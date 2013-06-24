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Sony, Snapdragon 800 çözümü taşıyan bir Xperia Z versiyonu peşinde olabilir

5 yıl
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Sony, Snapdragon 800 çözümü taşıyan bir Xperia Z versiyonu peşinde olabilir

Sony'nin bu yıl başlarında piyasaya sürdüğü amiral gemi modeli Xperia Z, tasarım açısından çok şeyler vaad etse de, önceki yılın işlemcisini kullandığı ve rakiplerinin gerisinde kaldığı için sık sık eleştiriliyordu. Yeni ortaya çıkan bir iddia ise oldukça tartışma yaratacak cinsten.

Bugüne kadar önemli sızıntılar yapması ile bilinen Eldar Murtazin, attığı bir Twitter mesajında Xperia Z'nin Snapdragon 800 çözümü taşıyan versiyonunu denemekte olduğunu ve cihazın gerçekten de hızlı olduğunu açıkladı.

Murtazin ayrıca cihazda HTC One'da da bulunan Super LCD3 panel teknolosinin kullanıldığını ancak bunun ticari sürümde yer alacağını sanmadığını da sözlerine ekledi.

Sony'nin amiral gemi modeli Xperia Z'yi Snapdragon 800 ile yeniden rekabete sokmayı istemesi akla uygun geliyor ancak ilk versiyonu alanların firmayı eleştireceği muhakkak. Bunun yanında Xperia Z Ultra ve i1 Honami modelleri varken Sony'nin böyle bir şeye neden gerek duyacağı da cevabını arayan sorulardan.

Diğer bir ihtimal ise Murtazin'in incelediği modelin i1 Honami olabileceği yönünde. 5 inçlik Full HD ekran, Snapdragon 800 gibi özelliklere sahip olacak modelin Xperia Z ile benziyor olması muhtemel. Ancak Murtazin'in böyle bir yanılgıya düşeceği sanılmıyor. Sony takipçilerini oldukça meraklandıracak güncellenmiş Xperia Z modeli ile ilgili yeni bilgiler geldikçe paylaşmaya devam edeceğiz.

https://twitter.com/eldarmurtazin/status/348751251879632896 Yorum Yaz
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ZZ RAT 5 yıl en beğenilen
Murtazir iyicene kafayi yedi.
Bir ufuruk daha, bu da diger sallamasyonlari gibi yalan cikacak.
Adamlar Honami cikaracaklar, neden Z'ye s800 koysunlar ki.

