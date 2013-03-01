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Sony, PlayStation 4'ün kullanıcı arayüzüne ait yeni görüntülerini paylaştı

6 yıl
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Oyun Konsolları
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Sony, PlayStation 4'ün kullanıcı arayüzüne ait yeni görüntülerini paylaştı
Geçtiğimiz ay düzenlediği etkinlikte merakla beklenen gelecek nesil konsolu PlayStation 4'ün duyurusunu yapan Sony, konsolun kullanıcı arayüzüne ait yeni ekran görüntülerini paylaştı.

Söz konusu görsellerden birkaçı daha önce karşımıza çıkmıştı. Kullanıcı arayüzüne ait yeni ekran görüntülerinde konsolun sosyal yanını yansıtan paylaşım ekranının yanı sıra, akış(stream) menüsü de sergileniyor. Ayrıca, tablet ve akıllı telefonların arayüzüne ait detaylarında görüntülendiği görsellerde konsolun; video düzenleme, kullanıcı profili ve haber kaynağı menülerine ait detaylar da görünüyor.

Sony'nin yeni nesil konsolu PlayStation 4'ün kullanıcı arayüzüne ait ekran görüntülerine aşağıdaki galeriden göz atabilirsiniz.
  

http://www.edge-online.com/features/sony-releases-high-res-screens-of-ps4-user-interface-see-them-here/ Yorum Yaz
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nedensiz07 5 yıl
mavi renk bir gökyüzüne birde playstation a yakışıyor ...
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chupacabra 5 yıl
Herkes arayüze sövmüş yok olmamış. Çıktığı zaman yada daha fazla video gösterildiği zaman oo süpermiş, yok muhteşem yok bilmemne. Arkadaşım önyargılarınızı atın bi kenara. Görende sizi daha önceden 10 tane oyun konsolu üretip emekliye ayrıldı sanır.

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kralexx42 6 yıl
Menü benim icin onemli degil xbox gibi karmaşık olmasın yeter
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thanatos13 6 yıl
güzele benziyor, cihazı kullanınca daha iyi anlarız nasıl olduğunu.
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Creativeflo 6 yıl
gayet güzel deli gibi hızlıdır da
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DriveMaN 6 yıl
menüsünün daha iyi olucağını düşünüyom.. şu anki görüntüleri beyenmedim
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Lord Melkor 6 yıl
Şimdiki arayüz move a uygun değil bu daha uygun ama doğal olarak xbox360 çakması olmuş
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swat882 6 yıl
xbox 360 arayüzüne benzemiş
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artenis 6 yıl
Windows MEDIA CENTER ve Win8 karması, son hali bu olmaz bence,
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Cute Hentai 6 yıl
PS3'ün mevcut menüsü bile yıllardır değişmedi. Sen kalk PS4'de Windows, XBOX360 çakması menü dizayn et. Olmamış Sony olmamış. :)
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Xagdas 6 yıl
Sony telefon ve tabletlerden live stream olarak, o anda oyunu oynayan başka birisini izleyebilecek miyiz? Güzelmiş... Her gün kullanmasakta bir ayrıcalık...
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Cute Hentai 6 yıl
Açıkcası etkilemedi. Daha yaratıcı bir menü beklerdim Sony'den. PS4'ü çıktığı gibi alacağız orası ayrı. :)
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AC@DC 6 yıl
xbox 360ın ara yüzüne benzemiş.
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