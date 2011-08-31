Sony, Toshiba ve Hitachi, LCD panel üretiminde güç birliğine gidiyor

Samsung, LG ve Sharp'ın panel üretimindeki güçlü pozisyonlarına karşı, bu alanda daha küçük operasyona sahip olan Sony, Toshiba, Hitachi ve Japon Hükümeti'nin kontrolündeki Innovation Network güçlerini birleştirerek küçük boyutlu LCD panel üretiminde dünyanın en büyük üreticisi olma yolunda anlaşmaya vardılar.

Yeni oluşan şirkete Innovation Network 2.6 milyar dolarlık yatırım yapacak ve %70 ile büyük ortak pozisyonunda olacak. Sony, Toshiba ve Hitachi ise %10'ar pay ile küçük ortak pozisyonunda olacaklar. Her şeyin planladığı gitmesi halinde birleşmenin önümüzdeki yılın ilkbahar aylarında tamamlanması bekleniyor.

3+1 firmanın birlikteliği ile oluşan yeni yapıda operasyonel güncellemelere gidilmesi beklenirken şu an için yapılmış resmi herhangi bir açıklama bulunmuyor ancak kesin olan bir şey varki, güç birliğine giden Japon üreticiler telefon ve tablet satışlarındaki artışa bağlı olarak çok hızlı büyüyen mobil ekran pazarında güçlü bir pozisyon hedefliyorlar.