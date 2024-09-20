PS5 30. yıl dönümü özel sürümü tanıtıldı: PS1'e saygı duruşu

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Tam Boyutta Gör Sony, PS5 Pro konsolunun ardından PlayStation’ın 30. yıl dönümüne özel sınırlı sayıda üretilen konsol ve aksesuarlarını tanıttı. 30. yıla özel PlayStation 5 Pro ve PS 5 dijital sürüm, Aralık 1994’te piyasaysa sürülen ilk PlayStation konsolundan esinlenilen, retro tasarıma sahip.

Sony, PS5 Pro'nun neden PC'den daha iyi olduğunu açıkladı 1 gün önce eklendi

30. yıla özel PS5 Pro ve PlayStation 5 sınırlı sayıda çıkacak

Tam Boyutta Gör PlayStation’ın 30. yıl dönümüne özel üretilen ürünler arasında; PS5'in dijital versiyonu, yeni duyurulan PS5 Pro, DualSense, DualSense Edge kontrol cihazı, disk sürücüsü kapağı ve PlayStation Portal yer alıyor. Hem konsollar hem de aksesuarlar ikonik gri renge ve çok renkli PS logosuna sahip. Ayrıca cihazlarda kabartmalı 30. yıl dönümü logosu bulunuyor. Sony, orijinal kontrol cihazı tarzı kablo yuvası, bir çıkartma, sınırlı sayıda üretilen PlayStation posteri, dört adet PlayStation şeklinde kablo bağı ve bir ataç sunuyor.

PlayStation 30. Yıl Dönümü Koleksiyonu olarak 2TB SSD, Wi-Fi 7 uyumluluğu ve DualSense kolu ve sınırlı sayıda üretilen poster gibi çeşitli aksesuarlarla birlikte gelen PlayStation 5 Pro Konsolu ile birlikte 1TB SSD’li PlayStation 5 Dijital Sürüm, 21 Kasım’da satışa sunulacak. Sony, 30. yıla özel PlayStation 5 Pro konsolundan 12.300 adet satacaklarını söyledi. Numara, ilk PlayStation konsolunun piyasaya sürüldüğü ay ve günü temsil ediyor.

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