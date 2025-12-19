Giriş
    Tencent, Horizon klonu olmakla suçlanan oyununu iptal etmek zorunda kaldı

    Horizon: Zero Dawn'a benzerliğiyle dikkat çeken, Sony'nin "adi bir kopya" diyerek tepki gösterdiği Light of Motiram, oyunculara sunulmayabilir. Tencent, oyunu her yerden kaldırdı.

    Tencent, Horizon klonu olmakla suçlanan oyununu iptal etmek zorunda kaldı Tam Boyutta Gör
    Çin'in önde gelen teknoloji ve oyun şirketlerinden olan Tencent, geçtiğimiz yıl Light of Motiram adlı yeni oyununu tanıttığında, pek çok kişi şaşkınlığını gizleyemedi. Çünkü fragmanda gösterilen oyun, Sony'nin popüler Horizon: Zero Dawn oyununun neredeyse birebir aynısıydı. Tencent, bu benzerliği farklı dokunuşlarla gizleme gereği bile görmemişti. Horizon gibi popüler bir oyunun böyle bariz şekilde klonlanması sektörde şaşkınlık yaratırken, Sony'yi de harekete geçirdi. Bu oyunun Horizon'ın "adi bir kopyası" olduğunu söyleyen Sony, Temmuz ayında Tencent'a dava açtı. O günden beri devam eden yasal süreç bu hafta tamamlandı.

    Light of Motiram, Steam ve Epic Games'ten Kaldırıldı

    Sony ve Tencent, bu çalıntı oyun davasını mahkeme dışında uzlaşarak kapatmaya karar verdi. İki şirket anlaşmanın detaylarını resmi olarak paylaşmamış olsa da Tencent geri adım atmak zorunda kalmış gibi görünüyor. Çünkü bu uzlaşının duyurulmasından kısa süre sonra Light of Motiram, Steam ve Epic Games gibi tüm platformlardan kaldırıldı.

    Tencent, Light of Motiram ile ilgili kararını henüz resmi olarak açıklamadı. Bu yüzden oyunun akıbeti henüz netleşmiş değil. Şirket muhtemelen oyunu hepten iptal edecek. Tabii oyunun artık Horizon'a benzemeyecek şekilde yeniden elden geçirilmesi de mümkün. Ancak bu noktada bu pek olası görünmüyor. Bu yüzden Light of Motiram'ın gün ışığı görmeden tarihin tozlu sayfalarına karışacağını varsayabiliriz.

