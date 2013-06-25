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Sony Xperia Z Ultra lanse edildi: Dünyanın en güçlü akıllı telefonu, en ince tableti

5 yıl
17b
1
443
Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Sony Xperia Z Ultra lanse edildi: Dünyanın en güçlü akıllı telefonu, en ince tableti
Sony uzun süredir merakla beklenen yeni nesil telefon-tablet melezi Xperia Z Ultra’yı resmi olarak duyurdu. Telefon olarak düşünüldüğünde 6.44-inç boyutundaki ekranı ile türünün en büyüğü, tablet olarak ele alındığında ise sınıfındaki en ince ve güçlü cihaz olan Xperia Z Ultra, donanımsal detayları ile heyecan yaratmayı başarıyor. Samsung’un Ağustos-Eylül dönemlerinde lanse edilmesi beklenen Galaxy Note III modeline karşı konumlandırılan Xperia Z Ultra, güç aldığı Snapdragon 800 işlemcisi ile bugün itibariyle en güçlü akıllı telefon ve ARM tabanlı en güçlü tablet olmayı başarıyor.
2.2 GHz hızında çalışan Krait 400 mimarisine sahip dört çekirdekli işlemci, yüksek saat hızı ve mimari bazda yapılan geliştirmeler (örneğin Snapdragon 600’e kıyasla daha hızlı L2 bellek kullanımı ve bellek kontrolcüsünün daha iyi optimize edilmesi gibi) ve yine mimari bazda ciddi farklılıklar içeren Adreno 330 GPU’su sayesinde, söz konusu performans olduğunda şu an rakipsiz, kulvarında tek cihaz olduğu söylenebilir.
Sony Xperia Z Ultra lanse edildi: Dünyanın en güçlü akıllı telefonu, en ince tableti
Ekran tarafına baktığımızda ise Sony’nin yeni nesil Triluminous teknolojisi karşımıza çıkıyor. Japon üreticinin TV gamından ödünç alınan bu teknoloji, retina ekranlara ve SuperAMOLED panellere karşı Sony’nin en güçlü kozu olarak gösteriliyor ve hem parlaklık hem de renk üretimi anlamında sınıfında zirveye aday olduğu ifade ediliyor. 2GB bellek ve 16GB depolama kapasitesi desteklenen Xperia Z Ultra, 212 gramlık ağırlığı ile akıllı telefon olarak biraz fazla cüsseli olsa da tablet olarak düşünüldüğünde taşınabilirliği oldukça yüksek.Ayrıca kalınlığının 6.5mm olduğunu dikkate alırsak eğer, bu koca devin dünyanın en ince Full HD telefonu olduğunu da ifade edebiliriz. Kamera olarak Xperia Z’nin biraz gerisinde olan ve Exmor RS sensörlü 8MP’lik bir çözüme yer verilen cihaz, IP58 standardını destekliyor ve 1 metre suda 30 dakika kalabiliyor ve tabi ki toza karşı da dayanıklı bir yapı sergiliyor. Android 4.2.2 işletim sistemine sahip olan Xperia Z Ultra, ihtiyaç duyduğu gücü ise 3000mAh kapasiteli pilden alıyor.
Sony Xperia Z Ultra lanse edildi: Dünyanın en güçlü akıllı telefonu, en ince tableti
Aynı zamanda kalemle de kullaılabilen Xperia Z Ultra, kullanıcıların kolay notlar alabilmesine olanak tanıyan uygulamaları da beraberinde getirecek.Peki bu koca devin pil ömrü ne kadar? Sony’den yapılan açıklamalara göre Xperia Z Ultra,14 saat konuşma ve 5,5 saat video oynatma süresi tanıyabiliyor. Tabi bu değerlerin ne derece pratik olduğunu cihazın bağımsız testleri ortaya çıktığında görmüş olacağız. Yaz dönemine hızlı bir giriş yapan Sony, bizim de test etmek için sabırsızlandığımız Xperia Z Ultra modelini, Temmuz-Eylül döneminde tüm dünyada yaygın satışa sunmuş olacak. Şu an için fiyatı bilinmeyen cihazın, Xperia Z’den daha pahalı olacağını ve donanımı kadar fiyatıyla da zirveye aday olabileceğini de tahmin edebiliriz.
Sony Xperia Z Ultra videoları;
 
 
 
 

