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Sony, Playstation 3'te kullanılan Jailbreak'in önüne geçti

Sony, Playstation 3'te kullanılan Jailbreak'in önüne geçti.
9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Diğer Ev Elektroniği
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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Sony, Playstation 3'te kullanılan Jailbreak'in önüne geçti
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Son günlerde Playstation 3 ile ilgili çıkan haberlerde Sony'nin oyun konsolunun dokunulmazlığının son bulduğu ortaya çıkmış ve Jailbreak adı verilen yöntemin farklı şekillerde kullanılıp back-up adı verilen kopya oyunların Playstation 3'te oynanabilmesi mümkün olmuştu.

Bu duruma Sony'nin vereceği tepki merak edilirken, beklenen oldu ve jailbreak yönteminin önüne geçmek adına hazırlanan 3.42 sürüm numaralı sistem güncellemesi yayınlandı. Sony tarafından yayınlanan 3.42 sürüm numaralı güncelleme, Jailbreak işlemi için kullanılan PSFreedom, PSGroove, PSJailbreak gibi yazılımları engelliyor.

Korsan oyun konusunda lik defa bu kadar ciddi bir durumla karşı karşıya kalan Sony'nin başka ne gibi yaptırımlarda bulunacağı merak ediliyor.

Sony, Playstation 3'te kullanılan Jailbreak'in önüne geçti
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Loukas 9 yıl
Su baslik Altinda bunu nasil yaparim, sunu nasil yaparim diye sorup yardim isteyen arkadaslar lutfen anlatmasi ve paylasmasi yasak seyleri paylasmasin ve yazmasin. Bu konu bilgi ve gelismeleri takip amacli kullaniliyor.

Son bir sey, yonetim olarak bu durus ve tavrinizi her konu ve icerikte ayirim yapmadan uygulamaniz dilegiyle.
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dream54 9 yıl
Arkadaşlar pes 2011 türkçe versiyonunda (ses ve menü) türkçemi.Alan arkadaşlar bilgi verbilirlermi.?
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santanio 9 yıl
Arkadaslar harddiskinde bol bol oyunu olan varmi. Pm atarsaniz listenizi bende sahip olduklarimi paylasiyim ev istanbul ortakoyde bi cay icer oyunlari paylasiriz indir indir bayildim artik.
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XII.Nicksiz 9 yıl

santanio

Arkadaslar harddiskinde bol bol oyunu olan varmi. Pm atarsaniz listenizi bende sahip olduklarimi paylasiyim ev istanbul ortakoyde bi cay icer oyunlari paylasiriz indir indir bayildim artik.


hocam ortakoyde nerdesın
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alper6161 9 yıl
Bir bakima iyi oldu kirildigi en azindan ps4 daha erken cikar
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Wassermann 9 yıl
alper6161

Bir bakima iyi oldu kirildigi en azindan ps4 daha erken cikar


Öngörüne hayran kaldım.
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brnk 9 yıl
3,50 yükledim bu gün kırsınlar artık şunu kaç gündür oyun oynamıyorum.. :'(
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dream54 9 yıl

mehmetozkan83
jailbreak için güncelleme çıkmış bilgisi olan var mı ben mi yanlış duydum acaba.
ve jailbreak konusunda bir tavsiye. gerçi çoğnuz biliyorsunuzdur.
mesela motorstorm oyununu indirdim. 13 gb sanırım boyutu.
harici hdd e attım ama klasör ismini motorstorm yapmıştım o klasör aldınta. da oyunun dosyaları var.
oyunu açmaya çalıştyığımda geçersiz EBOOT uyarısı alıyordum.
araştırdıktan sonra öğrendikmi şu şekilde yapmak lazımmış.
daha sonra oyunun kodunu yazdım klasöre yani motorstorm yerine örnek olarak BLES00960 gibi tabi bu klasörün altında da oyun dosyaları.
ve direk açtı. aynı şekilde açamadığım birkaç oyunu da bu şekilde açtım. ama bazı oyunlar buna ihtiyaç duymadan çalışıyor.

Arkadaşlar jailbreak a aldıktan sonra güncelleme yapılabiliniyor mu.?
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dream54 9 yıl
full oynyorsunuz değil mi demo değil.Bu arada hangi dilde.(fransız full sürmünün olduğu söyleniyor.)
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fateeh33 9 yıl

dream54

full oynyorsunuz değil mi demo değil.Bu arada hangi dilde.(fransız full sürmünün olduğu söyleniyor.)

tabi ki hocam ayıp ediyorsun şimdi kırıldım.beni tanımıyorsunuz galiba


içinde italyanca ispanyolca fransızca almanca ve rusça var. ingilizce yok
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dream54 9 yıl
PES 11 İ PS3 Jailbreak ile oynayabilen arkadaş varmı.?
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heyysanadiyom 9 yıl
şu gün kırılamayan bi program kaldı mı ki?

windowsundan adobesıne vs vs vs

yaptıkları kırılamaması ıcın ugrasmak sureyı uzatmak

enınde sonunda kırılcak tumden , korsancılar nasıl ekmek yıcek onlar ekmek davasındalar ıllakı olcak bu ıs
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fateeh33 9 yıl

dream54

PES 11 İ PS3 Jailbreak ile oynayabilen arkadaş varmı.?

evet. isteyene Gameplay video su bile çekebilirim HD
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dream54 9 yıl

zamazengo
dream54
Arkadaşlar kafam okadar karışıkki.Öncelikle xbox 360 elite alacaktım.Sonra ps3 kırıldı denildi.Formu okudum 3.41 versiyonunda kırılmış,3.42 versiyonu ve sonraki versiyonlarda ve yeni gelecek oyunlarda sıkıntı olacak deniyor.Anlamadın bu nasıl kırılma.?
Sonuç olarak ben ne alayım arkadaşlar,bugün oyun konsolu alacağım yardımcı olursanız sevinirim..

bence alacaksan ps3 al. alacağın konsol sürüm olarak 3.40 olur en fazla. sonra sen onu 3.41'e çekersin oynarsın paşa paşa.
yeni oyunlar konusunda da ümitliyiz ki çalışacaktır, çünkü tüm dosyalara erişim sağlandı. ps3'ün kendi dosyaları olsun oyunun kendi dosyaları olsun. zaten pc örneğinde 2 dosya değiştirerek oyundan sorunsuz oynanıyo biliyoruz. ps3'de de aynısı olur diye tahmin ediyoruz.
ek olarak: bu kırılmanın ardından 3.42, 3.50 gibi fw'lerin de kırılmasının önü açıldı, yakındır diyebiliriz. sony korkudan 3.50'de usb'den giriş yapan aletlerin %75'ini iptal etti. 3.50'de olmadıktan sonra korkun olmasın konsol derim. ama sen 3.41 de takıl, yeterli olur.

Tşkler verdiğiniz bilgi için.
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dream54 9 yıl
Arkadaşlar kafam okadar karışıkki.Öncelikle xbox 60 elite alacaktım.Sonra ps3 kırıldı denildi.Formu okudum 3.41 versiyonunda kırılmış,3.42 versiyonu ve sonraki versiyonlarda ve yeni gelecek oyunlarda sıkıntı olacak deniyor.Anlamadın bu nasıl kırılma.?
Sonuç olarak ben ne alayım arkadaşlar,bugün oyun konsolu alacağım yardımcı olursanız sevinirim..
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zamazengo 9 yıl
dream54

Arkadaşlar kafam okadar karışıkki.Öncelikle xbox 360 elite alacaktım.Sonra ps3 kırıldı denildi.Formu okudum 3.41 versiyonunda kırılmış,3.42 versiyonu ve sonraki versiyonlarda ve yeni gelecek oyunlarda sıkıntı olacak deniyor.Anlamadın bu nasıl kırılma.?

Sonuç olarak ben ne alayım arkadaşlar,bugün oyun konsolu alacağım yardımcı olursanız sevinirim..


bence alacaksan ps3 al. alacağın konsol sürüm olarak 3.40 olur en fazla. sonra sen onu 3.41'e çekersin oynarsın paşa paşa.
yeni oyunlar konusunda da ümitliyiz ki çalışacaktır, çünkü tüm dosyalara erişim sağlandı. ps3'ün kendi dosyaları olsun oyunun kendi dosyaları olsun. zaten pc örneğinde 2 dosya değiştirerek oyundan sorunsuz oynanıyo biliyoruz. ps3'de de aynısı olur diye tahmin ediyoruz.
ek olarak: bu kırılmanın ardından 3.42, 3.50 gibi fw'lerin de kırılmasının önü açıldı, yakındır diyebiliriz. sony korkudan 3.50'de usb'den giriş yapan aletlerin %75'ini iptal etti. 3.50'de olmadıktan sonra korkun olmasın konsol derim. ama sen 3.41 de takıl, yeterli olur.

ek2: aklıma gelmişken yazayım. eğer jtaglı almayıp normal xbox alacaksan dvd masrafın olacak bayağı. jb ps3'de böyle bir sıkıntın olmayacak atacaksın dahili ya da harici hdd'e direk.
bi de bazı oyunlar sorunlu ama %90ı çalışıyor. oyun uyumluluk listesinden bak tiny.cc/...
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