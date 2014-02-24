Sony Xperia Z2 lanse edildi: 5.2-inç ekran, Snapdragon 800AB işlemci, 4K video ve dahası...





Japon elektronik devi Sony, Mobil Dünya Kongresi kapsamında yeni nesil akıllı telefon modeli Xperia Z2'yi resmen duyurdu. Cep telefonu dünyasında pazar payını arttırmayı hedefleyen ve bu hedefi doğrultusunda PC pazarına da veda eden Sony, Xperia Z2 ile çok iddialı geliyor.

Sony Xperia Z2, hem tasarım hem de kasa kalitesi anlamında (kasa kalınlığı 8.2mm, ağırlık 158 gr.) yerini alacağı Z1 ile benzerlikler gösteriyor ancak hepsi bu kadar, donanım anlamında karşımızda yepyeni bir canavar duruyor. 5.2-inç büyüklüğündeki Triluminos ekranı 1080p çözünürlük desteği sunarken, yeni geliştirilen Live Colour LED teknolojisi ile Xperia Z1'in ekran tarafındaki kötü sicili unutturulacak gibi görünüyor.

Xperia Z2 ile Sony işlemci tarafında da en hızlısına geçiş yapıyor. Qualcomm'un mevcut mimarisindeki en hızlı işlemcilerinden olan 2.3GHz hızındaki dört çekirdekli Snapdragon 800 (8974AB) güç veriyor yeni telefona. Bellek kapasitesinin 3GB'a çıkartıldığı telefon, 20.7MP çözünürlüğündeki kamerası ile kullanıcılarına 4K video kayıt özelliği de getiriyor, ayrıca öndeki 2.2MP çözünürlüklü kamera ile de 1080p video kaydı gerçekleştirilebiliyor. Pil tarafında da gelişim gösteren Sony, Xperia Z2'de 3200mAh kapasiteli pile yer veriyor ve bunu 8.2mm kasada sağlıyor. 16GB dahili depolama kapasitesine sahip olan Xperia Z2, microSD kart desteği ile 64GB'a kadar hafıza kartı kullanımını da mümkün kılıyor.

Özellikle HTC One ile popüler olan stereo hoparlör kullanımı Xperia Z2'ye de geldi. S Force Front Surround Sound adı verilen yeni özellik ile çoklu ortam uygulamaları için üst seviye ses deneyimi sağlanacak. Dijital gürültü engelleme özelliği ile donatılan telefon aynı zamanda Sony'nin MDR NC31EM aktif gürültü engelleme donanımına sahip kulaklığı ile ortam gürültüsünü %98'e varan oranda yok edebiliyor. Şimdi isterseniz telefonun kamera kısmına daha yakından bakalım.

Sony Xperia Z2'deki kamera, 1/2.3-inç büyüklüğünde Exmor RS sensör kullanıyor. 1.1 mikron büyüklüğünde piksellerden oluşan CMOS sensör üzerinde efektif çözünürlüğümüz 20.7MP. Yine bir Sony üretimi olan G Lens lens ile desteklenen kamera, 120 kare/saniye hızında video da çekebiliyor. 4K'nın ön plana çıktığı kamera, Xperia Z1'deki tüm kamera uygulamalarının da güncellenmesiyle kullanıcılarına çok daha fazla sunacak gibi görünüyor.

Zirve adayı yepyeni bir telefon ile karşımıza çıkan Sony için kafaları karıştıran detay ise resmi blogunda yaptığı açıklama zira geçtiğimiz haftalardaki açıklamada, Xperia Z1'in yıl boyunca amiral gemi modeli olmayı sürdüreceği ifade edilmişti ancak Japon şirket Xperia Z1'i 6 ay gibi kısa sayılacak sürede yenilemeyi tercih etti. Önümüzdeki ay içerisinde satışa sunulacak Xperia Z2'nin ülkemizde yine 2000TL'nin üzerinde bir fiyatlandırma ile sunulması bekleniyor.