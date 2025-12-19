Tencent, Horizon klonu olmakla suçlanan oyununu iptal etmek zorunda kaldı

Light of Motiram, Steam ve Epic Games'ten Kaldırıldı
Sony ve Tencent, bu çalıntı oyun davasını mahkeme dışında uzlaşarak kapatmaya karar verdi. İki şirket anlaşmanın detaylarını resmi olarak paylaşmamış olsa da Tencent geri adım atmak zorunda kalmış gibi görünüyor. Çünkü bu uzlaşının duyurulmasından kısa süre sonra Light of Motiram, Steam ve Epic Games gibi tüm platformlardan kaldırıldı.
Tencent, Light of Motiram ile ilgili kararını henüz resmi olarak açıklamadı. Bu yüzden oyunun akıbeti henüz netleşmiş değil. Şirket muhtemelen oyunu hepten iptal edecek. Tabii oyunun artık Horizon'a benzemeyecek şekilde yeniden elden geçirilmesi de mümkün. Ancak bu noktada bu pek olası görünmüyor. Bu yüzden Light of Motiram'ın gün ışığı görmeden tarihin tozlu sayfalarına karışacağını varsayabiliriz.