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Sony PlayStation 4'ü kullandık!

5 yıl
33,9b
1
Diğer Ev Elektroniği
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
enderc
Haber Editörü
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Dünyanın en büyük tüketici elektroniği fuarlarından biri olan IFA 2013'de Sony'nin merakla beklenilen oyun konsolu PlayStation 4'ü kullandık.
 

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die.Rache 5 yıl en beğenilen
Iyi de siz PS4'ü denememissiniz ki,bi arkadasa bakip cikmissiniz..
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TheDC 5 yıl
Çıksada ps3 alsak
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Aaron Paul 5 yıl
Xbox One
Gördüğüm en tipsiz konsol oyunları ise vasatı aşamıyor.

'' Yav He He '' sözü senin için keşfedilmiş...
Söyleyeceğin, her sözün karşılığı; '' Yav He He '' ...
Xbox OneGördüğüm en tipsiz konsol oyunları ise vasatı aşamıyor.'' Yav He He '' sözü senin için keşfedilmiş...Söyleyeceğin, her...
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1 Yanıt Yanıtla +17
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rockymarlboro 5 yıl
ps3 ps4 ayfonlar gibi her sene çıkmaz hem konsol ile telefon ne alaka
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copywriter 5 yıl
WiFi?
Yaw ps4'ün resmi sitesinden baktım da wifi göremedim teknik özellikler arasında, yoksa yok mu?
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GoldPunch 5 yıl copywriter
copywriter

WiFi?
Yaw ps4'ün resmi sitesinden baktım da wifi göremedim teknik özellikler arasında, yoksa yok mu?

PS3'de bile olduğu için oraya yazma gereksinimi duymamış olabilirler.

PS4'ün wi-fi'ı 802.11 b/g/n - 2.4Ghz destekliyor. 5Ghz bandı mevcut değil maalesef.
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Nat Pagle 5 yıl
Bende pc yenilicem :(
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EfsungerHeisen 5 yıl
Bilgisayar Bağımlısı
Orijinalden alıntı: Haplo
Orijinalden alıntı: rambocuk ps4 çıksada ps1 alsam . bu ne lan :) bizim zamanımızda babamız bile alamıyordu ama artık devir değişti yani 2 bin lira veriyor bebeler bi ceb telefonuna 5 bin dolar veriliyor bi oyun pcsine ve o oyun pcsinde yine ps4 deki grafikleri görüceksin 2. el 700 ze bulursun ps4 dü çıktıktan 3 ay sonra bu kadar dramatik olmayın
Bebeler mi veriyor, yoksa bebelere balon alan babaları mı veriyor? Bebe olmasaydı, babası da balon almazdı zaten. 300-350 liraya içinde bir ay barınacağın ev kiralarsın. 1400 Lira cihaza verip, oyunlara 150 150 bayılmak her babayiğidin harcı olmamakla birlikte, her anne babanın da harcı değildir. Ben de PS4 çıktıktan sonra PS3 almayı planlayanlardan biriyim. Zenginsen kendine sakla.
+1.Bende ps3 alamya niyetliyim

bende......PS3 alacağım
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clabnick 5 yıl
İyiki kullanmissiniz. Birde inceleseydiniz heralde video yerine 2 tane resim olurdu.

Kullandik : 3 dk
İnceledik : 2 foto ( oda googleden )


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BayGlock 5 yıl
Beyler ps4, ps3 ve 2 oyunlarini calistiri mi sizce?
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foseptikons 5 yıl
fuara gıden herkese oyun oynatmıyorlarmı acaba=?
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qwert_1 5 yıl
4 gelsede 3 alsak

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FRAPS 5 yıl
Ps4 , hdmi 2.0 destekliyor mu ?
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GT_55 5 yıl FRAPS
FRAPS

Ps4 , hdmi 2.0 destekliyor mu ?

Update ile gelecekmiş.
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serhat_ps3 5 yıl
Çıktığı ilk gün alıcam.
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EXios 5 yıl
Kullandık derken.
Bende sevinçle girdim.Bakıp çıktınız galiba.
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