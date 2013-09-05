Sony PlayStation 4'ü kullandık!

Haber Editörü
|ps3 ps4 ayfonlar gibi her sene çıkmaz hem konsol ile telefon ne alaka
|WiFi?
Yaw ps4'ün resmi sitesinden baktım da wifi göremedim teknik özellikler arasında, yoksa yok mu?
copywriter
PS3'de bile olduğu için oraya yazma gereksinimi duymamış olabilirler.
PS4'ün wi-fi'ı 802.11 b/g/n - 2.4Ghz destekliyor. 5Ghz bandı mevcut değil maalesef.
|Bende pc yenilicem :(
Bilgisayar Bağımlısı
bende......PS3 alacağım
| İyiki kullanmissiniz. Birde inceleseydiniz heralde video yerine 2 tane resim olurdu.
Kullandik : 3 dk
İnceledik : 2 foto ( oda googleden )
|Beyler ps4, ps3 ve 2 oyunlarini calistiri mi sizce?
|fuara gıden herkese oyun oynatmıyorlarmı acaba=?
|4 gelsede 3 alsak
|Ps4 , hdmi 2.0 destekliyor mu ?
FRAPS
Update ile gelecekmiş.
|Çıktığı ilk gün alıcam.
|Kullandık derken. Bende sevinçle girdim.Bakıp çıktınız galiba.
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