Sony Xperia M4 Aqua ve Xperia Z4 Tablet'in görüntüleri sızdırıldı

Her ne kadar Sony'nin amiral gemisi modelinin pazar günü başlayacak MWC 2015'de tanıtması beklenmese de şirket yeni tabletini tanıtacağını duyurmuştu . Bunun yanında amiral gemisi model olmasa da yeni akıllı telefon modellerinin tanıtılması bekleniyor.

Diğer yandan Xperia Z4 Tablet olduğu iddia edilen bir modelin de fotoğrafı sızdırıldı. Paylaşılan fotoğrafta Android 5.0 üzerinde çalışan Sony arayüzü görülebiliyr. Tabletin beklenen özellikleri 10.1 inç 2K çözünürlükte ekran, Snapdragon 810 yonga seti, 4 GB sistem belleği, 32 GB dahili depolama alanı şeklinde sıralanıyor.

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Tanıtılan modellerden birisi de Xperia M4 Aqua modeli olacak gibi gözüküyor zira görselleri sızdırılan model hazır gözüküyor. Modelin sızdırılan fotoğraflarına bakılırsa tasarım Xperia Z3 modeline oldukça benzese de bazı ufak detaylar farkılık gösteriyor. Micru USB girişi açık bırakılırken cihazın yine su geçirmez özellikte olacağı söyleniyor. Sony'nin bu yıl duyuracağı cihazlar su geçirmez olmaya devam etse de bazı portların kapaksız olacağı söylentisi zaten bir süredir gündemdeydi. Ayrıca modelde deklanşör butonu da koyulduğu görülürken sol kısımda Micro SD kart slotu bulunuyor.Xperia M4 Aqua modelinin birden fazla varyasyonu olacağı beklense de fotoğrafı sızdırılan modelim 5.2 inç ekranda 720x1280 piksel çözünürlük sunduğu söyleniyor. Ayrıca Android 5.0 ile çalıştığı belirtilen modelin 2GB sistem belleği, 13 MP arka 5 MP ön kamera, Snapdragon 615 işlemci ve 16 GB dahili depolama alanına sahip olduğu iddia ediliyor.