Sony Xperia Z, ZL, ZR ve Tablet Z modelleri için KitKat güncellemesinin dağıtımına başlandı

Haber Editörü
Sony, 2013 yılında piyasaya sürdüğü Xperia serisi cihazlarından Xperia Z, ZL, ZR ve Tablet Z'ye söz verdiği üzere KitKat güncellemesini dağıtmaya başladı.
Android 4.4 KitKat'ın getirdiği performans artışı ve bildirim çubuğuna gelen arayüz yeniliklerinin yanında Sony'nin mesajlaşma, e-mail, akıllı sosya kamera ve batarya STAMINA modunun yeni versiyonlarını barındıran güncellemede, Walkman ve albümler gibi medya uygulamaları da Sony Entertainment Network bulut desteğine kavuşuyor.
Geçtiğimiz aylarda duyurulan Xperia Temalar desteğini de listedeki cihazlara kazandıran güncelleme ile temaların yanında Sony Playstation 4'ün animasyon efektleri ve canlı duvar kağıtları da bu modellerin kullanıcılarına sunuluyor.
Aynı zamanda CES 2014'de tanıtılan Sony SmartBand giyilebilir cihazına da destek sağlayan güncellemenin dağıtımı sonrası Sony, Xperia T2 Ultra, E1 ve M2 modellerinin güncellemelerine yoğunlaşacağını belirtiyor.
http://blogs.sonymobile.com/2014/05/21/new-sony-software-upgrade-including-android-4-4-kitkat-rolls-for-xperia-z-xperia-zl-xperia-zr-and-xperia-tablet-z/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Yurtdışında 1.500 TL. / Türkiye'de 2.399 TL.
Yurtdışına gürültü azaltıcılı kulakiçi kulaklık, Türkiye'ye sıradan, kutuda bulunsun hesabı kulaklık... Tam bir fiyasko. Dalga geçiyorlar herhalde.
teknokulis.com/...
Not: Eksi veren arkadaş sebebini de söylersen çok memnun oluruz. Belki de "Stockholm Sendromu" yaşıyorsundur. Hem pahalıya satılıyor, hem de malzemeden tırtıklanıyor diyorum.
Ayrıca Türkiye'de böyle olmaz vs. diye ısrar edenlere herhalde demek istediğimi tam anlatamadım. O şekilde çıkmasını elbette arzu etmiyor, itirazımızı dile getiriyoruz.
Yayınlanan Video'ya göre yorum yapıyoruz ve eğer herhangi bir yerde kutudan böyle çıkıyorsa, Türkiye'de çıkabilir diyoruz. Sonra şoka girmeyin, hazırlıklı olun diye uyarıyoruz.
Bu nedenli sorunsuz gelecek bir yeni güncellemeyi daha, Kitkatı merakla bekliyorum.