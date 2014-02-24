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Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Sony Xperia Z2 lanse edildi: 5.2-inç ekran, Snapdragon 800AB işlemci, 4K video ve dahası...

5 yıl
4,6b
1
387
Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Sony Xperia Z2 lanse edildi: 5.2-inç ekran, Snapdragon 800AB işlemci, 4K video ve dahası...

Japon elektronik devi Sony, Mobil Dünya Kongresi kapsamında yeni nesil akıllı telefon modeli Xperia Z2'yi resmen duyurdu. Cep telefonu dünyasında pazar payını arttırmayı hedefleyen ve bu hedefi doğrultusunda  PC pazarına da veda eden Sony, Xperia Z2 ile çok iddialı geliyor. 
Sony Xperia Z2, hem tasarım hem de kasa kalitesi anlamında (kasa kalınlığı 8.2mm, ağırlık 158 gr.) yerini alacağı Z1 ile benzerlikler gösteriyor ancak hepsi bu kadar, donanım anlamında karşımızda yepyeni bir canavar duruyor. 5.2-inç büyüklüğündeki Triluminos ekranı 1080p çözünürlük desteği sunarken, yeni geliştirilen Live Colour LED teknolojisi ile Xperia Z1'in ekran tarafındaki kötü sicili unutturulacak gibi görünüyor. 
Xperia Z2 ile Sony işlemci tarafında da en hızlısına geçiş yapıyor. Qualcomm'un mevcut mimarisindeki en hızlı işlemcilerinden olan 2.3GHz hızındaki dört çekirdekli Snapdragon 800 (8974AB) güç veriyor yeni telefona. Bellek kapasitesinin 3GB'a çıkartıldığı telefon, 20.7MP çözünürlüğündeki kamerası ile kullanıcılarına 4K video kayıt özelliği de getiriyor, ayrıca öndeki 2.2MP çözünürlüklü kamera ile de 1080p video kaydı gerçekleştirilebiliyor. Pil tarafında da gelişim gösteren Sony, Xperia Z2'de 3200mAh kapasiteli pile yer veriyor ve bunu 8.2mm kasada sağlıyor. 16GB dahili depolama kapasitesine sahip olan Xperia Z2, microSD kart desteği ile 64GB'a kadar hafıza kartı kullanımını da mümkün kılıyor. 
Özellikle HTC One ile popüler olan stereo hoparlör kullanımı Xperia Z2'ye de geldi. S Force Front Surround Sound adı verilen yeni özellik ile çoklu ortam uygulamaları için  üst seviye ses deneyimi sağlanacak. Dijital gürültü engelleme özelliği ile donatılan telefon aynı zamanda Sony'nin MDR NC31EM aktif gürültü engelleme donanımına sahip kulaklığı ile ortam gürültüsünü %98'e varan oranda yok edebiliyor. Şimdi isterseniz telefonun kamera kısmına daha yakından bakalım.
Sony Xperia Z2'deki kamera, 1/2.3-inç büyüklüğünde Exmor RS sensör kullanıyor. 1.1 mikron büyüklüğünde piksellerden oluşan CMOS sensör üzerinde efektif çözünürlüğümüz 20.7MP. Yine bir Sony üretimi olan G Lens lens ile desteklenen kamera, 120 kare/saniye hızında video da çekebiliyor. 4K'nın ön plana çıktığı kamera, Xperia Z1'deki tüm kamera uygulamalarının da güncellenmesiyle kullanıcılarına çok daha fazla sunacak gibi görünüyor. 
Zirve adayı yepyeni bir telefon ile karşımıza çıkan Sony için kafaları karıştıran detay ise resmi blogunda yaptığı açıklama zira geçtiğimiz haftalardaki açıklamada, Xperia Z1'in yıl boyunca amiral gemi modeli olmayı sürdüreceği ifade edilmişti ancak Japon şirket Xperia Z1'i 6 ay gibi kısa sayılacak sürede yenilemeyi tercih etti. Önümüzdeki ay içerisinde satışa sunulacak Xperia Z2'nin ülkemizde yine 2000TL'nin üzerinde bir fiyatlandırma ile sunulması bekleniyor. 
 
 

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hasan.sonus 5 yıl en beğenilen
Micro sd kart slotu ve on kamera var girin phonearena ya bakin bu kadar da sony dusmanligi bir editore yakismiyo adamlar resmi resimlerde ve tanitim videolarinda ustune basa basa gosteriyo ikisini de birileri de satmasin kotu imaji olsun diye cihazin en onemli ozelliklerini bizim koyun topluma yok diye gosteriyo
Al erdi abi hem sd slotu hem de on kamera var 2.2 mp
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Micro sd kart slotu ve on kamera var girin phonearena ya bakin bu kadar da sony dusmanligi bir editore yakismiyo adamlar resmi resimlerde ve tanitim videolarin...
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2 Yanıt Yanıtla +89
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fx57 5 yıl
Arkadaşlar merhaba,

Malesef bazı arkadaşların yorumlarındaki niyeti anlamak zor.