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iade 5 yıl en beğenilen
Biz daha büyüğünü yapana kadar en büyüğü bu diyen Samsung şimdi ne yapacak bakalım . Gelsin - ler
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xxSpecter 5 yıl
Sony ile tasarımda yarışacak başka bir firma yok. Nokia, Lumia serisiyle biraz çağ atladı tasarımda ama yinede Sony ile baş etmesi mümkün değil. Samsung'un tasarım harikası telefonlarına hiç girmiyorum bile.
Sony ile tasarımda yarışacak başka bir firma yok. Nokia, Lumia serisiyle biraz çağ atladı tasarımda ama yinede Sony ile baş etmesi mümkün değil. Samsung'un tas...
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Yanıtla +63
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Illustrious. 5 yıl
Muhteşem olmuş,
İt's a SONY..
2 Yanıt Yanıtla +34
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3 Avatar Avatar Avatar
DH Misafiri 5 yıl
eyildiz
DH Misafiri
Kadir Kaan
maxelll kalemi yok sanırım.
Tek eksiği kalem olsa kardeşim, Flash da yok :)
Özel bi kalemi yok,her kalemle kullanılabiliyor,hatta kalem değil ucu sivri herşeyle kullanılabiliyor... youtube.com/... youtube.com/...
Ucu sivri herşey ile kullanamazsın yanlış bilgi vermeyelim lütfen. Plastik malzeme ile kullanılmıyor. Sanırım elektriksel iiletken bir malzeme olmalı gibi...

elektiriksel olması şart değil kızılötesi algılıyıcılar kullanıyor sistem neonodela beraber geliştirilmiş bu teknoloji demosu burada.
youtube.com/...
1 Yanıt Yanıtla
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eyildiz 5 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

eyildiz

DH Misafiri
Kadir Kaan
maxelll kalemi yok sanırım.
Tek eksiği kalem olsa kardeşim, Flash da yok :)
Özel bi kalemi yok,her kalemle kullanılabiliyor,hatta kalem değil ucu sivri herşeyle kullanılabiliyor... youtube.com/... youtube.com/...
Ucu sivri herşey ile kullanamazsın yanlış bilgi vermeyelim lütfen. Plastik malzeme ile kullanılmıyor. Sanırım elektriksel iiletken bir malzeme olmalı gibi...


elektiriksel olması şart değil kızılötesi algılıyıcılar kullanıyor sistem neonodela beraber geliştirilmiş bu teknoloji demosu burada.

youtube.com/...

evet hakılısn ancak bazı ZUltra videolarında plastik stylus ile çalıştıramadı inceleyen. Diğer telefon kalemlerinden biri idi. Sadece plaşstik idi çalışmadı...
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eyildiz 5 yıl
sony türkiye z1 ile ilgili mesaj gönder dii ama z ultra henuz yok. gelmeyecek mi yoksa
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DH Misafiri 5 yıl
Kadir Kaan
maxelll kalemi yok sanırım.
Tek eksiği kalem olsa kardeşim, Flash da yok :)

Özel bi kalemi yok,her kalemle kullanılabiliyor,hatta kalem değil ucu sivri herşeyle kullanılabiliyor...
youtube.com/...
youtube.com/...
1 Yanıt Yanıtla
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eyildiz 5 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

Kadir Kaan

maxelll kalemi yok sanırım.
Tek eksiği kalem olsa kardeşim, Flash da yok :)


Özel bi kalemi yok,her kalemle kullanılabiliyor,hatta kalem değil ucu sivri herşeyle kullanılabiliyor...

youtube.com/...


youtube.com/...

Ucu sivri herşey ile kullanamazsın yanlış bilgi vermeyelim lütfen. Plastik malzeme ile kullanılmıyor. Sanırım elektriksel iiletken bir malzeme olmalı gibi...
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KursatTuncay 5 yıl
Batarya nasıl desem subway surfers oynarken bile 2 saat oyna 10-15 dk telefon görüşmesi yap internete de gir biraz sonra kır duvarda böyle rezil batarya olmaz 3000 düşünmüşlerdir diye ben de dedim bugün otobüs yolculuğu yaptım istanbul trafiğinden çıkmadan 3-4 saate şarj bitti ben anlamadım telimde mi sorun var. Performans olarak kimse laf edemez böyle mükemmel akıcı olamazdı ancak telefonunuzla fotoğraf çekmek istiyorsanız bence almayın ben bin pişmanım flaşın olmaması değil tek sorun, Exmor RS'nin 2-3 mp lik samsung telefonlardakilerin aynı sistemle çalışması gündüz bile s3'ün yarısı kadar sonuç alamıyorum. normal xperia z ne güzeldi bişey var gibi değiştirdim şimdi mumla arıyorum xperia z ile takaslara açığım.
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Exterminatee 5 yıl
bunu almaya param yetmez :) s4 miniyi yeni aldım. bu telefonlara bu kadar özellikleri niye koyuyorlar? google play store'da uygulamaların yarısından fazlası gereksiz işe yaramayan çalışmayan uygulamalarla dolu.

