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Sony Xperia Z2 ve Xperia Z3'ün ne zaman Android 5.0 alacağı açıklandı

4 yıl
3,4b
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Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Sony Xperia Z2 ve Xperia Z3'ün ne zaman Android 5.0 alacağı açıklandı
Sony merakla beklenen Android 5.0 güncelleme takvimini nihayet şekillendirdi. Bir süredir beta testlerini gerçekleştiren üretici, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklama ile Xperia Z2 ve Xperia Z3 serisi akıllı telefon modellerine yeni yılın başında güncelleme vereceğini duyurdu.
Daha önceki duyurusunda Xperia Z serisinin tamamını Android 5.0 Lollipop'a yükselteceğini anons eden Japon üretici, görece daha eski olan modellerini de muhtemelen yeni yılın ilk çeyreğinde Google'ın en yeni işletim sistemi sürümüne güncellemiş olacak.
Pek çok Xperia kullanıcısının merakla beklediği güncellemenin, hem performans artışı hem de modele göre değişmekle birlikte yeni özellikler getirmesi bekleniyor. Diğer taraftan Sony'nin Google Play Edition programı kapsamında sunduğu Xperia Z Ultra, en şanslı model oldu.
Vanilla olarak bilinen standart Android arayüzüne sahip Xperia Z Ultra GPE, hali hazırda Android 5.0 Lollipop güncellemesini almış durumda. Yeni güncellemenin 64-bit dönüşümünden istifade edecek herhangi bir modeli olmayan Sony, yeni yılda ürün haritasını da güncelleyecek.
Xperia Z4'ün büyük olasılıkla 32-bit döneminin en son üst seviye işlemci modeli olan Snapdragon 805 ile geleceği öngörülürken, Sony'nin 64-bit akımındaki ilk üyesi pek çok rakibinde olduğu gibi Snapdragon 410 işlemcisini kullanan ekonomi sınıfı yeni bir cihaz da olabilir. 
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MSefa23 4 yıl
Samsung örnek alsın..
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sercandk 4 yıl
Xperia kullanicilari hadi yine iyisiniz :)
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1BilimAdamı 4 yıl
Resim sony'nin mobilde neden zarar ettiğini açıklıyor.Çok sert tasarımı var.
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infom@n 4 yıl
Eşeğe altın kaplama semer vurmuşlar ne demiş?
AİAİAİ demiş :)
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kesbi 4 yıl
Şubatta 5.1 geliyor o ara alır 5'i. Ah android ah.
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blank42 4 yıl
Xperia Z3 Compact ne oldu ?
Yav hangi telefona el atsam kuruyor.
Z2 alıp sattım.Lollipop haberi geldi.
G3 alıp sattım.Lollipop geldi.
Şimdide Z3 Compact aldım haber yok , bahtsızlık
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NS_85 4 yıl blank42
Z3 serisi diyor, yani Z3,Z3 Compact ve Z3 Tablet alacak güncellemeyi.
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0MG90 4 yıl
Tüm Z serisi alacak sonuç olarak. Ne zaman geleceği fark etmez. Note 2'ye 5.0 vermeyen Samsung utansın.
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DaRKFoRCeS 4 yıl
Ara modelleride güncel olursa ne ala. Sadece üst modellere destek vermek ile olmaz. Saf android li cihazlar burada satılsa arayüzü değişmiş cihaz alınmaz.
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OnLiNe MaNaGeR 4 yıl
Allah razı olsun Sony 3 aylık telefonuna güncelleme desteği sunuyorsun.
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S A M C R O 4 yıl OnLiNe MaNaGeR
OnLiNe MaNaGeR
Allah razı olsun Sony 3 aylık telefonuna güncelleme desteği sunuyorsun.



çok komiksin kardas
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prydzsnare 4 yıl OnLiNe MaNaGeR
OnLiNe MaNaGeR
Allah razı olsun Sony 3 aylık telefonuna güncelleme desteği sunuyorsun.



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stevejones 4 yıl
Z ye bıle androıd 5.0 veren sonye helal,samsunga ıbret olsun
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Elsa 4 yıl stevejones
stevejones
Z ye bıle androıd 5.0 veren sonye helal,samsunga ıbret olsun

Sony'i güncellemelere ibret olarak mi gosteriyorsunuz


Htc ne o halde sonu daha alt orta seviyeye update bile vermezken HTCnin vermesine ne demeli?
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MS4343 4 yıl stevejones
stevejones

Z ye bıle androıd 5.0 veren sonye helal,samsunga ıbret olsun

arkadasta kendince hakli....sony z serisini ardarda cikardi...herbir model arasinda 1 sene yok. ...hadi z neysede z1-z2 e bizahmet guncelleme versin
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