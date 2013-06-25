Sony Xperia Z Ultra lanse edildi: Dünyanın en güçlü akıllı telefonu, en ince tableti

Sony uzun süredir merakla beklenen yeni nesil telefon-tablet melezi Xperia Z Ultra’yı resmi olarak duyurdu. Telefon olarak düşünüldüğünde 6.44-inç boyutundaki ekranı ile türünün en büyüğü, tablet olarak ele alındığında ise sınıfındaki en ince ve güçlü cihaz olan Xperia Z Ultra, donanımsal detayları ile heyecan yaratmayı başarıyor. Samsung’un Ağustos-Eylül dönemlerinde lanse edilmesi beklenen Galaxy Note III modeline karşı konumlandırılan Xperia Z Ultra, güç aldığı Snapdragon 800 işlemcisi ile bugün itibariyle en güçlü akıllı telefon ve ARM tabanlı en güçlü tablet olmayı başarıyor.

2.2 GHz hızında çalışan Krait 400 mimarisine sahip dört çekirdekli işlemci, yüksek saat hızı ve mimari bazda yapılan geliştirmeler (örneğin Snapdragon 600’e kıyasla daha hızlı L2 bellek kullanımı ve bellek kontrolcüsünün daha iyi optimize edilmesi gibi) ve yine mimari bazda ciddi farklılıklar içeren Adreno 330 GPU’su sayesinde, söz konusu performans olduğunda şu an rakipsiz, kulvarında tek cihaz olduğu söylenebilir.

Ekran tarafına baktığımızda ise Sony’nin yeni nesil Triluminous teknolojisi karşımıza çıkıyor. Japon üreticinin TV gamından ödünç alınan bu teknoloji, retina ekranlara ve SuperAMOLED panellere karşı Sony’nin en güçlü kozu olarak gösteriliyor ve hem parlaklık hem de renk üretimi anlamında sınıfında zirveye aday olduğu ifade ediliyor. 2GB bellek ve 16GB depolama kapasitesi desteklenen Xperia Z Ultra, 212 gramlık ağırlığı ile akıllı telefon olarak biraz fazla cüsseli olsa da tablet olarak düşünüldüğünde taşınabilirliği oldukça yüksek.Ayrıca kalınlığının 6.5mm olduğunu dikkate alırsak eğer, bu koca devin dünyanın en ince Full HD telefonu olduğunu da ifade edebiliriz. Kamera olarak Xperia Z’nin biraz gerisinde olan ve Exmor RS sensörlü 8MP’lik bir çözüme yer verilen cihaz, IP58 standardını destekliyor ve 1 metre suda 30 dakika kalabiliyor ve tabi ki toza karşı da dayanıklı bir yapı sergiliyor. Android 4.2.2 işletim sistemine sahip olan Xperia Z Ultra, ihtiyaç duyduğu gücü ise 3000mAh kapasiteli pilden alıyor.

Aynı zamanda kalemle de kullaılabilen Xperia Z Ultra, kullanıcıların kolay notlar alabilmesine olanak tanıyan uygulamaları da beraberinde getirecek.Peki bu koca devin pil ömrü ne kadar? Sony’den yapılan açıklamalara göre Xperia Z Ultra,14 saat konuşma ve 5,5 saat video oynatma süresi tanıyabiliyor. Tabi bu değerlerin ne derece pratik olduğunu cihazın bağımsız testleri ortaya çıktığında görmüş olacağız. Yaz dönemine hızlı bir giriş yapan Sony, bizim de test etmek için sabırsızlandığımız Xperia Z Ultra modelini, Temmuz-Eylül döneminde tüm dünyada yaygın satışa sunmuş olacak. Şu an için fiyatı bilinmeyen cihazın, Xperia Z’den daha pahalı olacağını ve donanımı kadar fiyatıyla da zirveye aday olabileceğini de tahmin edebiliriz.

Sony Xperia Z Ultra videoları;