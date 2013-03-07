Sony Xperia J için Android 4.1.2 ''Jelly Bean'' güncellemesi yayınlanmaya başladı

Sony, kullanıcılarına verdiği sözde durarak Xperia J modeli için Android 4.1.2 ''Jelly Bean'' güncellemesini yayınlamaya başladı. Android 4.1.2'ye geçiş yaptığınızda yazılım sürümü (11.2.A.0.21), kernel sürümü (3.4.0) ve baseband sürümü de güncelleniyor. Güncelleme, OTA (On-the-air) veya Sony PC Companion programı aracılığıyla akıllı telefona yüklenebiliyor.



2012 yılının ağustos ayında Android 4.0.4 ''Ice Cream Sandwich'' işletim sistemiyle lanse edilen ve ülkemizde satılmakta olan Xperia J, kısaca hatırlatmak gerekirse 1 GHz'de çalışan tek çekirdekli Qualcomm MSM7227A platformu, Adreno 200 grafik işlem birimi, 512 MB RAM, 4 GB dahili depolama alanı, microSD kart desteği, 4-inç büyüklüğünde - 480 x 854 piksel çözünürlüğünde ekran, VGA ön kamera, 5 MP arka kamera ve 1.750 mAh bataryaya ev sahipliği yapıyor.



http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=2163528