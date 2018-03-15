Sony Xperia XZ2 Pro iddiaları bitmedi

Sony’nin MWC 2018 fuarında sahneye çıkardığı Xperia XZ2 ve Xperia XZ2 Compact amiral gemi modellerinin ardından Xperia XZ2 Pro iddiaları kesilmişti. Bununla birlikte hazırlıkların devam ettiği haberi geldi.

Xperia XZ2 Pro özellikleri

Sony H8176 şeklinde kullanıcı profil bilgileri internete sızan cihaz Xperia XZ2 Pro iddialarını yeniden alevlendirdi. 4K ekrana sahip olduğu görülen cihazda Android 8.1 Oreo işletim sistemi yer alıyor.

5.7 inçlik OLED ekran sunacak modelin HDR desteği ve hem ön hem de arkada Gorilla Glass 5 korumasına sahip olduğu ifade ediliyor. Snapdragon 845 yonga seti ile donatılan telefonda 6GB LPDDR4X RAM ve 64GB/128GB arttırılabilir depolama kapasitesi bulunuyor. 3420mAh kapasiteli batarya Quick Charge 4 ile çok hızlı şarj olabiliyor. (3800mAh kapasite ve QuickCharge 4+ diğer iddia)

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Kamera tarafında 18MP+12MP çözünürlüğünde çift sensör iddiaları mevcut. Ana sensör f/1.7 aralığa sahip ve 1.33 mikron piksel büyüklüğü barındırıyor. Yardımcı sensör ise f/2.0 aralığında ve 1.35 mikron boyutunda piksellere sahip. BIONZ görüntü işlemcisi yapay zeka özellikleri ile donatılmış ve kamera yazılımında bu özellikten çeşitli şekillerde faydalanılacak. Ayrıca firmanın beğenilen 25mm f/1.7 G lensi de yerini almış. Böylece 2x optik yakınlaştırma imkanı sunulmuş. Ön kamera ise 13MP çözünürlüğünde.

İlk kez Iris tarayıcıya yer verecek Xperia XZ2 Pro ayrıca ön kamera üzerinden yüz tanıma da yapabilecek. Cihazın IP68 ile suya ve toza dayanıklı olduğu ifade ediliyor. Ayrıca 3.5mm jak yerine USB Tip-C girişi kullanılıyor.

Xperia XZ2 amiral gemisi serisinin bir nevi önünü kesebilecek kapasitede olan XZ2 Pro modelinin ne zaman piyasaya çıkacağı merak konusu. Muhtemelen IFA 2018 fuarı sonrasında kış aylarına doğru piyasada olur. Böylece Xperia XZ2 serisi de zaman kazanabilir.