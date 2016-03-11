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Sony Xperia Z3, Z3 Compact ve Z2 için Android 6.0.1 güncellemesi çıktı

Sony, Xperia Z3, Z3 Compact ve Z2 modelleri için Android 6.0.1 Marshmallow güncellemesinin ilk sürümünü yayınladı. Beta aşamasındaki güncellemeyi beta programına dahil kullanıcılar indirebilecek.
3 yıl
11b
1
39
Cep Telefonları
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Ekim 2015’te Xperia serisi için beta programını hayata geçiren ve bunun için bir mobil uygulama yayınlayan Sony, kullanıcıların cihazlarına uygun en güncel ROM yayınlanmadan önce deneyimleyebilmesine imkan tanıyordu. Xperia Z3+ ve Z5 ile başlayan bu süreç, bugün yeni cihazlar ile etki alanını daha da genişletiyor.

Sony bugün itibariyle Xperia Z3, Z3 Compact ve Z2 modelleri için Android 6.0.1 temelli olarak geliştirilmiş bir beta aşamasında ROM’u kullanıma sundu. Henüz deneysel aşamadaki ROM’un günlük kullanıma çok elverişli olmadığı belirtilse de bir çok kullanıcının güncel sürümü denemek isteyeceğine pek şüphe yok.

Xperia Beta Program

Xperia Beta Program uygulaması üzerinden kaydolarak güncel ROM’u cihazınıza isteyebiliyorsunuz ancak bu program an itibariyle sadece İtalya, İspanya ve Hollanda için hayata geçirilmiş durumda. Diğer bölgelerden resmi olarak ROM’u indirmenize olanak tanınmıyor ne yazık ki. 

Yeni ROM Neler Getiriyor?

Yeni ROM ile birlikte kamera uygulaması Camera 2.0.0 ile güncelleniyor. Bu uygulama Xperia Z5’teki sürümün aynısı. Bu versiyonda iPhone’da olduğu gibi kamera modları arasında parmağınızı ekranda sağa sola kaydırarak geçiş yapabiliyorsunuz. Fotoğraf veya video arasında geçiş, parlaklık veya kontrast ayarı gibi denetimler gerçek zamanlı ve çok daha kolay hale geliyor.

Ayrıca Sony’nin en güncel arayüzü görünümünü de taşıyan güncelleme, arayüzde hızlı arama çubuğunu eski cihazlara da getirmiş oluyor. Z3+ ve Z5 Marshmallow güncellemesinde silinen STAMINA mod bu cihazlarda da artık olmayacak.

Bunların dışında kullanıcı deneyimleri son derece pozitif olan güncelleme, Sony’nin resmi söylemlerinin aksine genel ölçekte problemsiz olarak ifade edilmiş. Nihai sürümün ne zaman resmi olarak yayınlanacağına ilişkin bir bilgi ise henüz mevcut değil.


http://www.xperiablog.net/2016/03/11/xperia-marshmallow-beta-released-for-select-xperia-z3-z3-compact-and-z2-owners-23-5-a-0-486/ Yorum Yaz
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MultiCore 3 yıl en beğenilen
Haberin başlığını düzeltip 'Beta sürümü çıktı' diye düzeltirseniz daha doğru olur çünkü bu şekilde yazınca son kullanıcıya ulaşmış şekli yayınlandı olarak algılanıyor.
Haberin başlığını düzeltip 'Beta sürümü çıktı' diye düzeltirseniz daha doğru olur çünkü bu şekilde yazınca son kullanıcıya ulaşmış şekli yayınlandı olarak alg...
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1 Yanıt Yanıtla +43
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omerhakanbilici 3 yıl
Şu başlığı koyduğunuz için terbiyesizsiniz, ahlaksızsınız.
O kadar insan tepki göstermiş hala değiştirmemişsiniz, ayıp.

Biz bu durum için donanımhaberi terketmeyeceğiz, siz yapmayana kadar tepki göstereceğiz ve siz de utanıp bu tarz şeyleri yapmayı bırakacaksınız.



Şu başlığı koyduğunuz için terbiyesizsiniz, ahlaksızsınız.O kadar insan tepki göstermiş hala değiştirmemişsiniz, ayıp.Biz bu durum için do...
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mu5tafa 3 yıl
Z1 in günahı neydi..
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DH Misafiri 3 yıl
Hala raw desteği yok ama geri kalanlar güzel gibi duruyor. Rawdan neden bu kadar korkuyor Sony anlamış değilim.
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DH Misafiri 3 yıl
Sony hastasıyım z serisinin alayını kullandım şuanda z5 kullanıyorum ancak ben Z1 kullanıcılarına hak veriyorum abi z de bile mashmallow'u kaldırıcak kapasite var verilmeliydi yani güncelleme yani bence
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DH Misafiri 3 yıl
GM 5 PLUS alın güncelleme derdinden kurtulun ben bekliyorum çıktığı gün alacağım yüksek fiyata telefon satıp arkasına bakmayan firmalara para yedirecek halim yok en güncel sürümü parayı öderken hak ediyorum 2000 3000 tl verip aylarca güncelleme beklemek akıl işi değil
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MegaWolt38 3 yıl
Z1 güya amiral telefondu. İşte bu yüzden Apple olamıyor bu firmalar. Niye Z1 güncelleme almıyor? Donanımı mı yetmiyor? Hayır, baba gibi de yeter donanımı. Ondan sonra bunlardan telefon almayı düşün haydi!
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newice 3 yıl
GM 5 PLUS alın güncelleme derdinden kurtulun ben bekliyorum çıktığı gün alacağım yüksek fiyata telefon satıp arkasına bakmayan firmalara para yedirecek halim yok en güncel sürümü parayı öderken hak ediyorum 2000 3000 tl verip aylarca güncelleme beklemek akıl işi değil
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kadirirdem 3 yıl
z2 ye verilmesi takdire şayan, gelenlere de hayırlı olsun....
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bozok_53_45 3 yıl
omerhakanbilici
Şu başlığı koyduğunuz için terbiyesizsiniz, ahlaksızsınız. O kadar insan tepki göstermiş hala değiştirmemişsiniz, ayıp. Biz bu durum için donanımhaberi terketmeyeceğiz, siz yapmayana kadar tepki göstereceğiz ve siz de utanıp bu tarz şeyleri yapmayı bırakacaksınız.



bu editörün amacı tık alsın da ne olursa olsun mantığı bişeye benzetirdim de neyse..
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MuscleTower 3 yıl
Z2 olması iyi olmuş ne zaman gelir acaba
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omerhakanbilici 3 yıl
Şu başlığı koyduğunuz için terbiyesizsiniz, ahlaksızsınız.
O kadar insan tepki göstermiş hala değiştirmemişsiniz, ayıp.

Biz bu durum için donanımhaberi terketmeyeceğiz, siz yapmayana kadar tepki göstereceğiz ve siz de utanıp bu tarz şeyleri yapmayı bırakacaksınız.



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Sealine 3 yıl
Z2 kullanıcısı olarak hayırlı olsun...
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ALBAY 3 yıl
Note 4 kullanıcısı olarak tebrik ettim sony yi.
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