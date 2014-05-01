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Sony, SLT sistem yeni fotoğraf makinesi A77 II'yi resmi olarak duyurdu

5 yıl
2,6b
1
19
Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Sony, SLT sistem yeni fotoğraf makinesi A77 II'yi resmi olarak duyurdu
Kısa zaman önce duyurduğu 4K video çekebilen yeni FF (Tam Kare) aynasız fotoğraf makinesi A7s ile dikkatleri üzerine çeken Sony, şimdi de A77 yerine hazırladığı A77 II'yi resmi olarak kullanıcıların beğenisine sundu.
SLT yani tam geçirgen ayna teknolojisi doğrultusunda hazırlanan ve tasarımsal olarak yerine geldiği modele oldukça benzeyen yeni Sony A77 II, teknik olarak ise 24 megapiksel çözünürlükte Exmor APS-C CMOS sensör, güçlü BIONZ X görüntü işlemcisi, A-Mount lensler ile tam uyum, 14-bit RAW çekim desteği, 100-51200 ISO aralığı, saniyede 12 kare seri çekim hızı, Sony kameralar içerisinde kullanılan en gelişmiş 15'i çapraz 79 noktalı (sahne algılama) otomatik netleme sistemi, dokunmatik olmayan 3-inç 1.2 milyon nokta hareketli ekran, 2.3 milyon nokta OLED elektronik vizör, maksimum 1/8000 enstantane hızı, fotoğraflar için sensör tabanlı, videolar içinse elektronik görüntü sabitleme sistemi, kablosuz paylaşma ve kontrol için Wi-Fi ile NFC teknolojileri ve su ile toza dayanıklı magnezyum alaşım gövde gibi detaylarla geliyor. 1920 x 1080piksel yani Full HD çözünürlükte 60p/i video çekimi (MPEG-4, AVCHD format) yapabilen makine, tam geçirgen ayna teknolojisiyle de video çekimlerinde sürekli netleme yapabiliyor.
Çektiği görüntüleri SD/ SDHC/SDXC, Memory Stick Pro Duo/ Pro-HG Duo hafıza kartlarına aktarabilen ve mini HDMI ile USB 2.0 portlarını taşıyan Sony A77 II, NP-FM500H kodlu lityum iyon bataryasıyla CIPA standartlarına göre 480 fotoğraf çekebiliyor. Gövde ağırlığı 647 gram olarak belirtilen modelin, boyutu ise 143 x 104 x 81 mm düzeyinde. Kaslı gövdesi üzerinde düşük ışıklı çekimler için bir adet flaş taşıyan SLT sistemin yeni üyesi, üst bilgi ekranı ile diyafram ve enstantane için konan ayar tekerlekleriyle de ergonomi noktasında üst düzey bir deneyim yaşatabiliyor. Sony A77II yerine geldiği A77'den özellikle ISO aralığı, kablosuz bağlantı teknolojileri ve otomatik netleme noktalarıyla ayrılıyor.
Sony'nin ürün gamına eklediği yeni SLT sistem fotoğraf makinesi A77II, gövde olarak 1200$, Sony 16-50mm F/2.8 lens ile beraber ise 1800$ fiyat etiketiyle Haziran ayında satışa çıkıyor. 
 
Sony, SLT sistem yeni fotoğraf makinesi A77 II'yi resmi olarak duyurdu
Sony, SLT sistem yeni fotoğraf makinesi A77 II'yi resmi olarak duyurdu

http://www.dpreview.com/news/2014/05/01/sony-announces-slt-a77-ii-high-end-aps-c-a-mount-fixed-mirror-dslr?utm_campaign=internal-link&utm_source=news-list&utm_medium=text&ref=title_0_1 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 3 yıl
mesincır
Bunlar başabaş makineler. Ama Canonda lens aksesuar ve bilinirlik avantajı var. Piyasası sağlam yani. En fazla bir yıl sonra satmak istersin o zaman A77 pek kimsenin umrunda olmaz. Zaten Sony aynasızlara önem veriyor. Sony meraklıları A7 ve Nex serisine odaklanmış durumda. Sony de yeni lensleri bu makinelere çıkarıyor. İlla Sony getirteceksen A6000 getirt bence
Bir de duyurulma tarihleri: Sony Ağustos 2011......Canon Temmuz....... Mesincır A-77 II ikinci ele düştümü?Yedek almak istiyordumda..Bana özelden yazarmısın...
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3DneBandim 5 yıl
Makinemi yükseltirsem ilerde sıracaki makinemi buldum
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Ermis1453 5 yıl
Dokunmatik ekran olmaliydi
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BLoWeR 5 yıl
Son yaptıkları A6000 e benzemesinde... En hızlı biziz deyip, 30 kareden sadece 1 tanesini net verebilen dünyanın en hızlı netleme yapan aynasızı hesabı...
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Mr.Loney 5 yıl Ermis1453
dervis2007

Dokunmatik ekran olmaliydi


joystic varken geröekten gereksiz kalır bence. Hem dokunmatik ekran her koşulda kullanışlı olmayabiliyor.

ozturert

Alet telefona bağlanıp GPS bilgilerini alabiliyor, ayrıca GPS'e çok gerek yok.



Bunu bilmiyordum öyleyse iyi
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theyapici 5 yıl
sony uçmuş
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Selçuk ALAGÖZ 5 yıl
Sony çok sağlam adımlar ile ilerliyor.
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Elefue 5 yıl
12 FPS 24 MP resmide küçücük koymuşsunuz ne farkı var bunun diğerinden.
DSLR lar gibi böyle üst düzey makinalar 4K olmasada 2K çekmelidirler.
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CanTnçr 5 yıl Elefue
Elefue

12 FPS 24 MP resmide küçücük koymuşsunuz ne farkı var bunun diğerinden.

DSLR lar gibi böyle üst düzey makinalar 4K olmasada 2K çekmelidirler.

Ana sayfa haberi olduğu için fotoğraf küçük mecburen. Buyrun büyük hali;

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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