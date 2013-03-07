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Sony Xperia J için Android 4.1.2 ''Jelly Bean'' güncellemesi yayınlanmaya başladı

6 yıl
3,8b
1
36
Mobil Uygulamalar
knight
Haber Editörü
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Sony Xperia J için Android 4.1.2 ''Jelly Bean'' güncellemesi yayınlanmaya başladı
Sony, kullanıcılarına verdiği sözde durarak Xperia J modeli için Android 4.1.2 ''Jelly Bean'' güncellemesini yayınlamaya başladı. Android 4.1.2'ye geçiş yaptığınızda yazılım sürümü (11.2.A.0.21), kernel sürümü (3.4.0) ve baseband sürümü de güncelleniyor. Güncelleme, OTA (On-the-air) veya Sony PC Companion programı aracılığıyla akıllı telefona yüklenebiliyor.
2012 yılının ağustos ayında Android 4.0.4 ''Ice Cream Sandwich'' işletim sistemiyle lanse edilen ve ülkemizde satılmakta olan Xperia J, kısaca hatırlatmak gerekirse 1 GHz'de çalışan tek çekirdekli Qualcomm MSM7227A platformu, Adreno 200 grafik işlem birimi, 512 MB RAM, 4 GB dahili depolama alanı, microSD kart desteği, 4-inç büyüklüğünde - 480 x 854 piksel çözünürlüğünde ekran, VGA ön  kamera, 5 MP arka kamera ve 1.750 mAh bataryaya ev sahipliği yapıyor.
Sony Xperia J için Android 4.1.2 ''Jelly Bean'' güncellemesi yayınlanmaya başladı

http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=2163528 Yorum Yaz
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Raven 6 yıl en beğenilen
Madem bu telefona jb veriyorsun 2011 serisinden ne istedin be sony? Neden üvey evlat muamelesi yaptın bizim telefonlarımıza? Verdiğin ics'de bir işe yaramadı zaten, rezil bir rom. Şimdi o rom senin bu rom benim deneye deneye bir hal oluyoruz, malesef yine eski çirkin gb'ye dönüyoruz. Xperia z elinde patlar inşallah


Aslında en iyisi bu rom, aynı xperia z gibi su da geçirmiyor.

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Madem bu telefona jb veriyorsun 2011 serisinden ne istedin be sony? Neden üvey evlat muamelesi yaptın bizim telefonlarımıza? Verdiğin ics'de bir işe yaramadı z...
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jr2012 6 yıl
Samsung'un neresi iyidir hangi cihazlar güncelleme vermiş ki konuşuyorsunuz. sadece note, s2, s3 gibi üst düzey cihazlarına verdi. sony 2011 yılı telefonlarının hepsine ics güncellemesi vermişti. xperia p, xperia s, xperia ion, xperia t, xperia v, xperia tx gibi cihazlara da jelly bean verecek.
Samsung'un neresi iyidir hangi cihazlar güncelleme vermiş ki konuşuyorsunuz. sadece note, s2, s3 gibi üst düzey cihazlarına verdi. sony 2011 yılı telefonlarının...
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pirlantacocuk 6 yıl
Nisanlima xperi p aldim 4.0.4 var ustunde menu gecislerinde resim bakarken hizli hareket edersen kasma yapiyor ondan dolayi jb i bekliyruz hayirlisi... Bende iphone 3gs var 6.1.2 var ustunde cok akici takilma donma yok tabi yavas ve uygulamadan atma durumlari var
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sergenakman 6 yıl
3 gün önce aldım j yi araştırma yapacaklara söyleyim foto cekmek zor (güneşde gecmedim hiç.çalısıyom gün boyu).işlemci güclü 1ghz yeterli bence .ram düşük 2 kullanıcı hafızası oyun oynarken eline tam oturuyor kavisli bi yapı var. ekran gorilla glass. güncellemeden sonra videolar yan modda durmuyor. birde uygulamadan cıkınca son uygulamalar diye bişi var one işe yarıyor cözemedim ama uygulama devam ediyor
genel olarak 700.tl verdigim telefon ben aldımda sola da 700 dü keske onu alsaydım diyom.
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Han-X 6 yıl
Sony, den update konusunda gelen mesaja bak sanki türkiye'de t tx v var güncelleme dagitmaktan mutlularmis

Sayın HAN,

Sony Xperia Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz.

Sorununuzla ilgili olarak,

En son modellerimizden Xperia T ve Xperia Tx ve Xperia™ V, “Android™ 4.1 yada Jellybean yazılım güncelleştirmesinin başladığını mutlulukla bildirmek isteriz. Bu güncelleme ürüne, operatöre ve ülkeye göre değişiklik gösterdiğinden tüm Sony Xperia™ T, Xperia™ Tx ve Xperia™ V model cep telefonları için aynı anda başlamayabilir.

Bunu takiben global romlu Xperia S va Xperia Acro S, Xperia İon, Xperia P, Xperia Go ve Xperia J 4.1 versiyon güncellemesini alacak modellerimizdir. İleriki tarihlerde bu modellerin güncelleme tarihleri ile ilgili daha detaylı bilgi ile size ulaşacağız.
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XperiaTM 6 yıl Han-X
Han-X

Sony, den update konusunda gelen mesaja bak sanki türkiye'de t tx v var güncelleme dagitmaktan mutlularmis

Sayın HAN,

Sony Xperia Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz.

