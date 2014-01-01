Sony Xperia Z1 mini, Xperia Z1'den daha iyi bir ekran ile geliyor

Sony'nin Xperia Z1 mini modeli için meraklı bekleyiş sona ermek üzere. Japonya'da Xperia Z1f adıyla piyasaya sürülen telefon, resmi olarak doğrulanmamakla birlikte Tüketici Elektroniği Fuarı'nda diğer pazarlar için lanse edilmiş olacak. Piyasadaki güncel "mini" modellerine kıyasla, donanım anlamında ilk gerçek "mini" modeli olacak telefon, abisi Xperia Z1 gibi Snapdragon 800 işlemcisinden güç alacak ve 20.7MP çözünürlüğünde kamera ile bizleri selamlayacak.

4.3-inç büyüklüğündeki ekranı 720p çözünürlük sunan Xperia Z1 mini, Adreno 330 grafik birimi sayesinde muhtemelen sınıfındaki en yüksek grafik performansını sağlayacak ve akıcı oyun deneyimi konusunda çok güçlü bir noktada yer alacak. Omnibalance tasarım anlayışını devam ettiren telefon, Sony'nin güncel diğer pek çok telefonu gibi suya ve toza karşı da dayanıklı olacak. Sony'nin yeni nesil telefonları çok güçlü tasarım ve donanım özellikleriyle karşımıza çıkıyor olsalar da, ekran kalitesi anlamında da eleştrilere maruz kalıyorlar. Bu konuda Xperia Z ciddi anlamda olumsuz puan toplarken, Xperia Z1'de bu durum genel olarak düzeltilmiş ancak yine de cihaz, kullanılan panel itibariyle ekran kalitesi anlamında liderliğe oynayamamıştı.

Gelen son bilgilere göre Xperia Z1 mini ile birlikte Sony, ekran kalitesini bir adım daha ileri götürüyor. Vietnam kaynaklı sitelerin yaptığı Xperia Z1 ve Xperia Z1 mini karşılaştırmaları, mini versiyonun çok daha iyi bir ekrana sahip olduğunu gösteriyor. Daha iyi bir IPS panelin kullanıldığı Xperia Z1 mini, hem görüş açıları hem de kalibrasyon anlamında çok daha başarılı bir çözüm olduğunu ispat ediyor. Daha başarılı renk üretimine sahip olan ekranı ile Xperia Z1 mini, bu avantajı sayesinde çoklu ortam içerikleri için de daha iyi bir deneyim vaad ediyor. İki telefonla ilgili karşılaştırma görüntülere hemen alttaki galeriden ulaşabilirsiniz.