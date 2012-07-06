Sony Xperia P için Android 4.0.4 ICS güncellemesi ağustos ayında yayınlanacak

Haber Editörü
Sony Mobile'ın Android 4.0.4 ''Ice Cream Sandwich'' yol haritasında sıra Xperia P'ye geliyor. 2011 yılında piyasaya sürülen Xperia serisi modellerin (Xperia Play hariç) ve Xperia S'in ardından Xperia P'nin ne zamandan itibaren güncellemeye kavuşacağı merak ediliyordu ta ki bugüne dek.
Sony Mobile İtalya'nın resmi Facebook sayfasında ağustos ayı işaret edilmiş. Ancak güncellemenin ağustos ayında tüm Avrupa ülkelerinde mi yoksa yalnızca İtalya da mı boy göstereceği kesinlik kazanmış değil. Xperia U kullanıcılarının ise 2012 yılının 3. çeyreğini beklemeleri gerekecek.
https://www.facebook.com/sonymobileit/posts/412570382117369 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Xperia P de de bişey beklemesinler kuranlar yine Android 2.3.7 ye dönerler eminim :D
Sony, ICS yerine android 4.1 jelly bean çalışmalarına başlasın acilen
Bir kaç güncelleme ile yerine oturturlar aslında ancak Jellybean testlerine başladılar herhalde yapmazlar artık.
mevsimsel olarak algıla johnnylordçum. (nny adını sevdiğim için ekledim :D)
Haziran-Temmuz-Ağustos