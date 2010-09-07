Sony, Playstation 3'te kullanılan Jailbreak'in önüne geçti.

Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
Son günlerde Playstation 3 ile ilgili çıkan haberlerde Sony'nin oyun konsolunun dokunulmazlığının son bulduğu ortaya çıkmış ve Jailbreak adı verilen yöntemin farklı şekillerde kullanılıp back-up adı verilen kopya oyunların Playstation 3'te oynanabilmesi mümkün olmuştu.
Bu duruma Sony'nin vereceği tepki merak edilirken, beklenen oldu ve jailbreak yönteminin önüne geçmek adına hazırlanan 3.42 sürüm numaralı sistem güncellemesi yayınlandı. Sony tarafından yayınlanan 3.42 sürüm numaralı güncelleme, Jailbreak işlemi için kullanılan PSFreedom, PSGroove, PSJailbreak gibi yazılımları engelliyor.
Korsan oyun konusunda lik defa bu kadar ciddi bir durumla karşı karşıya kalan Sony'nin başka ne gibi yaptırımlarda bulunacağı merak ediliyor.
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Son bir sey, yonetim olarak bu durus ve tavrinizi her konu ve icerikte ayirim yapmadan uygulamaniz dilegiyle.
hocam ortakoyde nerdesın
Öngörüne hayran kaldım.
Arkadaşlar jailbreak a aldıktan sonra güncelleme yapılabiliniyor mu.?
tabi ki hocam ayıp ediyorsun şimdi kırıldım.beni tanımıyorsunuz galiba
içinde italyanca ispanyolca fransızca almanca ve rusça var. ingilizce yok
windowsundan adobesıne vs vs vs
yaptıkları kırılamaması ıcın ugrasmak sureyı uzatmak
enınde sonunda kırılcak tumden , korsancılar nasıl ekmek yıcek onlar ekmek davasındalar ıllakı olcak bu ıs
evet. isteyene Gameplay video su bile çekebilirim HD
Tşkler verdiğiniz bilgi için.
Sonuç olarak ben ne alayım arkadaşlar,bugün oyun konsolu alacağım yardımcı olursanız sevinirim..
bence alacaksan ps3 al. alacağın konsol sürüm olarak 3.40 olur en fazla. sonra sen onu 3.41'e çekersin oynarsın paşa paşa.
yeni oyunlar konusunda da ümitliyiz ki çalışacaktır, çünkü tüm dosyalara erişim sağlandı. ps3'ün kendi dosyaları olsun oyunun kendi dosyaları olsun. zaten pc örneğinde 2 dosya değiştirerek oyundan sorunsuz oynanıyo biliyoruz. ps3'de de aynısı olur diye tahmin ediyoruz.
ek olarak: bu kırılmanın ardından 3.42, 3.50 gibi fw'lerin de kırılmasının önü açıldı, yakındır diyebiliriz. sony korkudan 3.50'de usb'den giriş yapan aletlerin %75'ini iptal etti. 3.50'de olmadıktan sonra korkun olmasın konsol derim. ama sen 3.41 de takıl, yeterli olur.
ek2: aklıma gelmişken yazayım. eğer jtaglı almayıp normal xbox alacaksan dvd masrafın olacak bayağı. jb ps3'de böyle bir sıkıntın olmayacak atacaksın dahili ya da harici hdd'e direk.
bi de bazı oyunlar sorunlu ama %90ı çalışıyor. oyun uyumluluk listesinden bak tiny.cc/...