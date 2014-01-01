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Sony Xperia Z1 mini, Xperia Z1'den daha iyi bir ekran ile geliyor

5 yıl
2,9b
1
64
Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Sony Xperia Z1 mini, Xperia Z1'den daha iyi bir ekran ile geliyor
Sony'nin Xperia Z1 mini modeli için meraklı bekleyiş sona ermek üzere. Japonya'da Xperia Z1f adıyla piyasaya sürülen telefon, resmi olarak doğrulanmamakla birlikte Tüketici Elektroniği Fuarı'nda diğer pazarlar için lanse edilmiş olacak. Piyasadaki güncel "mini" modellerine kıyasla, donanım anlamında ilk gerçek "mini" modeli olacak telefon, abisi Xperia Z1 gibi Snapdragon 800 işlemcisinden güç alacak ve 20.7MP çözünürlüğünde kamera ile bizleri selamlayacak.
4.3-inç büyüklüğündeki ekranı 720p çözünürlük sunan Xperia Z1 mini, Adreno 330 grafik birimi sayesinde muhtemelen sınıfındaki en yüksek grafik performansını sağlayacak ve akıcı oyun deneyimi konusunda çok güçlü bir noktada yer alacak. Omnibalance tasarım anlayışını devam ettiren telefon, Sony'nin güncel diğer pek çok telefonu gibi suya ve toza karşı da dayanıklı olacak. Sony'nin yeni nesil telefonları çok güçlü tasarım ve donanım özellikleriyle karşımıza çıkıyor olsalar da, ekran kalitesi anlamında da eleştrilere maruz kalıyorlar. Bu konuda Xperia Z ciddi anlamda olumsuz puan toplarken, Xperia Z1'de bu durum genel olarak düzeltilmiş ancak yine de cihaz, kullanılan panel itibariyle ekran kalitesi anlamında liderliğe oynayamamıştı.
Gelen son bilgilere göre Xperia Z1 mini ile birlikte Sony, ekran kalitesini bir adım daha ileri götürüyor. Vietnam kaynaklı sitelerin yaptığı Xperia Z1 ve Xperia Z1 mini karşılaştırmaları, mini versiyonun çok daha iyi bir ekrana sahip olduğunu gösteriyor. Daha iyi bir IPS panelin kullanıldığı Xperia Z1 mini, hem görüş açıları hem de kalibrasyon anlamında çok daha başarılı bir çözüm olduğunu ispat ediyor. Daha başarılı renk üretimine sahip olan ekranı ile Xperia Z1 mini, bu avantajı sayesinde çoklu ortam içerikleri için de daha iyi bir deneyim vaad ediyor. İki telefonla ilgili karşılaştırma görüntülere hemen alttaki galeriden ulaşabilirsiniz. 

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turcoblanco 5 yıl en beğenilen
Çerçeveyi kalın yapmışlar tuşları bir de tuşları ekrana gömmüşler. Tuşları ekrana gömüyorsun bari çerçeveyi ince yap.
[DHTUBE=]
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Illustrious. 5 yıl
Çerçeve konusu bu forumda çok abartılıyor, bir deli kuyuya taş atmış derler ya hani.. Lumiaların çerçevelerine bakın, Iphonelerin çerçevelerine bakın, HTC One'da ses ayağına belirli boşluk bıraktı, sanal tuş koydu.. Ama onlara laf yok. Konu Sony olunca çerçevede çeverçeve. Hayatları çerçeve olmuş..

Dibine kadar indirilmiş ekranlar bana çok itici geliyor. Ha sanal tuş dersiniz katılırım, ona çözüm üretebilir belki.. Haberde ki resim de çok bozulmuş. Sony logosunu alta almışlar, yok docöma, yok focoma.. Cihaz 10 numara. Tasarımını tanıtılınca daha net göreceğiz..