Biz bu haberi dünya ile eş zamanlı hazırladık ve yayına verdik. Aynı anda hem Nokia hem de Sony etkinliği olduğundan microSD kart slotu ve kamerayla ilgili bir yazım hatası oldu ve sonrasında bu hemen düzeltildi.

Düzeltilmiş bir hata ile ilgili olarak hakaret vari yorum yapan arkadaşları görmek hem üzücü hem düşündürücü.

Kaldı ki teknik özelliklerle ilgili olarak cihazı hazırlayan Sony'nin henüz düzeltilmeyen önemli hatalar yaptığını görüyoruz.

Örnek-1:

Sony'nin resmi web sitesinde Xperia Z2'nin pili 3000mAh olarak görünüyor.
sonymobile.com/...

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


Örnek-2:

Sony'nin resmi web sitesinde Xperia Z2 Tablet'in grafik işlemcisi Adreno 330 yerine Adreno 320 olarak görünüyor.
sonymobile.com/...

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın




Yukarıda verdiğim örnekler, bizzat üreticinin yaptığı hatalar ve şu dakika itibariyle hala duruyorlar.

Bir arkadaş "sen git ekran kartı yaz" demiş düzeltilmiş bir hata için. O arkadaşa sormak isterim, o zaman sizin mantığınızla Sony de yukarıdaki hataları itibariyle bu işi bırakıp Walkman işini mi geri dönmeli ?

Yazım hataları olabilir, önemli olan fark edip gereğini yapmaktır.

Teşekkür ederim.

Arkadaşlar merhaba,Malesef bazı arkadaşların yorumlarındaki niyeti anlamak zor.Biz bu haberi dünya ile eş zamanlı hazırladık ve yayına ver...
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wolf silver 5 yıl
SONY MOBİLE:Z1 bu yıl bizim tek amiral gemi modelimiz olarak kalacak.

24.02.2014: qAnDırdık xD



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RANCH SOS 5 yıl
Tuslari kapasitife dahil etmeyip kasanin asagisindaki boşluğa ne zaman koyarlarsa direk alacagim Sony nin cikan amiral gemisini.

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TheRad67 5 yıl
Yanlış haber düzeltilmiş 2.2mp ön kamera var ve 1080p Video çekiyor.
65gb Micro SD kart desteği.de var.
Ön yargılardan kurtulun yanlış haberdi düzeltidi.
Bazı sony düşmanlarıda abartmasınlar
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sml_akyz 5 yıl
Telefona çöp diyenler önce ellerindeki çöpleri baksınlar
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Illustrious. 5 yıl
SES, HTC One vs SONY Xperia Z2


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Trust Me 5 yıl
Acaba bu telefon kaç sene güncelleme alacak?
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euphrates.k 5 yıl
fazlasıyla olmuş bu sefer...
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yasinadin 5 yıl
Ekran triluminos ips olmus gercekten super en buyuk eksigini kapamis.
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Bison 5 yıl
Ne zaman fiyatı düşerki
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erbay6288 5 yıl
Sony gibi bir markanın zirve telefonunda ön kamera'nın olmadığını düşünmek gerçekten çok komik yapmayın ALLAH aşkına birde sabah akşam bu işlerle uğraşan adamlarsınız.
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Zordion 5 yıl
Sanal makinede tek cekirdek ve 2 GB RAM ile Windows 7 calistiriyorum. Google'in Android'de acilen optimizasyona yonelmesi lazim.
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Ewig 5 yıl
Amiral gemisi nasıl bir nitelemedir anlamış değilim. Görücü kelimesine de gıcık oluyorum zaten dilden kaldırsak kendinizi ifade edemeyecek kadar kötü olacaksınız.
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vires 5 yıl Ewig
Ewig

Amiral gemisi nasıl bir nitelemedir anlamış değilim. Görücü kelimesine de gıcık oluyorum zaten dilden kaldırsak kendinizi ifade edemeyecek kadar kötü olacaksınız.

Biz kullanmıyoruz bu terimi yabancılar kullanıyor (flagship=amiral gemisi, bayrak gemisi).
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DH Misafiri 5 yıl
Telefon tam olarak ne zaman çıkıcak bilen yokmu ona göre z2 yi bekliycem
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depeche35 5 yıl DH Misafiri
Nisan ortası.
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