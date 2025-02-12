Xiaomi 15 vs Galaxy S25 karşılaştırması: Farklar neler? Hangisi daha iyi?

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Tam Boyutta Gör Samsung, yakın tarihte gerçekleştirdiği Unpacked etkinliği kapsamında Galaxy S25, S25 Plus ve S25 Ultra modellerini tanıttı. Özellikle yapay zeka destekli yeniliklerle dikkat çeken Galaxy S25 serisi, birçok alanda önemli iyileştirmeler sunuyor. Peki Galaxy S25 ile Xiaomi 15'i karşılaştırdığımızda hangi model öne çıkıyor? Bu karşılaştırmada Galaxy S25 ve Xiaomi 15’i tasarım, ekran, performans, kamera ve batarya gibi yönleriyle detaylı şekilde ele alacağız.

Xiaomi 15 vs Galaxy S25 🆚 Özellik/Model Xiaomi 15 Samsung Galaxy S25 Ekran 6.36 inç, 1200x2670, 3200 nit, 120Hz, Dolby Vision, HDR10+, LTPO OLED, 90.0% ekran kasa oranı 6.2 inç, FHD+, 120Hz, Dynamic AMOLED 2x 2.600 nit, HDR10+, 91.1% ekran kasa oranı İşlemci Qualcomm Snapdragon 8 Elite Qualcomm Snapdragon 8 Elite for Galaxy RAM/bellek 12GB, 16GB RAM LPDDR5X 12GB LPDDR5X Pil Kapasitesi ve Şarj 5400 mAh, 90w Kablolu, 50w Kablosuz Şarj, Kutuda Şarj Cihazı 4000 mAh 25W Kablolu, 0-%50 30 dakika, 15W kablosuz 4.5W ters şarj Kamera 50MP f/1.6 (birincil) + 50MP f/2.0 3x (telefoto) + 50MP f/2.2 (ultra geniş) 50MP f/1.8 (birincil) + 12MP f/2.2 (ultra geniş) + 10MP f/2.4 (3x telefoto) Video Kayıt 8K@24/30fps (HDR), 4K@24/30/60fps (HDR10+, 10-bit Dolby Vision HDR, 10-bit LOG), 1080p@30/60/120/240/960fps, 720p@1920fps, gyro-EIS 8K@24/30fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, 10-bit HDR, HDR10+, stereo sound rec., gyro-EIS Ön Kamera 32 MP, f/2.0, 22mm (wide), 0.7µm 12 MP, f/2.2, 26mm (wide), 1/3.2", 1.12µm, dual pixel PDAF Hafıza/ Depolama 256GB, 512GB UFS 4.0 256GB, 512GB, yada 1TB UFS 4.0 Bağlantı 5G , Wi-Fi 6E, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, Wi-Fi Direct, USB Type-C 3.2, 5G , Wi-Fi 6E, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, Wi-Fi Direct, USB Type-C 3.2, DisplayPort 1.2 Hoparlör Stereo hoparlörler, Snapdragon Sound Stereo hoparlörler, Tuned by AKG Boyutlar 152.3 x 71.2 x 8.1 mm 146.9 x 70.5 x 7.2 mm Ağırlık 189 gr 162 gr Renk Seçenekleri Siyah, Beyaz, Gümüş, Yeşil, Lila Buz Mavisi, Nane, Lacivert, Gümüş Gölge, Pembe Altın, Mercan Kırmızısı, Mavi Siyah Yazılım Desteği Android 15 HyperOS 2.0, 3-4 nesil Android güncellemesi Android 15 One UI 7.0, Galaxy AI, 7 nesil Andorid ve 7 yıl güvenlik güncellemesi. Fiyat 640 dolar (Henüz Türkiye'de satışa çıkmadı) 799.99 dolar

Tasarım 📱

Samsung ve Xiaomi'nin premium telefonları olan Galaxy S25 ve Xiaomi 15, IP68 sertifikası sayesinde suya ve toza karşı dayanıklılık sunuyor. Samsung, Gorilla Glass Victus 2 kullanarak çizilmelere ve darbelere karşı ekstra koruma sağlarken, Xiaomi 15’te darbelere karşı dirençli olduğu belirtilen özel bir kırılmaz cam bulunuyor.

Tam Boyutta Gör Çerçeve tarafında ise Samsung, Armor Aluminum 2 çerçevesiyle daha sağlam bir yapı sunarken, Xiaomi daha hafif bir alüminyum alaşımı tercih ediyor. Bu yönden Galaxy S25'in daha dayanıklı yapıda sunulduğunu söyleyelim.

Ekran 🔆

Samsung Galaxy S25, 6.2 inç Dynamic LTPO AMOLED 2X ekran ile 2600 nit parlaklık sunarken, Xiaomi 15’in 6.36 inç LTPO OLED paneli 3200 nit parlaklığa ulaşabiliyor. Xiaomi ayrıca Dolby Vision desteğiyle HDR içeriklerde daha iyi bir görüntü deneyimi sağlıyor. Samsung ise daha ince çerçeveler ve Always-on Display desteği sunuyor.

Ayrıca Galaxy S25'in 91.1% ekran kasa oranına sahip olduğunu söyleyelim. Xiaomi 15'te ise bu değer 90.0% civarında. Bu fark her ne kadar küçük olsa da, S25 rakibinden daha kompakt bir yapıya sahip.