Şimdiye kadar böyle ileri düzeyde gelişmiş bir mini, böyle kaliteli mini gördünüz de mi konuşuyorsunuz ? Yoooook ama yok, size Samsung'un plastik, zayıflatılmış, özellikleri aşağıya çekilmiş miniler yakışır.. Zaten Leğen varken Sony sizin nenize kuzum?
Çerçeve konusu bu forumda çok abartılıyor, bir deli kuyuya taş atmış derler ya hani.. Lumiaların çerçevelerine bakın, Iphonelerin çerçevelerine bakın, HTC One'...
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1 Yanıt Yanıtla +27
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scientist8 5 yıl
Paintte şöyle bir çalışma yaptım. Ekranın bütün yüzeye oranı yüzde 50 gibi. Yani çerçeveyle ekranın kapladığı alan hemen hemen aynı.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Paintte şöyle bir çalışma yaptım. Ekranın bütün yüzeye oranı yüzde 50 gibi. Yani çerçeveyle ekranın kapladığı alan hemen hemen aynı.
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okan_cehapelioglu 5 yıl
iş arkadaşım xperia z kullanıyr telefon sözde suya dayanıklı diiyorlar arkadaşımın tel bozuldu servis telefona su kaçmış diye 300 tl aldı sony türkiyenin teknik servislere bi ayar çekmesi lazım yoksa çok müşteri kaybeder biz 90lı yıllardaki sony kalitesine güvenip alıyoruz
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@BJK@ 5 yıl
sony müşteri hizmetleri bitmiş,teknosa,vatan v.b. yerlerden aldığınızda topu direk o mağazalara atarak geçiştiriyor.
sony diyoruz ama sadece demekle yetiniyoruz.
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fenerlix73 5 yıl
sony e yapılan kötü yorumlar hoşuma gidiyo doğrusu,arkadaşlar sony i kötüleyenlere laf yetiştirmeyin boşuna anlatamazsınız sony kullanıcısı olmadıktan sonra anlamaz sony nin neyi ne için yaptığını kalite yi hissetmeyen kısaca maldan anlamayan adamı ikna etmek zordur ben şahsen samsungun hiç birşeyini beğenmem ama tutupta samsung konularına gidip bas bas bağrınmam şunun şurası şöyle burası böyle diye.ama millet sanki atış poligonu gibi sony e giydirdikçe giydirir nedeni açık elinde diğer dandik markalardan biri var belkide piyasaya ilk çıktığında almış üç ay sonra fiyatı 300 lira aşağı inmiş vah benim paralarım diye sızlanırken sony modelleriyle karşılaşmış kalitenin kokusunu almış telefonunada b#k atmak istemiyo haliyle hedef tahtası sony oluyo
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F.Chopin 5 yıl
Lumia andirmiyor degil
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2622110012 5 yıl
4.3 inch ekranı var ama 4.7 inçlik lg kadar büyük this iş bullshit
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011235813 5 yıl
sony ericsson'u öldürmeseydi de ayrılsaydı keşke. çıkardıkları her yeni telefonda bi kez daha lanet ediyorum sony'ye. arkadaş ericsson şu an tek başına akıllı telefon üretebiliyo olsaydı gözüm kapalı alıp keyfime bakacaktım. geçtiğimiz 10 yıl içerisinde sony ericsson'u nasıl katletti onu izledim durdum.
çerçeve konusuna takılmayın diyen arkadaşlar var. tamam takılmayalım. telefonun toplam boyutu 5 inç olsun, 4.3 inçlik ekranı olsun takılmayalım. Ama tutar da 4.3 inç ekranı var diyip 6-7 inçlik telefonu cebimize koymaya kalkarsan orda bi dur aga..
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Illustrious. 5 yıl 011235813
011235813

sony ericsson'u öldürmeseydi de ayrılsaydı keşke. çıkardıkları her yeni telefonda bi kez daha lanet ediyorum sony'ye. arkadaş ericsson şu an tek başına akıllı telefon üretebiliyo olsaydı gözüm kapalı alıp keyfime bakacaktım. geçtiğimiz 10 yıl içerisinde sony ericsson'u nasıl katletti onu izledim durdum.

çerçeve konusuna takılmayın diyen arkadaşlar var. tamam takılmayalım. telefonun toplam boyutu 5 inç olsun, 4.3 inçlik ekranı olsun takılmayalım. Ama tutar da 4.3 inç ekranı var diyip 6-7 inçlik telefonu cebimize koymaya kalkarsan orda bi dur aga..

Konuya girmeden temel bilgilere ihtiyacınız var olduğunu sanıyorum.

Sony ayrı bir firma.

Ericsson ayrı bir firma.

Sony Ericsson'da ayrı bir firma idi. Bu 2 firma bu firmayı kurmuş olsalar da, hisseleri olsada sonuçta ayrı bir marka idi.

Senin anlattığının aksine tüketici her zaman Ericsson'un Sony markası ve telefonları üzerinde kötü bir imaj bıraktığını belirtmiştir. Güzel telefonlar çıkarmışlardır, satışlar iyi gitmiştir, kötü gitmiştir ama gerçek bu.

Bunu Sony kullanıcısı olarak söylüyorum; pc olsun, telefon olsun, kamera olsun üstünde sırf Sony yazıyor diye alan milyonlar var dünyada. Kimse Ericsson'ı iplemez bile..

Daha sonra bu Sony firmanın geri kalanını da satın aldı, zorlamı satın aldı, yok. alan razımı- veren razımı? razı.

Burada satışlardan ve gelecekten kaygılı olan kimdi. Sony. Ericsson ne bir kambur.

