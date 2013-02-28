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Sony Xperia ZL, mart ayının başından itibaren Avrupa pazarına giriş yapacak

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
1,3b
1
17
Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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Sony Xperia ZL, mart ayının başından itibaren Avrupa pazarına giriş yapacak
Sony Rusya, resmi Twitter hesabı aracılığıyla Xperia ZL'nin ne zaman ve ne kadar fiyatla Rusya pazarına giriş yapacağını açıkladı. Elimize ulaşan bilgiler ışığında, mart ayının başından itibaren Rusya'da satışa sunulacak akıllı telefonun tavsiye edilen perakende satış fiyatı 27.490 Ruble olacak. 27.490 Ruble'nin kendi para birimimizle karşılığı yaklaşık 1.617 TL'ye denk geliyor.

Belli başlı teknik özellikleri kısaca gündeme getirmek gerekirse, 1.5 GHz'de çalışan dört çekirdekli Qualcomm APQ8064 Snapdragon S4 Pro platformunun, Adreno 320 grafik işlem biriminin ve 2 GB RAM'in güç verdiği akıllı telefon, 5.0-inç büyüklüğünde - Full HD çözünürlüğünde dokunmatik ekranı (Bravia Engine II), Android 4.1.2 ''Jelly Bean'' işletim sistemi, 16 GB dahili flash bellek, Exmor RS sensörlü 13 MP kamera, 2 MP ön kamera ve 2.370 mAh kapasiteli bataryayla donatılmış durumda.
Xperia ZL ile Xperia Z arasında birtakım fiziksel farklılıklar söz konusu. Xperia ZL daha kısa olmasına karşın, Xperia Z hem daha ince hem daha hafif. Ayrıca Xperia ZL'de, Xperia Z'nin aksine IP57 dayanıklılık sertifikası yok. Bir diğer deyişle akıllı telefon toza ve suya karşı dayanıklılık sergilemiyor. Ön kamera ise ilginç şekilde akıllı telefonun sağ alt kısmına yerleştirilmiş. 
Xperia ZL'nin diğer Avrupa ülkelerinde satışa sunulmasının ise nisan ayını bulabileceği tahmin ediliyor.
Sony Xperia ZL, mart ayının başından itibaren Avrupa pazarına giriş yapacak

https://twitter.com/SonyXperiaRu Yorum Yaz
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isa-80 6 yıl
xperia z istanbul doğubankda 1499tl ye satılmakta
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hakyurek 6 yıl
cok pahaliymis ..gerci iphone 4s 16 gb 26000 ruble iken cok ucuk degilmis gibi duruyor ama yine de bekledigimden pahali
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itachi237 6 yıl
elifednah
beetle26
depeche35 Xperia Z = 1899 TL Xperia ZL = 1799 TL
fiyat bilgisinin kaynağı ne
Ben dün z yi 1700 e aldım

nerden aldınız !?
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u.f.u.k_XVI 6 yıl
amazonda satışa başlanmış 949 dolar.
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beetle26 6 yıl
depeche35
Xperia Z = 1899 TL Xperia ZL = 1799 TL

fiyat bilgisinin kaynağı ne
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elifednah 6 yıl beetle26
beetle26
depeche35
Xperia Z = 1899 TL Xperia ZL = 1799 TL

fiyat bilgisinin kaynağı ne

Ben dün z yi 1700 e aldım
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depeche35 6 yıl
Xperia Z = 1899 TL
Xperia ZL = 1799 TL
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beetle26 6 yıl
kesinlikle zl den daha şık ve küçük olması avantaj umarım uygun fiyatla türkiyede olur birde snp dragon 600 olsa süper olurdu.
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u.f.u.k_XVI 6 yıl
Yaklasık 1550 tl civarı rusya fiyatı ise türkiye fiyatı en az 2200 olur
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lazloo 6 yıl u.f.u.k_XVI
u.f.u.k_XVI

Yaklasık 1550 tl civarı rusya fiyatı ise türkiye fiyatı en az 2200 olur

En fazla 1600 olur bu. Yoksa satamazlar. Yani o zaman Xperia Z nin de 3000 küsür TL ye yakın olması gerekir çünkü.
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mubayin_beyin 6 yıl
Bu daha şık duruyor.
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