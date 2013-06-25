Sony Xperia Z Ultra lanse edildi: Dünyanın en güçlü akıllı telefonu, en ince tableti

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Sony uzun süredir merakla beklenen yeni nesil telefon-tablet melezi Xperia Z Ultra’yı resmi olarak duyurdu. Telefon olarak düşünüldüğünde 6.44-inç boyutundaki ekranı ile türünün en büyüğü, tablet olarak ele alındığında ise sınıfındaki en ince ve güçlü cihaz olan Xperia Z Ultra, donanımsal detayları ile heyecan yaratmayı başarıyor. Samsung’un Ağustos-Eylül dönemlerinde lanse edilmesi beklenen Galaxy Note III modeline karşı konumlandırılan Xperia Z Ultra, güç aldığı Snapdragon 800 işlemcisi ile bugün itibariyle en güçlü akıllı telefon ve ARM tabanlı en güçlü tablet olmayı başarıyor.
2.2 GHz hızında çalışan Krait 400 mimarisine sahip dört çekirdekli işlemci, yüksek saat hızı ve mimari bazda yapılan geliştirmeler (örneğin Snapdragon 600’e kıyasla daha hızlı L2 bellek kullanımı ve bellek kontrolcüsünün daha iyi optimize edilmesi gibi) ve yine mimari bazda ciddi farklılıklar içeren Adreno 330 GPU’su sayesinde, söz konusu performans olduğunda şu an rakipsiz, kulvarında tek cihaz olduğu söylenebilir.
Aynı zamanda kalemle de kullaılabilen Xperia Z Ultra, kullanıcıların kolay notlar alabilmesine olanak tanıyan uygulamaları da beraberinde getirecek.Peki bu koca devin pil ömrü ne kadar? Sony’den yapılan açıklamalara göre Xperia Z Ultra,14 saat konuşma ve 5,5 saat video oynatma süresi tanıyabiliyor. Tabi bu değerlerin ne derece pratik olduğunu cihazın bağımsız testleri ortaya çıktığında görmüş olacağız. Yaz dönemine hızlı bir giriş yapan Sony, bizim de test etmek için sabırsızlandığımız Xperia Z Ultra modelini, Temmuz-Eylül döneminde tüm dünyada yaygın satışa sunmuş olacak. Şu an için fiyatı bilinmeyen cihazın, Xperia Z’den daha pahalı olacağını ve donanımı kadar fiyatıyla da zirveye aday olabileceğini de tahmin edebiliriz.
Sony Xperia Z Ultra videoları;
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elektiriksel olması şart değil kızılötesi algılıyıcılar kullanıyor sistem neonodela beraber geliştirilmiş bu teknoloji demosu burada.
youtube.com/...
evet hakılısn ancak bazı ZUltra videolarında plastik stylus ile çalıştıramadı inceleyen. Diğer telefon kalemlerinden biri idi. Sadece plaşstik idi çalışmadı...
Özel bi kalemi yok,her kalemle kullanılabiliyor,hatta kalem değil ucu sivri herşeyle kullanılabiliyor...
youtube.com/...
youtube.com/...
Ucu sivri herşey ile kullanamazsın yanlış bilgi vermeyelim lütfen. Plastik malzeme ile kullanılmıyor. Sanırım elektriksel iiletken bir malzeme olmalı gibi...
bence çok gereksiz. facebook vs.. gibi uygulamaları her android telefonda kullanabiliyorsunuz. sony bence çok abartmış. bu telefonun minisi çıkarsa s4 miniyi satıp onu alırım. benim için önemli olan tasarım ve kamera.
android'i o kadar öve öve bitiremediler markette binlerce uygulama oyun vs.. diye. geldim pişman oldum
nokia 5800 telefonumu daha çok seviyorum şarjı çok iyi gidiyor. ve nokia telefonlarında 3310 sağlamlığı benim çok ilgimi çekiyor
Flaş ve Windows phone 8 yüklü modeli gelse.. Mor rengi kesinlikle düşünürdüm.
İmzam senin yazdıklarının özeti sanırım hocam :) Sony ağır taştır. Sony asla var olan teknolojiyi kullanmayı hedeflemez, kendisi teknoloji üretir.
Dediğin gibi lens olayında dünyada 1 numaradır ve çoğu firmaya lens satar. Alpha serisi dünyanın en hızlı arayüzüne sahiptir ve en kısa sürede çekilen fotoğrafı hafıza kartına yazar.
Bunda tabi hafıza kartının class 10 olmasının da etkisi var ama önemli olan hafıza kartı gibi görünse de, aslında önemli olan yazılım ile makinenin uyumudur.
Ben kullanıyorum A37M var 18:135 lense sahip ve fotoğraf çekmek bir başka. Vaio pc kullanıyorum, aynen dediğin gibi bir çok marka da windows tecrübem oldu, aldığımdan beri sorunsuz kullandığım tek pc.
Sadece ekran kartının driver'ı ile ilgili bir sıkıntım olmuştu o da yazılımsal bir durumdu ve hallettim Sony Support'u kullanarak ;)
Sony'den bahsederken bir durup düşünmeli firmalar.
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