Samsung Galaxy S25: Dynamic LTPO AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+, 2600 nit, 6.2 inç, %91.1 ekran gövde oranı, 1080 x 2340 pixels, 416 ppi, Corning Gorilla Glass Victus 2

Dynamic LTPO AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+, 2600 nit, 6.2 inç, %91.1 ekran gövde oranı, 1080 x 2340 pixels, 416 ppi, Corning Gorilla Glass Victus 2 Xiaomi 15: LTPO OLED, 1B colors, 120Hz, Dolby Vision, HDR10+, 3200 nit 6.36 inç, %90.0 ekran gövde oranı, 1200 x 2670 pixels, 460 ppi, Xiaomi Kırılmaz Cam

Kamera 📸

Kamera tarafında Samsung, 50MP ana sensör, 10MP telefoto ve 12MP ultra geniş açılı lens içeren üçlü bir kamera düzeni kullanıyor. Xiaomi 15 ise üç sensörü de 50MP çözünürlükte bir araya getiriyor. Xiaomi’nin ana sensörü 1/1.31” boyutunda olup düşük ışık performansında daha iyi sonuç verebilirken, Samsung’un ana sensörü 1/1.56” olarak biraz daha küçük kalıyor. Ayrıca Xiaomi'nin 50MP çözünürlüklü 3x telefoto lensine kıyasla S25'te 10MP telefoto sensörü bulunuyor.

Tam Boyutta Gör Video tarafında her iki cihaz da 8K 30fps ve 4K HDR10+ video kaydı yapabiliyor. Ancak Xiaomi, Dolby Vision HDR ve LOG kayıt özellikleriyle profesyonel çekimler için daha uygun. Ön kamera tarafında da Xiaomi 32MP çözünürlük sunarken, Samsung 12MP ile daha düşük bir değerle geliyor. Ancak Samsung’un Super Steady video modu ve yapay zeka destekli iyileştirme özellikleri, günlük kullanım için daha stabil bir deneyim sağlayabilir.

Samsung Galaxy S25: 50MP f/1.8 (birincil) + 12MP f/2.2 (ultra geniş) + 10MP f/2.4 (3x telefoto)

50MP f/1.8 (birincil) + 12MP f/2.2 (ultra geniş) + 10MP f/2.4 (3x telefoto) Xiaomi 15: 50MP f/1.6 (birincil) + 50MP f/2.0 3x (telefoto) + 50MP f/2.2 (ultra geniş)

Performans ⚡

Her iki model de Qualcomm’un 3nm üretim sürecine sahip en yeni Snapdragon 8 Elite işlemcisinden güç alıyor. Ancak Samsung, 4.47 GHz saat hızına sahipken, Xiaomi 4.32 GHz ile biraz daha düşük bir frekans sunuyor. Depolama tarafında her iki model de UFS 4.0 teknolojisine sahip olsa da, Xiaomi 15 maksimum 1TB depolama ve 16GB RAM seçeneği sunarken, Galaxy S25 512GB ve 12GB RAM ile sınırlı.

Samsung Galaxy S25: Snapdragon 8 Elite + 12GB RAM + 128GB/512GB depolama

Snapdragon 8 Elite + 12GB RAM + 128GB/512GB depolama Xiaomi 15: Snapdragon 8 Elite + 12-16 GB RAM + 256GB-1TB depolama

Pil ömrü 🔋

Tam Boyutta Gör Pil tarafında ise Xiaomi büyük bir avantaj sunuyor. 5400mAh kapasiteli bataryası, Galaxy S25’in 4000mAh bataryasına göre çok daha uzun kullanım süresi sağlıyor. Şarj hızlarında da Xiaomi önde; 90W kablolu, 50W kablosuz ve 10W ters kablosuz şarj desteği sunarken, Samsung 25W kablolu, 15W kablosuz ve 4.5W ters kablosuz şarj ile geride kalıyor. Ancak Samsung’un One UI arayüzü sayesinde enerji verimliliği konusunda daha iyi bir optimizasyon sunması bekleniyor.

Samsung Galaxy S25: 4000 mAh 25W Kablolu, 0-%50 30 dakika, 15W kablosuz 4.5W ters şarj, Kutuda Şarj Cihazı yok

4000 mAh 25W Kablolu, 0-%50 30 dakika, 15W kablosuz 4.5W ters şarj, Kutuda Şarj Cihazı yok Xiaomi 15: 5400 mAh, 90w Kablolu, 50w Kablosuz Şarj, Kutuda Şarj Cihazı

Fiyat 💸

Samsung Galaxy S25’in başlangıç fiyatı yaklaşık 799,99 dolar iken, Xiaomi 15 yaklaşık 640 dolardan satışa sunuluyor. Bu fiyat farkına rağmen Xiaomi, daha büyük batarya, daha hızlı şarj, daha yüksek çözünürlüklü kameralar ve daha parlak bir ekran sunarak donanım açısından avantajlı görünüyor. Ancak Samsung’un 7 yıl boyunca Android güncellemeleri sunması, dayanıklılık konusundaki üstünlüğü ve optimize edilmiş One UI arayüzü, uzun vadeli kullanım açısından büyük bir artı sağlayabilir.

Samsung Galaxy S25: 799 dolar

799 dolar Xiaomi 15: 640 dolar

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Xiaomi 15'in Galaxy S25'e kıyasla artı yönleri ✅

Xiaomi 15, daha büyük bataryası (5400mAh), daha hızlı şarj (90W kablolu, 50W kablosuz) ve daha yüksek çözünürlüklü kameralarıyla donanım açısından daha avantajlı.

Xiaomi 15, 3200 nit parlaklığa ulaşan ekranı ve Dolby Vision desteğiyle daha üstün bir ekran deneyimi sunuyor.

Galaxy S25'in Xiaomi 15'e kıyasla artı yönleri 🧠

Samsung Galaxy S25, 7 yıl yazılım desteği, daha dayanıklı bir kasa ve daha optimize edilmiş bir kullanıcı deneyimi ile uzun vadeli kullanım için daha iyi bir seçenek olabilir.

Samsung, daha kompakt ve sağlam bir yapıya sahip

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