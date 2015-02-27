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Sony Xperia M4 Aqua ve Xperia Z4 Tablet'in görüntüleri sızdırıldı

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
6,3b
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Cep Telefonları
Oğuz Avcı
Editör
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Her ne kadar Sony'nin amiral gemisi modelinin pazar günü başlayacak MWC 2015'de tanıtması beklenmese de şirket yeni tabletini tanıtacağını duyurmuştu. Bunun yanında amiral gemisi model olmasa da yeni akıllı telefon modellerinin tanıtılması bekleniyor.
 
Sony Xperia M4 Aqua ve Xperia Z4 Tablet'in görüntüleri sızdırıldı

Tanıtılan modellerden birisi de Xperia M4 Aqua modeli olacak gibi gözüküyor zira görselleri sızdırılan model hazır gözüküyor. Modelin sızdırılan fotoğraflarına bakılırsa tasarım Xperia Z3 modeline oldukça benzese de bazı ufak detaylar farkılık gösteriyor. Micru USB girişi açık bırakılırken cihazın yine su geçirmez özellikte olacağı söyleniyor. Sony'nin bu yıl duyuracağı cihazlar su geçirmez olmaya devam etse de bazı portların kapaksız olacağı söylentisi zaten bir süredir gündemdeydi. Ayrıca modelde deklanşör butonu da koyulduğu görülürken sol kısımda Micro SD kart slotu bulunuyor.

Xperia M4 Aqua modelinin birden fazla varyasyonu olacağı beklense de fotoğrafı sızdırılan modelim 5.2 inç ekranda 720x1280 piksel çözünürlük sunduğu söyleniyor. Ayrıca Android 5.0 ile çalıştığı belirtilen modelin 2GB sistem belleği, 13 MP arka 5 MP ön kamera, Snapdragon 615 işlemci ve 16 GB dahili depolama alanına sahip olduğu iddia ediliyor.

Diğer yandan Xperia Z4 Tablet olduğu iddia edilen bir modelin de fotoğrafı sızdırıldı. Paylaşılan fotoğrafta Android 5.0 üzerinde çalışan Sony arayüzü görülebiliyr. Tabletin beklenen özellikleri 10.1 inç 2K çözünürlükte ekran, Snapdragon 810 yonga seti, 4 GB sistem belleği, 32 GB dahili depolama alanı şeklinde sıralanıyor.
Sony Xperia M4 Aqua ve Xperia Z4 Tablet'in görüntüleri sızdırıldı

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UFUKYALGIN 4 yıl
m4'ün de compactını çıkarsalar iyi olurdu.
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beter.böcek 4 yıl
Abi bu tasarim ne yahu yine ayni,tamam cok Extrem tasarim birsey beklemiyorum ama,samsung kadar da bi degisiklige gitmiyo adamlar,yada gidemiyorlar,ama iyi telefon.
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doctor_bey 4 yıl
Evet, tanıtıldılar; sızıntılar doğruymuş :)



Anlamadığım nasıl sızdırıyorlar, kim sızdırıyor bunları?
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dedektif_dh 4 yıl doctor_bey
doctor_bey
Evet, tanıtıldılar; sızıntılar doğruymuş :)



Anlamadığım nasıl sızdırıyorlar, kim sızdırıyor bunları?

Üst kattan sızıyor.

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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DH Misafiri 4 yıl
s810 işlemciler 64 bit geçiş dönemi işlemcisi olarak görülüyor 2015'i elinizdekilerle pas geçin s820 işlemcililer le hem 64 bitlik android sisteminin performansının oturmasını hemde bu sistemde tavan yapacak işlemciyi bekleyin hiç acele etmeyin derim.
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formula 1 4 yıl
sony 2015 mwc canlı yayın linki var mı ?
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TheRad67 4 yıl
Fiyatları aşağıya çek Sony telefon sektörünüde bırakma
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MrKemal17 4 yıl
Sonunda microusb portunu kapaksız yapmışlar, bir dahaki sefere de alt kısma taşırlarsa iyi olur.
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se_runtome 4 yıl
Haberler doğru ise m4 200-250 € arası satılması planlamıyormuş. Bu çok iyi.
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S.Soylu 4 yıl
Güzel telefon ama önemli olan bu telefonların desteklenmesi yazılımsal olarak. Orta seviye telefonlara doğru düzgün hiçbir firma destek vermiyor.
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General. 4 yıl
Fiyat ucuz olursa M4 iyi satar.
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