Murtazir iyicene kafayi yedi.Bir ufuruk daha, bu da diger sallamasyonlari gibi yalan cikacak.Adamlar Honami cikaracaklar, neden Z'ye s800 koysunlar ...
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ZZ RAT 5 yıl
Honami de 5" olacak, hicbir yerde 5.5 " olacak diye bir haber okumadim.
Dolayisiyla bana sallama bir haber geldi.
Insallah Sony Samsung'un dustugu hataya dusmez.
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aybey 5 yıl
Apple çıkardığı iphone modeli ''s'' adıyla 1 sene içinde güncelliyor. samsung çıkardığı model 2,3,4... adıyla 1 sene içinde güncelliyor. Şimdi sony bu güncellemeyi yaparsa alanlar neden kızıyor? İşine gelen alır işine gelmeyen almaz. S3 kullanıyorum işime gelemediği için s4 almadım. Bunu Apple yapınca oh ne iyi oluyor da, diğer firmalar yapınca niye kötü olsun?
Laptop üreticileri sürekli model yeniliyor onlara kızıyor musunuz? Televizyon üreticileri sürekli model yeniliyor onlara kızıyor musunuz?
Eleştiri yapacağım diye saçmalıyorsunuz...
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cenkcolak 5 yıl
sony olsun htc olsun, akıllı telefon pastasından yeterli dilimi alıncaya kadar; guncel her turlu yeniliği bir onceki amiral gemisi telefonlarına plus vb adlarla ekleyeceklerdir.açıkçası ben çok normal karşılıyorum.hiç de balon bi haber olmayabilir.
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Marquis-de-Sade. 5 yıl
Keşke böyle birşey yapılsa. Çünkü Honami ekran olarak aşırı derecede büyük 0.5 inç daha büyük olsa tabletimle aynı boya gelecek. Ekran boyutununda büyümesi PPI değerini düşürecektir 300 lü seviyelerde olur S3 gibi görürüz ekranı. Her ne kadar Pil miktarı ve hızı cezbeder gibi dursa da uzun uzun düşündürür alıcısna. Keşke Z güncellense ekran boyutu gene 5 inç FHD Gorilla Glass 3 arkaya Gorilla Glass yeni geliştirilen triluminos ekran. Xenon flaş. Batarya 2600 maH. Snapdrogan 800 işlemci Adreno 330 beraberinde geliyor zaten oyunlarda FHD ekranın anasını ağlatır o GPU zaten bir de ekran çercevesini az daha kısaltsalar bir de menu home back tuşlarını da kapasitif ekrandan ayrı yapsalar kaç para isterlerse almaya razıyım ah şu telefon markaları Türk'leri bi kaideye alsalar köşeyi dönecekler de neyse :)
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onsos1100 5 yıl
elimdeymiş gibi çek
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Ciginix 5 yıl
Sallama Murtazaaa
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DH Misafiri 5 yıl
Batuist
bu model için tasarım açısından çok şeyler vaad ediyor denilip duruluyor.. telefonu kullandım ve özellikle tasarımına odaklandım.. acaba o çok şeyler vaad ettiklerini söyleyenler özellikle şu haber editörleri bir anlatsınlar neymiş onlar.. gayet sıradan ve 2010da çıkan iphone4ten bile daha basit duran telefona neden sürekli bu yorum getirilmekte anlamak zor. o kadar abartıldı ki özellikle bu konuya odaklandım ama anormal birşey göremedim açıkcası. hatta beklentilerimi bu tarz haberler o kadar yukarı çektiki telefonu elime alıp kullanmaya, incelemeye başladıktan sonra tüm o beklentilerimin içinde hayal kırıklığı bile yaşadım. resimlerde çok şaşalı gözüküyor ama elinize alıp kullandığınızda o şaşayı göremiyorsunuz.. sıradan bir tasarım kişisel kanaatim.. aksini gören varsa neresinin anormal olduğunu söylesin..performans noktasında ise telefon çok çok iyi performans sergiliyor. açıkcası snapdragon işlemcili bir model çıkarsa eski versiyonuna sahip olanlar birtek oyun performansında ki artıştan dolayı biraz eleştiri yapabilirler.. Yoksa diğer konularda son derece hızlı bir telefon.Bir diğer konu sadece resim galerisini bile gezdiğinizde aşırı ısınan bir telefon.. belki yeni işlemci ile bunun önüne geçilebilir. Artı yeni işlemci ile piyasa çıkacak olmasından kimse özellikle daha önce alanlar gocunmamalı bence.. hiç olmamasındansa ben her zaman olmasını tercih ederim. sonuçta bu telefon bir süre daha satılacağını düşünürsek daha sonraki alacak olanlar için öncekilerin ahının tutması niyedir??

okuyan varsa özetini anlatsın
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Eskiler 5 yıl
Balon haber.
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onsos1100 5 yıl
şu tasarıma ne koysan yakışır arkadaş
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DH Misafiri 5 yıl
su sıvı sogutmalı telefnlar yaygınlasmayana kadar s800 un kralı bıle cıksa telefon almam 2. mevzu tasarım konusunda son bence 4.7 ınclık ekrandan fazla kısmayan fızıksel tuşlu hat ustunden goruntulu gorusme destegı sunan xz tasarımına sahıp fakat kapaklı olmayan bır tel uretmelı xz bence 5ınc buyuk oldugundan elle kavramak zor oluyor bu yılın tasarımı bnce xzl ve htc one dır.her ıkısıde super bır tasarım ve ele oturuyor bırde mıllet sonyden artık klasıgı gecmesını ıstıyor bence bu saatten sonra marıfet xz ye optık zoom sıgdırabılmekte bakalm fırmalar bu konuda ne yapacaklar bırde donanım haberden rıcam var sayfaya uye olunamıyor buna bı cozum bulursanız sevınırım
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Brky 5 yıl
Böyle saçmalık olur mu ya bu ne biçim iş ya...Samsung yolunda gidiyor Sony de,50 tane Xperia Z olacak.
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hollowman_ 5 yıl
ZZ RAT
Murtazir iyicene kafayi yedi. Bir ufuruk daha, bu da diger sallamasyonlari gibi yalan cikacak. Adamlar Honami cikaracaklar, neden Zye s800 koysunlar ki.

Honamiyi 5,5" segmentine konumlandırırlarsa 5" segmentinde üst düzey rekabet gücü olan bir telefonları olmayacak. Böyle bir modelin çıkması mantıklı bence.
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