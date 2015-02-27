Sony Xperia M4 Aqua ve Xperia Z4 Tablet'in görüntüleri sızdırıldı

Her ne kadar Sony'nin amiral gemisi modelinin pazar günü başlayacak MWC 2015'de tanıtması beklenmese de şirket yeni tabletini tanıtacağını duyurmuştu. Bunun yanında amiral gemisi model olmasa da yeni akıllı telefon modellerinin tanıtılması bekleniyor.
Xperia M4 Aqua modelinin birden fazla varyasyonu olacağı beklense de fotoğrafı sızdırılan modelim 5.2 inç ekranda 720x1280 piksel çözünürlük sunduğu söyleniyor. Ayrıca Android 5.0 ile çalıştığı belirtilen modelin 2GB sistem belleği, 13 MP arka 5 MP ön kamera, Snapdragon 615 işlemci ve 16 GB dahili depolama alanına sahip olduğu iddia ediliyor.
Diğer yandan Xperia Z4 Tablet olduğu iddia edilen bir modelin de fotoğrafı sızdırıldı. Paylaşılan fotoğrafta Android 5.0 üzerinde çalışan Sony arayüzü görülebiliyr. Tabletin beklenen özellikleri 10.1 inç 2K çözünürlükte ekran, Snapdragon 810 yonga seti, 4 GB sistem belleği, 32 GB dahili depolama alanı şeklinde sıralanıyor.
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Anlamadığım nasıl sızdırıyorlar, kim sızdırıyor bunları?
Üst kattan sızıyor.