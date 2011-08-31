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Sony, Toshiba ve Hitachi, LCD panel üretiminde güç birliğine gidiyor

7 yıl
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Cep Telefonu Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Samsung, LG ve Sharp'ın panel üretimindeki güçlü pozisyonlarına karşı, bu alanda daha küçük operasyona sahip olan Sony, Toshiba, Hitachi ve Japon Hükümeti'nin kontrolündeki Innovation Network güçlerini birleştirerek küçük boyutlu  LCD panel üretiminde  dünyanın en büyük üreticisi olma yolunda anlaşmaya vardılar. 
Yeni oluşan şirkete Innovation Network 2.6 milyar dolarlık yatırım yapacak ve %70 ile büyük ortak pozisyonunda olacak. Sony, Toshiba ve Hitachi ise %10'ar pay ile küçük ortak pozisyonunda olacaklar. Her şeyin planladığı gitmesi halinde birleşmenin önümüzdeki yılın ilkbahar aylarında tamamlanması bekleniyor. 
3+1 firmanın birlikteliği ile oluşan yeni yapıda operasyonel güncellemelere gidilmesi beklenirken şu an için yapılmış resmi herhangi bir açıklama bulunmuyor ancak kesin olan bir şey varki, güç birliğine giden Japon üreticiler telefon ve tablet  satışlarındaki artışa bağlı olarak çok hızlı büyüyen mobil ekran pazarında güçlü bir pozisyon hedefliyorlar.

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bilgehan_de 7 yıl
Samsung'dan Sharp'dan ve LG'den panel almaktan bıkmış olmalılar...
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last_legant 7 yıl
Bakalım voltranı oluşturabilecekler mi?
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Rainbow6 7 yıl
o degilde japon hukumetinin sirketine bakin 2.6 milyar dolar yatirim yapiyor ... simdi bu birlesme oldukca guzel olmus diger firmalarla rekabet etmek istiyolar ama japon markalari her gecen sene pahalandi uygun fiyatli bi urun cikarabilecekler mi acaba ... eskiden alman mali elektronik urunlerin yaninda japon malzemeleri vardi o zamanlar herkes almayin kalitesiz falan derdi sonralari japon urunleri kaliteli urunler uretip bunlari cok uygun fiyata satmaya basladilar. simdi oyle degillerki eski gunlerin hayalini kuruyolar mesela televizyonda samsung oldukca iyi fakat sony den ucuz sony sirf ismini kullanip pahaliya satmaya calisiyodu urununu simdi bakti piyasa gidiyo elden itekaka ayni fiyat seviyelerine getirdiler urunlerini ( tabi samsung fiyatlarida biraz arttirdi)
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jibe 7 yıl
Bu işe girmemeleri kabahat zaten
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beatlerym 7 yıl
Tekel iyi birşey değildir..
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