla sığabilecek bir yapıya sahipken; şirketin PlayStation 4'le ilgili olarak sergilediği ürünlerin henüz taslak aşamasında olduğunu da belirtelim.Yani yeni konsol karşımıza çıktığında sergilenen bu ürünlerde ufak tefek tasarım değişiklikleriyle karşılaşabiliriz. PlayStation 4 ile ilgili detayların Haziran ayında düzenlenecek olan E3'te daha da netlik kazanması beklendiğini de hatırlatalım.

http://www.theverge.com/2013/3/27/4153436/sony-shows-off-the-new-playstation-dualshock-4-controller