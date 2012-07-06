Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil İşletim Sistemleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Sony Xperia P için Android 4.0.4 ICS güncellemesi ağustos ayında yayınlanacak

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
9,6b
1
7
Cep İşletim Sistemleri
knight
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Sony Mobile'ın Android 4.0.4 ''Ice Cream Sandwich'' yol haritasında sıra Xperia P'ye geliyor. 2011 yılında piyasaya sürülen Xperia serisi modellerin (Xperia Play hariç) ve Xperia S'in ardından Xperia P'nin ne zamandan itibaren güncellemeye kavuşacağı merak ediliyordu ta ki bugüne dek.
Sony Mobile İtalya'nın resmi Facebook sayfasında ağustos ayı işaret edilmiş. Ancak güncellemenin ağustos ayında tüm Avrupa ülkelerinde mi yoksa yalnızca İtalya da mı boy göstereceği kesinlik kazanmış değil. Xperia U kullanıcılarının ise 2012 yılının 3. çeyreğini beklemeleri gerekecek.

https://www.facebook.com/sonymobileit/posts/412570382117369 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
se(dd)at 7 yıl
Sony, ICS yi iyi bi şekilde cihazlara portlayamadı. Xperia S in güçlü donanımında bile sorunlar var
En azından diğer markalar gibi eski sürümde bırakmadı bu konuda takdiri hak ediyorlar.

Xperia P de de bişey beklemesinler kuranlar yine Android 2.3.7 ye dönerler eminim :D

Sony, ICS yerine android 4.1 jelly bean çalışmalarına başlasın acilen
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
TheZion 7 yıl se(dd)at
se(dd)at

Sony, ICS yi iyi bi şekilde cihazlara portlayamadı. Xperia S in güçlü donanımında bile sorunlar var
En azından diğer markalar gibi eski sürümde bırakmadı bu konuda takdiri hak ediyorlar.

Xperia P de de bişey beklemesinler kuranlar yine Android 2.3.7 ye dönerler eminim :D

Sony, ICS yerine android 4.1 jelly bean çalışmalarına başlasın acilen

Bir kaç güncelleme ile yerine oturturlar aslında ancak Jellybean testlerine başladılar herhalde yapmazlar artık.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 7 yıl
Xperia U kullanıcılarının ise 2012 yılının 3. çeyreğini beklemeleri gerekecek kısmı biraz saçma olmuş zira zaten yazının yazıldığı tarih 3. çeyrek
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ardakbaycan 7 yıl
Hala xperia s ics güncellemesini alamadık offical olarak..Dağıtım başlayalı 1 ay olmasına rağmen hemde.. Xperia p ler Türkiyedeki xperia s lerden önce alırsa hiç şaşırmycm..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
lordrdley 7 yıl
JohnLord
3. Çeyrek hangi ay oluyo şu çeyrekli ayları anlamadım çingene gibi :(

mevsimsel olarak algıla johnnylordçum. (nny adını sevdiğim için ekledim :D)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
playmaker10 7 yıl
JohnLord

3. Çeyrek hangi ay oluyo şu çeyrekli ayları anlamadım çingene gibi :(


Haziran-Temmuz-Ağustos
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
JohnLord 7 yıl
3. Çeyrek hangi ay oluyo şu çeyrekli ayları anlamadım çingene gibi :(
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 7 yıl Intel 3570K & Asus P8Z77 WS anakart video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Köpeğim Ölüyor
DH Forum
Oruç tutanların sayısı mı,düştü ?
DH Forum
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim