Sony, Vegas Pro'nun 13. sürümünü kullanıma sundu

Haber Editörü
Sony, Vegas Pro isimli profesyonel video düzenleme yazılımının 13. versiyonunu kullanıcıların beğenisine sundu.
Sony tarafından oldukça uzun zamandır geliştirilen ve sunduğu özellikler ile birçok profesyonel işin altından kalkabilen Vegas Pro, yayınlanan 13. sürümüyle ise yeni geliştirmelere kavuştu. Genel olarak eskiye oranla daha hızlı ve verimli çalışmanın önünü açan yazılım, iPad'e özel olarak geliştirilen yardımcı uygulamasıyla farklı mobil çalışmaları hızlandırabiliyor, proje arşivleme yapabiliyor, bünyesine birbirinden farklı video efektleri dahil ediliyor ve belirtildiği kadarıyla eskiye oranla çok daha hızlı "render" yani video işleme yapabiliyor.
250$ fiyat etiketiyle yükseltilebilen Sony Vegas Pro 13, sıfırdan 600$ fiyat etiketiyle elde edilebiliyor.
http://www.photographybay.com/2014/04/17/sony-launches-vegas-pro-13/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Vegas Pro updated on June 11, 2015
Fixed a bug that could cause the application to crash when using the Median or Min and Max video effects with an NVIDIA GPU.
Fixed an issue that prevented Vegas Pro 13 from importing XAVC-L files recorded by the PXW-X70 camera.
Fixed a bug that prevented XAVC long-GOP files rendered by Vegas Pro from playing on the PXW-X180 camera.
Fixed an issue that caused the Wave Hammer Surround plug-in to run in Demo mode. The plug-in is now enabled in Vegas Pro.
Improved playback performance for some MP4 video clips recorded by GoPro Hero cameras.
Final Cut
ben de merak ediyorum