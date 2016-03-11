Sony Xperia Z3, Z3 Compact ve Z2 için Android 6.0.1 güncellemesi çıktı

Ekim 2015’te Xperia serisi için beta programını hayata geçiren ve bunun için bir mobil uygulama yayınlayan Sony, kullanıcıların cihazlarına uygun en güncel ROM yayınlanmadan önce deneyimleyebilmesine imkan tanıyordu. Xperia Z3+ ve Z5 ile başlayan bu süreç, bugün yeni cihazlar ile etki alanını daha da genişletiyor.

Sony bugün itibariyle Xperia Z3, Z3 Compact ve Z2 modelleri için Android 6.0.1 temelli olarak geliştirilmiş bir beta aşamasında ROM’u kullanıma sundu. Henüz deneysel aşamadaki ROM’un günlük kullanıma çok elverişli olmadığı belirtilse de bir çok kullanıcının güncel sürümü denemek isteyeceğine pek şüphe yok.

Xperia Beta Program

Xperia Beta Program uygulaması üzerinden kaydolarak güncel ROM’u cihazınıza isteyebiliyorsunuz ancak bu program an itibariyle sadece İtalya, İspanya ve Hollanda için hayata geçirilmiş durumda. Diğer bölgelerden resmi olarak ROM’u indirmenize olanak tanınmıyor ne yazık ki.

Yeni ROM Neler Getiriyor?

Yeni ROM ile birlikte kamera uygulaması Camera 2.0.0 ile güncelleniyor. Bu uygulama Xperia Z5’teki sürümün aynısı. Bu versiyonda iPhone’da olduğu gibi kamera modları arasında parmağınızı ekranda sağa sola kaydırarak geçiş yapabiliyorsunuz. Fotoğraf veya video arasında geçiş, parlaklık veya kontrast ayarı gibi denetimler gerçek zamanlı ve çok daha kolay hale geliyor.

Ayrıca Sony’nin en güncel arayüzü görünümünü de taşıyan güncelleme, arayüzde hızlı arama çubuğunu eski cihazlara da getirmiş oluyor. Z3+ ve Z5 Marshmallow güncellemesinde silinen STAMINA mod bu cihazlarda da artık olmayacak.

Bunların dışında kullanıcı deneyimleri son derece pozitif olan güncelleme, Sony’nin resmi söylemlerinin aksine genel ölçekte problemsiz olarak ifade edilmiş. Nihai sürümün ne zaman resmi olarak yayınlanacağına ilişkin bir bilgi ise henüz mevcut değil.

http://www.xperiablog.net/2016/03/11/xperia-marshmallow-beta-released-for-select-xperia-z3-z3-compact-and-z2-owners-23-5-a-0-486/