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Sony Xperia Sola, Türkiye'de ilk defa Avea tarafından satışa sunuldu

6 yıl
56,4b
1
69
Cep Telefonu Diğer
Shady
Haber Editörü
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Sony Xperia Sola, Türkiye'de ilk defa Avea tarafından satışa sunuldu
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Akıllı telefon pazaındaki çalışmalarını hızlandıran Sony'nin NFC deneyimi ile öne çıkan akıllı telefonu Xperia Sola ülkemizde ilk defa Avea tarafından satışa sunuldu.
Avea İletişim Mekezleri'nden satışa sunulan Xperia Sola, gücünü 1GHz frekansında çalışan STE U8500 NovaTho platformundan gücünü alıken, 512MB'lık sistem belleği ve 8GB'lık dahili depolama alanıyla bilikte geliyor. 3.7-inçlik 480 x 854 piksel (FWVGA) çözünürlüğünde Bravia Engine teknolojisiyle donatılan ekranıyla öne çıkan telefon Wi-Fi 802.11n, GPS ve Bluetooth gibi standart kablosuz teknolojilerin yanında NFC desteği de sunaken; 1320 mAh'lik bataryası ile 475 saate varan bekleme, 5 saate varan konuşma, 40 saate varan müzik dinleme, 6 saate varan video izleme süresi vadediyor.
Avea İletişim Merkezleri'nde beyaz ve siyah renk seçenekleriyle yerini alan Sony Xpeia Sola'nın avantajlı kampanyalarının duyurusu ise Avea taafından yakın zaman içeisinde yapılacak.Son olarak Xpeia Sola, Andoid 2.3 Gingebead ile geliyor olsa da önümüzdeki dönemde ICS güncellemesi alacağını belirtelim.
Sony Xperia Sola, Türkiye'de ilk defa Avea tarafından satışa sunuldu
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Sony Xperia Sola, Türkiye'de ilk defa Avea tarafından satışa sunuldu
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DH Misafiri 6 yıl
vatan bilgisayardan 30/07/2012 de 735 tl ye aldım ve çok memnunum sağlam kampanya takip ederseniz çok uygun fiyata alabilirsiniz. çok fazla uygulama felan kurcalamazsak yaklaşık bataryası 3 gün gidiyor. inteneti menüleri gerçekden çok hızlı aldığım fiyata fazlası ile değen bir telefon.
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Zato1 6 yıl
Dh'ye benden bir öneri; Dh Misafiri yerine "Dh Madencisi"
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MARCO 6 yıl
Dün avea bayinine ugradım xperia sola kampanyasını ogrenebılırmıyım dedım bana sola gelmedı bize dedi adam :)
Her yerde satılıyor hani türkiyede ilk defa avea bayilerindeydi :)
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DH Misafiri 6 yıl
arkadaşlar telefonun herşeyi çok iyi, ancak ses rezalet ötesi. Müzik dinlemeyi seven bu telefona yanaşmasın kesinlikle. Sesi çok zayıf, görüşme yaparken bile sıkıntı çekiyorum. Hoparlöre alıp konuşmayı denedim, sonuç yine facia. Rakiplerine göre tek kusurlu yanı bu.
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headshotçı 6 yıl
bugun aveaya gittim 1100e veririm dedi
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Eoudoxias 6 yıl headshotçı
headshotçı

bugun aveaya gittim 1100e veririm dedi

oha avea bayisi bana 880 tl peşin fiyatı var dedi.1100 harbiden uçmuş
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AltairIbnLaAhad 6 yıl
Sağa Türkcellde satışı başlamış
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DH Misafiri 6 yıl
arkadaşlar sony centerlarda satışa başlamış. fiyatı 899 tl. taksitle....
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aslan1000 6 yıl
Hepsiburada.com da satışa başlamış
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inexo 6 yıl
899 tl demişler avea nin fiyatı için
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seksanddirt 6 yıl
O değil de, şu Xperia Go ne zaman gelecek acaba?
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TearsForFears 6 yıl
1000 TL civarı gelecek diyenler var.Hatırlatırım ülkemizde Sony Xperia U 750 TL. gsmarena.com/...
Onu geçtimde Sony telefonların sar değerleri niye bu kadar uçuk? Artık kimse umursamıyor diye mi?
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Hirotaro 6 yıl TearsForFears
LawLess437

1000 TL civarı gelecek diyenler var.Hatırlatırım ülkemizde Sony Xperia U 750 TL.
gsmarena.com/...
Onu geçtimde Sony telefonların sar değerleri niye bu kadar uçuk? Artık kimse umursamıyor diye mi?

yasal sınır 2.00 olduğu için herhangi bir sakıncası yok .
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mfcmfcc 6 yıl
telefon avea ya gelmısmıdır acaba 2 aydır telefn alıcam alamadm yettı gayrı bu ugurda sahibnden.com.da dolandırldm zaten gıdıp alaym artık
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tarikosman7 6 yıl
bir aydır telefon bende var. kullanmadım. ancak güzel bir telefon. videosu falan harika. çok da hafifi bir telefon. arc s mi sola mı tercih meselsei. ikisine baktım. sola daha yeni olması açısından tercihimdir.
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