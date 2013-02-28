Sony Xperia ZL, mart ayının başından itibaren Avrupa pazarına giriş yapacak

Sony Rusya, resmi Twitter hesabı aracılığıyla Xperia ZL'nin ne zaman ve ne kadar fiyatla Rusya pazarına giriş yapacağını açıkladı. Elimize ulaşan bilgiler ışığında, mart ayının başından itibaren Rusya'da satışa sunulacak akıllı telefonun tavsiye edilen perakende satış fiyatı 27.490 Ruble olacak. 27.490 Ruble'nin kendi para birimimizle karşılığı yaklaşık 1.617 TL'ye denk geliyor.







Belli başlı teknik özellikleri kısaca gündeme getirmek gerekirse, 1.5 GHz'de çalışan dört çekirdekli Qualcomm APQ8064 Snapdragon S4 Pro platformunun, Adreno 320 grafik işlem biriminin ve 2 GB RAM'in güç verdiği akıllı telefon, 5.0-inç büyüklüğünde - Full HD çözünürlüğünde dokunmatik ekranı (Bravia Engine II), Android 4.1.2 ''Jelly Bean'' işletim sistemi, 16 GB dahili flash bellek, Exmor RS sensörlü 13 MP kamera, 2 MP ön kamera ve 2.370 mAh kapasiteli bataryayla donatılmış durumda.

Xperia ZL ile Xperia Z arasında birtakım fiziksel farklılıklar söz konusu. Xperia ZL daha kısa olmasına karşın, Xperia Z hem daha ince hem daha hafif. Ayrıca Xperia ZL'de, Xperia Z'nin aksine IP57 dayanıklılık sertifikası yok. Bir diğer deyişle akıllı telefon toza ve suya karşı dayanıklılık sergilemiyor. Ön kamera ise ilginç şekilde akıllı telefonun sağ alt kısmına yerleştirilmiş.

Xperia ZL'nin diğer Avrupa ülkelerinde satışa sunulmasının ise nisan ayını bulabileceği tahmin ediliyor.



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