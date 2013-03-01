Sony, PlayStation 4'ün kullanıcı arayüzüne ait yeni görüntülerini paylaştı

Geçtiğimiz ay düzenlediği etkinlikte merakla beklenen gelecek nesil konsolu PlayStation 4'ün duyurusunu yapan Sony, konsolun kullanıcı arayüzüne ait yeni ekran görüntülerini paylaştı.





Söz konusu görsellerden birkaçı daha önce karşımıza çıkmıştı. Kullanıcı arayüzüne ait yeni ekran görüntülerinde konsolun sosyal yanını yansıtan paylaşım ekranının yanı sıra, akış(stream) menüsü de sergileniyor. Ayrıca, tablet ve akıllı telefonların arayüzüne ait detaylarında görüntülendiği görsellerde konsolun; video düzenleme, kullanıcı profili ve haber kaynağı menülerine ait detaylar da görünüyor.





Sony'nin yeni nesil konsolu PlayStation 4'ün kullanıcı arayüzüne ait ekran görüntülerine aşağıdaki galeriden göz atabilirsiniz.