bence çok gereksiz. facebook vs.. gibi uygulamaları her android telefonda kullanabiliyorsunuz. sony bence çok abartmış. bu telefonun minisi çıkarsa s4 miniyi satıp onu alırım. benim için önemli olan tasarım ve kamera.

android'i o kadar öve öve bitiremediler markette binlerce uygulama oyun vs.. diye. geldim pişman oldum

nokia 5800 telefonumu daha çok seviyorum şarjı çok iyi gidiyor. ve nokia telefonlarında 3310 sağlamlığı benim çok ilgimi çekiyor
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Gwynbleidd. 5 yıl
Telefon mu tablet mi
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Guest-F8946C419 5 yıl
Flash olmaması kötü bence..

Flaş ve Windows phone 8 yüklü modeli gelse.. Mor rengi kesinlikle düşünürdüm.
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Pritt31 5 yıl
Simdi bunda flash yok. Alirsam geceleri fotograf cekemeyecekmiyim.
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tuna günendi 5 yıl
sony vaio la pc dünyasına çok büyük yenilikler getirdi vindowsla en uyumlu çalışan makinelerdir donanım olarakta iyidir malzeme kalitesi diğer rakiplerinden iyidir notebookların efendisi olarak bilinir hiç bir vaio diğer markalarla boy ölçüşemez tasarımları sony e özeldir fotoğraf makinesi konusunda zaten uzmandır profesyonel nex ve alpha serileri vardır nikona sensör üretip satan firmadır samsung daha yolun başında bir firmadır asla sony le boy ölçüşemez burada fanboyluk yapmıyorum benim yazdıklarım hayatın gerçekleri .... Telefon üreticileri içinde fotoğraf makinesi üreticisi de olan tek firma Sony. Samsung da sonradan katıldı ama henüz yolun başında ve Sony kadar ürüne ve tecrübeye sahip değil.
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Teknode 5 yıl tuna günendi
tuna günendi

sony vaio la pc dünyasına çok büyük yenilikler getirdi vindowsla en uyumlu çalışan makinelerdir donanım olarakta iyidir malzeme kalitesi diğer rakiplerinden iyidir notebookların efendisi olarak bilinir hiç bir vaio diğer markalarla boy ölçüşemez tasarımları sony e özeldir fotoğraf makinesi konusunda zaten uzmandır profesyonel nex ve alpha serileri vardır nikona sensör üretip satan firmadır samsung daha yolun başında bir firmadır asla sony le boy ölçüşemez burada fanboyluk yapmıyorum benim yazdıklarım hayatın gerçekleri .... Telefon üreticileri içinde fotoğraf makinesi üreticisi de olan tek firma Sony. Samsung da sonradan katıldı ama henüz yolun başında ve Sony kadar ürüne ve tecrübeye sahip değil.

İmzam senin yazdıklarının özeti sanırım hocam :) Sony ağır taştır. Sony asla var olan teknolojiyi kullanmayı hedeflemez, kendisi teknoloji üretir.
Dediğin gibi lens olayında dünyada 1 numaradır ve çoğu firmaya lens satar. Alpha serisi dünyanın en hızlı arayüzüne sahiptir ve en kısa sürede çekilen fotoğrafı hafıza kartına yazar.
Bunda tabi hafıza kartının class 10 olmasının da etkisi var ama önemli olan hafıza kartı gibi görünse de, aslında önemli olan yazılım ile makinenin uyumudur.
Ben kullanıyorum A37M var 18:135 lense sahip ve fotoğraf çekmek bir başka. Vaio pc kullanıyorum, aynen dediğin gibi bir çok marka da windows tecrübem oldu, aldığımdan beri sorunsuz kullandığım tek pc.
Sadece ekran kartının driver'ı ile ilgili bir sıkıntım olmuştu o da yazılımsal bir durumdu ve hallettim Sony Support'u kullanarak ;)
Sony'den bahsederken bir durup düşünmeli firmalar.
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edriyınnn 5 yıl
Şu telefon 4.3" olacaktı.Satış rekorları kırardı
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