Sony, Playstation 3'te kullanılan Jailbreak'in önüne geçti.

Son günlerde Playstation 3 ile ilgili çıkan haberlerde Sony'nin oyun konsolunun dokunulmazlığının son bulduğu ortaya çıkmış ve Jailbreak adı verilen yöntemin farklı şekillerde kullanılıp back-up adı verilen kopya oyunların Playstation 3'te oynanabilmesi mümkün olmuştu.

Bu duruma Sony'nin vereceği tepki merak edilirken, beklenen oldu ve jailbreak yönteminin önüne geçmek adına hazırlanan 3.42 sürüm numaralı sistem güncellemesi yayınlandı. Sony tarafından yayınlanan 3.42 sürüm numaralı güncelleme, Jailbreak işlemi için kullanılan PSFreedom, PSGroove, PSJailbreak gibi yazılımları engelliyor.

Korsan oyun konusunda lik defa bu kadar ciddi bir durumla karşı karşıya kalan Sony'nin başka ne gibi yaptırımlarda bulunacağı merak ediliyor.