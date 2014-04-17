Sony, Vegas Pro'nun 13. sürümünü kullanıma sundu

Sony, Vegas Pro isimli profesyonel video düzenleme yazılımının 13. versiyonunu kullanıcıların beğenisine sundu.

Sony tarafından oldukça uzun zamandır geliştirilen ve sunduğu özellikler ile birçok profesyonel işin altından kalkabilen Vegas Pro, yayınlanan 13. sürümüyle ise yeni geliştirmelere kavuştu. Genel olarak eskiye oranla daha hızlı ve verimli çalışmanın önünü açan yazılım, iPad'e özel olarak geliştirilen yardımcı uygulamasıyla farklı mobil çalışmaları hızlandırabiliyor, proje arşivleme yapabiliyor, bünyesine birbirinden farklı video efektleri dahil ediliyor ve belirtildiği kadarıyla eskiye oranla çok daha hızlı "render" yani video işleme yapabiliyor.

250$ fiyat etiketiyle yükseltilebilen Sony Vegas Pro 13, sıfırdan 600$ fiyat etiketiyle elde edilebiliyor.

http://www.photographybay.com/2014/04/17/sony-launches-vegas-pro-13/