Sony, Snapdragon 800 çözümü taşıyan bir Xperia Z versiyonu peşinde olabilir





Sony'nin bu yıl başlarında piyasaya sürdüğü amiral gemi modeli Xperia Z, tasarım açısından çok şeyler vaad etse de, önceki yılın işlemcisini kullandığı ve rakiplerinin gerisinde kaldığı için sık sık eleştiriliyordu. Yeni ortaya çıkan bir iddia ise oldukça tartışma yaratacak cinsten.





Bugüne kadar önemli sızıntılar yapması ile bilinen Eldar Murtazin, attığı bir Twitter mesajında Xperia Z'nin Snapdragon 800 çözümü taşıyan versiyonunu denemekte olduğunu ve cihazın gerçekten de hızlı olduğunu açıkladı.





Murtazin ayrıca cihazda HTC One'da da bulunan Super LCD3 panel teknolosinin kullanıldığını ancak bunun ticari sürümde yer alacağını sanmadığını da sözlerine ekledi.





Sony'nin amiral gemi modeli Xperia Z'yi Snapdragon 800 ile yeniden rekabete sokmayı istemesi akla uygun geliyor ancak ilk versiyonu alanların firmayı eleştireceği muhakkak. Bunun yanında Xperia Z Ultra ve i1 Honami modelleri varken Sony'nin böyle bir şeye neden gerek duyacağı da cevabını arayan sorulardan.





Diğer bir ihtimal ise Murtazin'in incelediği modelin i1 Honami olabileceği yönünde. 5 inçlik Full HD ekran, Snapdragon 800 gibi özelliklere sahip olacak modelin Xperia Z ile benziyor olması muhtemel. Ancak Murtazin'in böyle bir yanılgıya düşeceği sanılmıyor. Sony takipçilerini oldukça meraklandıracak güncellenmiş Xperia Z modeli ile ilgili yeni bilgiler geldikçe paylaşmaya devam edeceğiz.

https://twitter.com/eldarmurtazin/status/348751251879632896