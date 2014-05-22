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Sony Xperia Z, ZL, ZR ve Tablet Z modelleri için KitKat güncellemesinin dağıtımına başlandı

Sony, 2013 yılında piyasaya sürdüğü Xperia serisi cihazlarından Xperia Z, ZL, ZR ve Tablet Z'ye söz verdiği üzere KitKat güncellemesini dağıtmaya başladı.
5 yıl
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41
Cep İşletim Sistemleri
Caner Köksel
Haber Editörü
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Sony Xperia Z, ZL, ZR ve Tablet Z modelleri için KitKat güncellemesinin dağıtımına başlandı
Sony, 2013 yılında piyasaya sürdüğü Xperia serisi cihazlarından Xperia Z, ZL, ZR ve Tablet Z'ye söz verdiği üzere KitKat güncellemesini dağıtmaya başladı. 
Android 4.4 KitKat'ın getirdiği performans artışı ve bildirim çubuğuna gelen arayüz yeniliklerinin yanında Sony'nin mesajlaşma, e-mail, akıllı sosya kamera ve batarya STAMINA modunun yeni versiyonlarını barındıran güncellemede, Walkman ve albümler gibi medya uygulamaları da Sony Entertainment Network bulut desteğine kavuşuyor.
Geçtiğimiz aylarda duyurulan Xperia Temalar desteğini de listedeki cihazlara kazandıran güncelleme ile temaların yanında Sony Playstation 4'ün animasyon efektleri ve canlı duvar kağıtları da bu modellerin kullanıcılarına sunuluyor. 
Aynı zamanda CES 2014'de tanıtılan Sony SmartBand giyilebilir cihazına da destek sağlayan güncellemenin dağıtımı sonrası Sony, Xperia T2 Ultra, E1 ve M2 modellerinin güncellemelerine yoğunlaşacağını belirtiyor. 

http://blogs.sonymobile.com/2014/05/21/new-sony-software-upgrade-including-android-4-4-kitkat-rolls-for-xperia-z-xperia-zl-xperia-zr-and-xperia-tablet-z/ Yorum Yaz
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kucukyenici 5 yıl en beğenilen
Xperia Z2 Türkiye Kutu Açılışı....

Yurtdışında 1.500 TL. / Türkiye'de 2.399 TL.
Yurtdışına gürültü azaltıcılı kulakiçi kulaklık, Türkiye'ye sıradan, kutuda bulunsun hesabı kulaklık... Tam bir fiyasko. Dalga geçiyorlar herhalde.

teknokulis.com/...

Not: Eksi veren arkadaş sebebini de söylersen çok memnun oluruz. Belki de "Stockholm Sendromu" yaşıyorsundur. Hem pahalıya satılıyor, hem de malzemeden tırtıklanıyor diyorum.
Ayrıca Türkiye'de böyle olmaz vs. diye ısrar edenlere herhalde demek istediğimi tam anlatamadım. O şekilde çıkmasını elbette arzu etmiyor, itirazımızı dile getiriyoruz.
Yayınlanan Video'ya göre yorum yapıyoruz ve eğer herhangi bir yerde kutudan böyle çıkıyorsa, Türkiye'de çıkabilir diyoruz. Sonra şoka girmeyin, hazırlıklı olun diye uyarıyoruz.
Xperia Z2 Türkiye Kutu Açılışı....Yurtdışında 1.500 TL. / Türkiye'de 2.399 TL.Yurtdışına gürültü azaltıcılı kulakiçi kulaklık, Türkiye'ye sırada...
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2 Yanıt Yanıtla +55
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travers 5 yıl
Haberde belirtilmemiş ama sp içinde 4.4 gelecek.
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Illustrious. 5 yıl
Her güncellemesinde Sony gibi telefonuna büyük çaplı yenilik ve özellik getiren bir firma daha yok.

Bu nedenli sorunsuz gelecek bir yeni güncellemeyi daha, Kitkatı merakla bekliyorum.
Her güncellemesinde Sony gibi telefonuna büyük çaplı yenilik ve özellik getiren bir firma daha yok.Bu nedenli sorunsuz gelecek bir yeni güncelleme...
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okan_cehapelioglu 5 yıl
sony uygulamlarıyla baya dolu bi güncelleme vermiş
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river68 5 yıl
Anladım her ikinize de teşekkür ederim...
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WomanInRed 5 yıl
Ben de Hindistan romu yüklü hala bekliyorum türkiye Biraz sürer gibi gözüküyor
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river68 5 yıl
Hocam operatör hangisidir acaba
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TacoNikky 5 yıl river68
river68

Hocam operatör hangisidir acaba

Hocam operatorden kaynakli degil. Sonylerde güncelleme telefonun seri numarasina gôre geliyor, 1 haftaya kadar size de ulasir diye düşünüyorum. 2013 Nisanda alinan telefona daha gelmedi güncelleme bilginiz olsun, ben de bekliyorum
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MKILIÇ 5 yıl
Bende Kitkat yükledim
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river68 5 yıl
Turkcelli xperia z telefonuma 4 gündür herhangi bir güncelleme gelmedi sanırım aveaya geçmek lazım...Fotolarda güncelleme aldığı görülüyor...
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se(dd)at 5 yıl
Xperia E1 'e neden güncelleme veriyorlar anlamadım.
512 MB Ram var cihazda.

Sen git Xperia SP, Xperia L, Xperia M 'e verme git E1 e ver
pes
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Illustrious. 5 yıl
Her güncellemesinde Sony gibi telefonuna büyük çaplı yenilik ve özellik getiren bir firma daha yok.

Bu nedenli sorunsuz gelecek bir yeni güncellemeyi daha, Kitkatı merakla bekliyorum.
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osmanpoyraz 5 yıl
Dün 4.3e onarma yapacakken hata verdi.
Bende pc ve telefonu kapatıp açtım 4.4 güncellemesi olduğunu söyledi bende güncelledim. Açıkcası pek anlamam ama fotoğrafları çektim ekran görüntüsü aldım daha doğrusu.
Farkettiğim farklılık kapatma tuşundaki ekran yakalama mesajlaşma üstteki bildirim ve kısayollar,canlı ve renk değiştiren duvar kağıdı. Resimlerde geliyor.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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bobbbb 5 yıl
Güncelleme gelir diye xperia l aldım daha yeni bir model ama bir gelişme yok illaki amiral model aldıracaklar insana
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