Sorununuzla ilgili olarak,

En son modellerimizden Xperia T ve Xperia Tx ve Xperia™ V, “Android™ 4.1 yada Jellybean yazılım güncelleştirmesinin başladığını mutlulukla bildirmek isteriz. Bu güncelleme ürüne, operatöre ve ülkeye göre değişiklik gösterdiğinden tüm Sony Xperia™ T, Xperia™ Tx ve Xperia™ V model cep telefonları için aynı anda başlamayabilir.

Bunu takiben global romlu Xperia S va Xperia Acro S, Xperia İon, Xperia P, Xperia Go ve Xperia J 4.1 versiyon güncellemesini alacak modellerimizdir. İleriki tarihlerde bu modellerin güncelleme tarihleri ile ilgili daha detaylı bilgi ile size ulaşacağız.

Hala ilerleyen tarihlerde size bilgi vereceğiz demiyorlar mı cidden gıcık kapmaya başladım artık. Ne yapsak Sony'nin genel merkezine falan adam akıllı bir şeyler yazıp göndersek mi acaba ?
Bunlar çünkü aynı şarkıyı söyleyip duruyorlar. 2 ay önce attığım mail'e de bu şekilde cevap verdiler aynen bana da :)
P daha önce geldi bu ülkeye S daha önce geldi ve diğerleri hala Jelly Bean alamadılar. Bu nasıl iştir anlamadım ben. Galaxy S ıı bile aldı Jelley Bean güncellemesini.
Gel de kızma şimdi Sony'ye. Hala P JB alacak da bende göreceğim.
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ismail307 6 yıl
Hocam Xperis TX kullanıyorum fakat güncelleme kontrolü yapınca güncelleme yok diyor. Güncelleme nasıl yapabilirim bilgi verirmisiniz
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Han-X 6 yıl
xperia ion s gibi daha yüksek donanımlı cihazlar carken gidip neden j ye daha önce verdiler anlamış değilim,
birde arc's kullanıcı çok çok daha fazla arc s dururken j ye jb vermek akıl karı değil
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hayalet cevher 6 yıl
sony kaynak kodlarını kolaylıkla paylaşıyor.
cyanogenmod ve benzeri platformalardan 2011 xperialar için rahatlıkla jb'e kavuşabilirsiniz.(cm 10- xda forumları vs vs)
bug vs yok.. gayet akıcı ve stabiller
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suleymaneren 6 yıl
güncellemeyi yaptıktan sonra menü geçişlerindeki rahatsız edici takılmalar ortadan kalktı gözle görülür bir hizlanma söz konusu tavsiye ederim.
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Angelica 6 yıl hayalet cevher
hayalet cevher

sony kaynak kodlarını kolaylıkla paylaşıyor.
cyanogenmod ve benzeri platformalardan 2011 xperialar için rahatlıkla jb'e kavuşabilirsiniz.(cm 10- xda forumları vs vs)
bug vs yok.. gayet akıcı ve stabiller

Ama gercek jelly bean degil diyorlar. Kernel muhabbetinden dolayı. O yüzden yüklemedim ben.
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hayalet cevher 6 yıl
aura7
ferhat67_38 Xperia arc S de j ye göre ne eksik varda güncelleme almıyor bir anlasam heryönden j den daha üstün :P
Bende arc s kullanıyorum aynı şekilde bende isyan ediyordum ama anladım ki bu cihazda dahili hafıza zaten 450 mb bişey birde üstüne jb gelirse kullanıcıya uygulama yükleyecek alan kalmayacak.Jb güncellemesinin gelmeyişinin tek sebebi 2011 xperia telefonlardaki hafıza eksikliği ama sony istese bi ayar yapamazmıydı orasını bilemem :)Bu hafıza yetersizliği bir nevi bahane oldu sony ye ...

cm10 gayet stabil. xperia pro ile aylardır kullanıyorum.gereksiz sony apklarını sildim, 200mb free ram var.. gaye akıcı, bi deneyin bence
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aura7 6 yıl
ferhat67_38
Xperia arc S de j ye göre ne eksik varda güncelleme almıyor bir anlasam heryönden j den daha üstün :P

Bende arc s kullanıyorum aynı şekilde bende isyan ediyordum ama anladım ki bu cihazda dahili hafıza zaten 450 mb bişey birde üstüne jb gelirse kullanıcıya uygulama yükleyecek alan kalmayacak.Jb güncellemesinin gelmeyişinin tek sebebi 2011 xperia telefonlardaki hafıza eksikliği ama sony istese bi ayar yapamazmıydı orasını bilemem :)Bu hafıza yetersizliği bir nevi bahane oldu sony ye ...
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XperiaTM 6 yıl
P'ye de bekliyoruz hala gelecek.
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bukalemun56 6 yıl
çift çekirdekli sola ya güncelleme vermiyorlar hayret bisey.
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Raven 6 yıl
Madem bu telefona jb veriyorsun 2011 serisinden ne istedin be sony? Neden üvey evlat muamelesi yaptın bizim telefonlarımıza? Verdiğin ics'de bir işe yaramadı zaten, rezil bir rom. Şimdi o rom senin bu rom benim deneye deneye bir hal oluyoruz, malesef yine eski çirkin gb'ye dönüyoruz. Xperia z elinde patlar inşallah


Aslında en iyisi bu rom, aynı xperia z gibi su da geçirmiyor.

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Reliq 6 yıl
Ulan sony, xperia u ve solada aynı özelliklere sahip ama jb vermiyorsun......!!
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Tolgá 6 yıl
Htc duy duy sen one v ye veremedin 4.1
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RomeoR35 6 yıl
Bu Jelly Bean Güncellemesinin Ne Getirdiğini Öğrenebileceğim Yer Var mı ?! Yada Bilen Arkadaşlar... ??
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