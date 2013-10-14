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Sony, Xperia Z1 mini için hazırladığı videoyu yayınladı

5 yıl
3,5b
1
100
Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Sony, Xperia Z1 mini için hazırladığı videoyu yayınladı
Xperia Z1 ve Xperia Z Ultra modellerini ülkemiz pazarında kullanıma sunan Sony, teknoloji dünyasının hakkında bir süredir konuştuğu Z1 mini modelini de Z1 f adı altında anavatanı Japonya'da lanse ettiği. Yakın gelecekte global versiyonunun da tanıtılması beklenen telefon, görece küçük boyutlarında abisi Z1 ile aynı donanımları barındırıyor. 
4.3-inç büyüklüğünde ve 720p çözünürlüğünde ekrana sahip olan Z1 mini, şu an mobil dünyanın yaygın kullanımdaki en hızlı işlemci çözümü olan Snapdragon 800 ile geliyor. 2.2GHz hızında çalışan dört çekirdekli işlemci, beraberinde getirdiği Adreno 330 grafik birimi ile 720p çözünürlüklü ekranda performans çıtasını oldukça yukarılara taşıyacak gibi görünüyor. 
Xperia Z1 gibi 20.7MP çözünürlüğünde kamera ile gelen telefona 2GB RAM, 16GB depolama kapasitesi, daha fazla depolama alanı için microSD kart desteği, 2300mAh kapasiteli pil ve Android 4.2.2 işletim sistemi eşlik ediyor. Sony'nin yeni tasarım anlayışı çerçevesinde karakteristik güç butonu ve bağımsız kamera butonuna sahip olan telefon, ayrıca kullanıcılara farklı renk seçenekleri ile birlikte sunulacak. 
Japon üretici, iddialı telefonu Z1 mini ya da Japonya'daki piyasa ismi Z1 f için hazırladığı videoları da yayınladı. Biz de Sony tarafından hazırlanan videoları, sizler için yeniden düzenleyerek farklı bir müzik ile montajladık. Avrupa'ya ve ülkemiz pazarına ne zaman geleceği henüz bilinmeyen telefon, sahip olduğu özellikler ve kompakt boyutu ile kendi segmentinde uzunca bir süre konuşulacak gibi görünüyor. 

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Angelica 5 yıl en beğenilen
batukaan007

abi bunun neresi mini ya bu bildiğin amiral gemisi :D


Sony diğer markalar gibi mini yapınca orasından burasından kısıp içi boş bir cihaz cıkarmıyor ortaya.

Sony'ye göre mini demek mevcut teknolojiyi mini bir kasaya aktarmaktır




batukaan007abi bunun neresi mini ya bu bildiğin amiral gemisi :DSony diğer markalar gibi mini yapınca orası...
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atroce 5 yıl senersongur
senersongur

800-900TL araliginda olursa cok satar.

o aralıkta olması, bülent ersoyun tekrar erkek olması ihtimalinden daha zayıf
senersongur800-900TL araliginda olursa cok satar.o aralıkta olması, bülent ersoyun tekrar erkek olması ihtimalinden dah...
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karsevenadam 5 yıl
Sony Allah rızası için şu telefonu uygun fiyattan ver.Kırk yılın başı istediğim telefon yapıldı 1999 falan diyip psikolojik sınırımıza başlatma
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Guest-F158D8FCF 5 yıl
Miniye benzer bir hali yok Biraz daha küçük olabilirdi
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BluetoothGuy 5 yıl
Tamda aradığım telefon...

Umarım en yakında çokta fazla olmayan bir fiyatla ülkemize uğrar
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Circassian81 5 yıl
1900dan aşağı olmıcak büyük ihtimal
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mhcd 5 yıl Circassian81
Circassian81

1900dan aşağı olmıcak büyük ihtimal

1900 mü?


1300-1400 gibi olsa peynir ekmek gibi gider ama
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S.Acar 5 yıl
Gol oldu!
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N. Chomsky 5 yıl
1499 TL'ye falan gelir heralde.
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ten_don 5 yıl
İnceleme videolarında cihazı yandan görünce soğudum cihazdan tuğla gibi..
Tasarım konusunda iphone, htc nerede geziyor sony nerede kalmış..
Lg'nin bile bir tarzı var artık son G2'siyle..
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Granes 5 yıl
Özellikleri,şimdiye kadar "mini" olarak nitelendirilen,özelliklerinden kısılan ve ekran boyutu küçültülen telefonlara göre çok daha iyi.
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Technological 5 yıl
4.3 inch boyutları bir zamanlar en baba telefonlarda vardı , acayip tutuluyordu şimdi mini
sınıfına düşmüş daha neler göreceğiz kimbilir bu piyasada....
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ten_don 5 yıl
Sonuçta 2000tl'den piyasaya girecektir, o kadar özelliği hayrına koymadıysa, heyecan yapmayın G2'ye devam sanırım!
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Şekilsiniz ya 5 yıl
fiyatı hiç mini olmayacak bence.
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EinsteininTorunu 5 yıl
Sony'e Email Atmıştım z1mini ne zaman gelir diye attıkları cevap şöyle;
Ayrıca sizi bilgilendirmek isteriz ki bahsettiğiniz modelin (Z1 mini) ülkemizde henüz resmi lansmanı olmadığı için edinebilirlik ve tarih bilgileri henüz elimizde bulunmamaktadır.
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ultraslan.1905 5 yıl
Cihaz full+full bu özelliklerle tam bi canavar olmuş
Bide daha cihaz çıkmadan yok tasarımı kötü yok ekranı şöyle bu cihazı kötüleyenler öteki plastik cihazları kullansınlar
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