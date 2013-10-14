Sony, Xperia Z1 mini için hazırladığı videoyu yayınladı

Xperia Z1 ve Xperia Z Ultra modellerini ülkemiz pazarında kullanıma sunan Sony, teknoloji dünyasının hakkında bir süredir konuştuğu Z1 mini modelini de Z1 f adı altında anavatanı Japonya'da lanse ettiği. Yakın gelecekte global versiyonunun da tanıtılması beklenen telefon, görece küçük boyutlarında abisi Z1 ile aynı donanımları barındırıyor.

4.3-inç büyüklüğünde ve 720p çözünürlüğünde ekrana sahip olan Z1 mini, şu an mobil dünyanın yaygın kullanımdaki en hızlı işlemci çözümü olan Snapdragon 800 ile geliyor. 2.2GHz hızında çalışan dört çekirdekli işlemci, beraberinde getirdiği Adreno 330 grafik birimi ile 720p çözünürlüklü ekranda performans çıtasını oldukça yukarılara taşıyacak gibi görünüyor.

Xperia Z1 gibi 20.7MP çözünürlüğünde kamera ile gelen telefona 2GB RAM, 16GB depolama kapasitesi, daha fazla depolama alanı için microSD kart desteği, 2300mAh kapasiteli pil ve Android 4.2.2 işletim sistemi eşlik ediyor. Sony'nin yeni tasarım anlayışı çerçevesinde karakteristik güç butonu ve bağımsız kamera butonuna sahip olan telefon, ayrıca kullanıcılara farklı renk seçenekleri ile birlikte sunulacak.

Japon üretici, iddialı telefonu Z1 mini ya da Japonya'daki piyasa ismi Z1 f için hazırladığı videoları da yayınladı. Biz de Sony tarafından hazırlanan videoları, sizler için yeniden düzenleyerek farklı bir müzik ile montajladık. Avrupa'ya ve ülkemiz pazarına ne zaman geleceği henüz bilinmeyen telefon, sahip olduğu özellikler ve kompakt boyutu ile kendi segmentinde uzunca bir süre konuşulacak gibi görünüyor.