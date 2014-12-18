Sony Xperia Z2 ve Xperia Z3'ün ne zaman Android 5.0 alacağı açıklandı

Sony merakla beklenen Android 5.0 güncelleme takvimini nihayet şekillendirdi. Bir süredir beta testlerini gerçekleştiren üretici, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklama ile Xperia Z2 ve Xperia Z3 serisi akıllı telefon modellerine yeni yılın başında güncelleme vereceğini duyurdu.

Daha önceki duyurusunda Xperia Z serisinin tamamını Android 5.0 Lollipop'a yükselteceğini anons eden Japon üretici, görece daha eski olan modellerini de muhtemelen yeni yılın ilk çeyreğinde Google'ın en yeni işletim sistemi sürümüne güncellemiş olacak.

Pek çok Xperia kullanıcısının merakla beklediği güncellemenin, hem performans artışı hem de modele göre değişmekle birlikte yeni özellikler getirmesi bekleniyor. Diğer taraftan Sony'nin Google Play Edition programı kapsamında sunduğu Xperia Z Ultra, en şanslı model oldu.

Vanilla olarak bilinen standart Android arayüzüne sahip Xperia Z Ultra GPE, hali hazırda Android 5.0 Lollipop güncellemesini almış durumda. Yeni güncellemenin 64-bit dönüşümünden istifade edecek herhangi bir modeli olmayan Sony, yeni yılda ürün haritasını da güncelleyecek.

Xperia Z4'ün büyük olasılıkla 32-bit döneminin en son üst seviye işlemci modeli olan Snapdragon 805 ile geleceği öngörülürken, Sony'nin 64-bit akımındaki ilk üyesi pek çok rakibinde olduğu gibi Snapdragon 410 işlemcisini kullanan ekonomi sınıfı yeni bir cihaz da olabilir.

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