Ericsson her haliyle Sony'den aldığı ve yine Sony ismi sayesinde kaldırdığı paralarla telefon üretebilirdi. Ama üretmiyor. Neden üretmiyor? Hiç düşündün mü ?

Ayrıca senin kullandığın Sony Ericsson markalı üründe, Kİ bu ürünler eminim çok başarılıdır, bu ürünün sana başarılı bir ürün hissiyatını verenin Ericsson olduğunu nereden anlayabildin? Bu üründe Sony'nin patentleri, teknolojileri, malzemeleri kullanılmış, kısacası üründe Sony imzasının olduğunu hiç düşünebildin mi acaba? (Yeni nesil Sony ürünlerini beğenip beğenmemen bu fikriyata etki yapamaz, komik olma)

Peki internet Ericsson'un telefon üretiminde ki geçmişine ne diyor?

Son kullanıcıya yönelik cep telefonu modelleri ilk zamanlarındaki başarıyı sürdüremedi ve batma noktasına geldi. 2001'de bu alanda Sony ile ortaklığa gitti ve Sony Ericsson firması kuruldu. 2005'i, 4. en çok satılan cep telefonu markası olarak kapattı. 16 Şubat 2012'de Sony'den ayrıldı.


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Hypnotica 5 yıl
Piyasalar bu durumda iken igne bile alinmaz.
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Hypnotica 5 yıl
Piyasalar bu durumda iken igne bile alinmaz.
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yasinadin 5 yıl
Valla gecen marmarayda birini g2 ile futbol oyunu oynarken gordum ekranin kenarindaki sanal tuslar kadar berbat bisey olamaz resmen ekranin ve oyun keyfinin icine ediyor ,sanal tuslara yanlislikla basmiycam diye kasmanami yanarsin ,ekrandan giden alanami yanarsin. Note 3 un dogru tercih oldugunu bir kez daha anladim
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MegaWolt38 5 yıl
Tasarım çok kötü, ayrıca üst seviye telefonda bu kadar dandik soluk ekran olmamalı.
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goro1982 5 yıl
cihaz kibar ve zarif kasa çerçeveleride çok iyi ,
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blackzeros 5 yıl
herkes bir çerçeve tutturmuş gidiyor , resimde sanal tuşlar ve bildirim ekranınıda kaldırmış vatandaş onlarada çerçeve demiş.bu telefonun cercevesi oyle cok buyuk filan degil.bildirim ekranına uygulamalar zaten kaldırabiliyor ve 4.4 ile sanal tuslarada mudahale mumkun olacak , o zaman bir onemi kalmayacaksanal tusların yer tutmasının.zaten video ve resimde goruntulerken kalkıyor onar ,tek dezavantaji diger uygulamalarda kalkamamasıydı o sorunda kalkacak.htc one ,mininin in ekran cerceve ornanına bakalım isterseniz.yada super tasarım iphoneun , bu tellerden fazla.kimse cikip pimapendi suydu buydu demedi.bu ne cekememezliktir sonye karsi.


aha sizede resimler

4 inch iphne 5s vs 4,3 inch z1 mini

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


buda sınıfında ki tellerin karsılastırması zl yi ibretlik koydum.z1 mini s2 ile yakın boyutlarda daha dar ve biraz daha uzun.

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2 Yanıt Yanıtla +13
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goro1982 5 yıl blackzeros
blackzeros

herkes bir çerçeve tutturmuş gidiyor , resimde sanal tuşlar ve bildirim ekranınıda kaldırmış vatandaş onlarada çerçeve demiş.bu telefonun cercevesi oyle cok buyuk filan degil.bildirim ekranına uygulamalar zaten kaldırabiliyor ve 4.4 ile sanal tuslarada mudahale mumkun olacak , o zaman bir onemi kalmayacaksanal tusların yer tutmasının.zaten video ve resimde goruntulerken kalkıyor onar ,tek dezavantaji diger uygulamalarda kalkamamasıydı o sorunda kalkacak.htc one ,mininin in ekran cerceve ornanına bakalım isterseniz.yada super tasarım iphoneun , bu tellerden fazla.kimse cikip pimapendi suydu buydu demedi.bu ne cekememezliktir sonye karsi.


aha sizede resimler

4 inch iphne 5s vs 4,3 inch z1 mini

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


buda sınıfında ki tellerin karsılastırması zl yi ibretlik koydum.z1 mini s2 ile yakın boyutlarda daha dar ve biraz daha uzun.

mobiledevicesize.com/...


samsung(çöp) ve ipone(sağlıga zararlı) kullanıcıları laf atıyo,kıskanoyolar,
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Tesla Nikola 5 yıl blackzeros
çerçevenin babasi ayfonda

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