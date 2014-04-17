Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer Yazılım ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Sony, Vegas Pro'nun 13. sürümünü kullanıma sundu

5 yıl
2,1b
1
6
Diğer Yazılım
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Sony, Vegas Pro'nun 13. sürümünü kullanıma sundu
Sony, Vegas Pro isimli profesyonel video düzenleme yazılımının 13. versiyonunu kullanıcıların beğenisine sundu.
Sony tarafından oldukça uzun zamandır geliştirilen ve sunduğu özellikler ile birçok profesyonel işin altından kalkabilen Vegas Pro, yayınlanan 13. sürümüyle ise yeni geliştirmelere kavuştu. Genel olarak eskiye oranla daha hızlı ve verimli çalışmanın önünü açan yazılım, iPad'e özel olarak geliştirilen yardımcı uygulamasıyla farklı mobil çalışmaları hızlandırabiliyor, proje arşivleme yapabiliyor, bünyesine birbirinden farklı video efektleri dahil ediliyor ve belirtildiği kadarıyla eskiye oranla çok daha hızlı "render" yani video işleme yapabiliyor.
250$ fiyat etiketiyle yükseltilebilen Sony Vegas Pro 13, sıfırdan 600$ fiyat etiketiyle elde edilebiliyor.

http://www.photographybay.com/2014/04/17/sony-launches-vegas-pro-13/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
e-Militarist 3 yıl
SONY Vegas Pro 13.0 Build 453 www.sonycreativesoftware.com/download/trials/vegaspro

Vegas Pro updated on June 11, 2015

Fixed a bug that could cause the application to crash when using the Median or Min and Max video effects with an NVIDIA GPU.
Fixed an issue that prevented Vegas Pro 13 from importing XAVC-L files recorded by the PXW-X70 camera.
Fixed a bug that prevented XAVC long-GOP files rendered by Vegas Pro from playing on the PXW-X180 camera.
Fixed an issue that caused the Wave Hammer Surround plug-in to run in Demo mode. The plug-in is now enabled in Vegas Pro.
Improved playback performance for some MP4 video clips recorded by GoPro Hero cameras.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
crossmatch 5 yıl
Windows sürümü var mı? :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
elturco78 5 yıl
Vegas candır...bir kaç hafta bekleyip öyle almak lazım...genelde ilk beta sürümlerinde hatalar olabiliyor...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
crossmatch 5 yıl
Hangisi parasını hakediyor? Vegas mı, premier mi?
2 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cumfiçu 5 yıl crossmatch
crossmatch
Hangisi parasını hakediyor? Vegas mı, premier mi?

Final Cut
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Unknown Jack 3 yıl crossmatch
crossmatch

Hangisi parasını hakediyor? Vegas mı, premier mi?

ben de merak ediyorum
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 yıl Zopo ZP700 video inceleme "Fiyat/Performans odaklı yeni oyuncu" Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
CNBC: Türkiye 2 hafta içinde S-400'den
DH Forum
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
GRID 2 Steam'de Ücretsiz
Bölüm Sonu Canavarı
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu
DonanımHaber
Haftaya A101 marketlerde daha uygun
DonanımHaber
Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi:
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim