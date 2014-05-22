Sony Xperia Z, ZL, ZR ve Tablet Z modelleri için KitKat güncellemesinin dağıtımına başlandı

Sony, 2013 yılında piyasaya sürdüğü Xperia serisi cihazlarından Xperia Z, ZL, ZR ve Tablet Z'ye söz verdiği üzere KitKat güncellemesini dağıtmaya başladı.

Android 4.4 KitKat'ın getirdiği performans artışı ve bildirim çubuğuna gelen arayüz yeniliklerinin yanında Sony'nin mesajlaşma, e-mail, akıllı sosya kamera ve batarya STAMINA modunun yeni versiyonlarını barındıran güncellemede, Walkman ve albümler gibi medya uygulamaları da Sony Entertainment Network bulut desteğine kavuşuyor.

Geçtiğimiz aylarda duyurulan Xperia Temalar desteğini de listedeki cihazlara kazandıran güncelleme ile temaların yanında Sony Playstation 4'ün animasyon efektleri ve canlı duvar kağıtları da bu modellerin kullanıcılarına sunuluyor.

Aynı zamanda CES 2014'de tanıtılan Sony SmartBand giyilebilir cihazına da destek sağlayan güncellemenin dağıtımı sonrası Sony, Xperia T2 Ultra, E1 ve M2 modellerinin güncellemelerine yoğunlaşacağını belirtiyor.

http://blogs.sonymobile.com/2014/05/21/new-sony-software-upgrade-including-android-4-4-kitkat-rolls-for-xperia-z-xperia-zl-xperia-zr-and-xperia-tablet-z/