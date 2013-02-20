Sony, SLT-A58 DSLR fotoğraf makinesini resmi olarak duyurdu





Dijital fotoğraf dünyasında SLT serisi DSLR fotoğraf makineleri ile önemli bir yeri bulunan Sony, SLT fotoğraf makinesi ailesinin yeni üyesini resmi olarak kullanıcılar karşısına sundu.

Yarı saydam ayna teknolojisi ile klasik DSLR modellerinden farklı özellikler sunabilen SLT ailesinin yeni üyesi olan SLT-A58 modeli, Sony tarafından resmi olarak duyuruldu. Orta seviye SLT DSLR fotoğraf makinesi olarak geçen değiştirilebilir lensli A58, firmanın hali hazırda piyasada olan A57 ve A37 modellerinin üzerine yerleştirilmiş durumda.

APS-C 1.5x 20.1MP CMOS sensöre ve BIONZ fotoğraf işlemcisine sahip olan A58, ISO 100 ile 16000 (25600'e kadar arttırılabilir) arasını aktif olarak kullanabiliyor. Raw, Jpeg ya da aynı anda Raw + Jpeg çekim yapabilen makine, 8fps seri çekim hızına, dahili flaşa, 15 netleme noktasına ve 50i/25p Full HD 1920x1080 stereo mikrofon ile sesli video çekim özelliğine sahip. 2.7" 460 nokta LCD ekran ve 1.4 milyon OLED elektronik vizörün eşlik ettiği A58, SD/SDHC/SDXC, Memory Stick Pro Duo/Pro-HD Duo hafıza kartı desteklerini yanında, SteadyShot Inside ve Lock-Autofocus teknolojileri sayesinde elde rahat çekim yapabilme ve daha kararlı otomatik netleme performansı sunabiliyor.

USB 2.0 ve HDMI bağlantı seçeneklerine sahip olan Sony SLT-A58 DSLR fotoğraf makinesi, 129x95x78mm ölçülerinde bir gövde yapısına ve 429 gr ağırlığa sahip. Kamera içinde 15 adet artistik fotoğraf filtreleri ile kullanıcıların farklı fotoğraflar oluşturmalarına yardımcı olabilen makine, firmanın yeni geliştirdiği Sony DT 18-55mm F/3.5-5.6 SAM II kit objektif ile beraber geliyor.

Önümüzdeki nisan ayında piyasaya çıkması beklenen Sony SLT-A58'in resmi satış fiyatı açıklanmamış olsa da, 690$ fiyat etiketine sahip olması bekleniyor.