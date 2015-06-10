Sony RX10 II kullanıcıların beğenisine sunuldu

Uzun zamandır beklenen A7rII'yi en sonunda resmi olarak görücüye çıkartan Sony, aynı zamanda detaylarına burada yer verdiğimiz RX10'un yeni versiyonu RX10 II'yi de kullanıcıların beğenisine sundu.

RX10 ile aynı SLR-Benzeri gövde yapısı ve tasarımını sürdüren RX10 II, bu benzerliği teknik detaylarda da sürdürüyor ve bünyesinde 1-inç boyutlu Exmor R 20.2Mp bir CMOS sensör (Yığın tasarım sayesinde daha yüksek hassasiyet) yer alıyor. Bu eskiye oranla çok daha hassas sensörüyle ve yeni DRAM hafıza birimiyle 29 dakikaya kadar 4K videolar (3840x2160 / XAVC S kodek ile 100 Mbps) kaydedebilen model, yine RX10 ile benzer olarak ZEISS Vario-Sonnar T* 24-200mm F2.8 lens birimiyle geliyor ve bu lens değiştirilemiyor.

40 kat süper yavaş çekim moduyla saniyede 960, 480 ve 240 kare video çekimleri gerçekleştirebilen Sony RX10 II, 1/32,000'e kadar perde hızıyla dikkatleri üzerine çekiyor ve saniyede 14 kare seri çekim yapabiliyor. 2.35m piksel XGA OLED elektronik vizörüyle etkili bir görüş açısı sunan fotoğraf makinesi, WiFi ile NFC bağlantı teknolojilerini aktif olarak kullanarak akıllı cihazlarla hızlı bir şekilde iletişim kurabiliyor.

Sony'nin en yeni fotoğraf makinelerinden RX10 II, Temmuz ayı içerisinde 1300$ fiyat etiketiyle satışa çıkıyor.

http://www.dpreview.com/articles/0995267996/sony-announces-rx10-ii