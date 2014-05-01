Sony, SLT sistem yeni fotoğraf makinesi A77 II'yi resmi olarak duyurdu

Kısa zaman önce duyurduğu 4K video çekebilen yeni FF (Tam Kare) aynasız fotoğraf makinesi A7s ile dikkatleri üzerine çeken Sony, şimdi de A77 yerine hazırladığı A77 II'yi resmi olarak kullanıcıların beğenisine sundu.

SLT yani tam geçirgen ayna teknolojisi doğrultusunda hazırlanan ve tasarımsal olarak yerine geldiği modele oldukça benzeyen yeni Sony A77 II, teknik olarak ise 24 megapiksel çözünürlükte Exmor APS-C CMOS sensör, güçlü BIONZ X görüntü işlemcisi, A-Mount lensler ile tam uyum, 14-bit RAW çekim desteği, 100-51200 ISO aralığı, saniyede 12 kare seri çekim hızı, Sony kameralar içerisinde kullanılan en gelişmiş 15'i çapraz 79 noktalı (sahne algılama) otomatik netleme sistemi, dokunmatik olmayan 3-inç 1.2 milyon nokta hareketli ekran, 2.3 milyon nokta OLED elektronik vizör, maksimum 1/8000 enstantane hızı, fotoğraflar için sensör tabanlı, videolar içinse elektronik görüntü sabitleme sistemi, kablosuz paylaşma ve kontrol için Wi-Fi ile NFC teknolojileri ve su ile toza dayanıklı magnezyum alaşım gövde gibi detaylarla geliyor. 1920 x 1080piksel yani Full HD çözünürlükte 60p/i video çekimi (MPEG-4, AVCHD format) yapabilen makine, tam geçirgen ayna teknolojisiyle de video çekimlerinde sürekli netleme yapabiliyor.

Çektiği görüntüleri SD/ SDHC/SDXC, Memory Stick Pro Duo/ Pro-HG Duo hafıza kartlarına aktarabilen ve mini HDMI ile USB 2.0 portlarını taşıyan Sony A77 II, NP-FM500H kodlu lityum iyon bataryasıyla CIPA standartlarına göre 480 fotoğraf çekebiliyor. Gövde ağırlığı 647 gram olarak belirtilen modelin, boyutu ise 143 x 104 x 81 mm düzeyinde. Kaslı gövdesi üzerinde düşük ışıklı çekimler için bir adet flaş taşıyan SLT sistemin yeni üyesi, üst bilgi ekranı ile diyafram ve enstantane için konan ayar tekerlekleriyle de ergonomi noktasında üst düzey bir deneyim yaşatabiliyor. Sony A77II yerine geldiği A77'den özellikle ISO aralığı, kablosuz bağlantı teknolojileri ve otomatik netleme noktalarıyla ayrılıyor.

Sony'nin ürün gamına eklediği yeni SLT sistem fotoğraf makinesi A77II, gövde olarak 1200$, Sony 16-50mm F/2.8 lens ile beraber ise 1800$ fiyat etiketiyle Haziran ayında satışa çıkıyor.

http://www.dpreview.com/news/2014/05/01/sony-announces-slt-a77-ii-high-end-aps-c-a-mount-fixed-mirror-dslr?utm_campaign=internal-link&utm_source=news-list&utm_medium=text&ref=title_0_1