Sony Xperia Sola, Türkiye'de ilk defa Avea tarafından satışa sunuldu

Akıllı telefon pazaındaki çalışmalarını hızlandıran Sony'nin NFC deneyimi ile öne çıkan akıllı telefonu Xperia Sola ülkemizde ilk defa Avea tarafından satışa sunuldu.

Avea İletişim Mekezleri'nden satışa sunulan Xperia Sola, gücünü 1GHz frekansında çalışan STE U8500 NovaTho platformundan gücünü alıken, 512MB'lık sistem belleği ve 8GB'lık dahili depolama alanıyla bilikte geliyor. 3.7-inçlik 480 x 854 piksel (FWVGA) çözünürlüğünde Bravia Engine teknolojisiyle donatılan ekranıyla öne çıkan telefon Wi-Fi 802.11n, GPS ve Bluetooth gibi standart kablosuz teknolojilerin yanında NFC desteği de sunaken; 1320 mAh'lik bataryası ile 475 saate varan bekleme, 5 saate varan konuşma, 40 saate varan müzik dinleme, 6 saate varan video izleme süresi vadediyor.

Avea İletişim Merkezleri'nde beyaz ve siyah renk seçenekleriyle yerini alan Sony Xpeia Sola'nın avantajlı kampanyalarının duyurusu ise Avea taafından yakın zaman içeisinde yapılacak.Son olarak Xpeia Sola, Andoid 2.3 Gingebead ile geliyor olsa da önümüzdeki dönemde ICS güncellemesi alacağını belirtelim.