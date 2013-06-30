Sony Xperia i1'in (kod adı Honami) basın görselleri sızdırılmış olabilir

Akıllı telefon pazarında satış rakamlarını daha da yukarılara taşımayı planlayan Sony, hız kesmiyor. Geçtiğimiz hafta içerisinde 6.44-inç ekrana sahip Xperia Z Ultra modelinin tanıtımını gerçekleştiren Sony, gelecek ay ile birlikte uzun süredir Honami kod adıyla anılan kamera odaklı yeni telefonunu lanse etmeye hazırlanıyor. Piyasaya Xperia i1 adıyla çıkacağı konuşulan yeni telefon için Sony’nin resmi basın görsellerinin sızdırıldığı iddia ediliyor. Bu bilgi henüz Sony tarafından doğrulanmış olmasa bile, görüntülerin daha önce sızdırılan prototip cihaz görselleriyle uyuşuyor olması dikkatlerden kaçmıyor.

Son çıkan haberlere göre, 20MP çözünürlüğünde 1/1.6-inç gibi büyük bir kamera sensörü ile geleceği söylenen Sony Honami ya da nam-ı diğer Xperia i1, düşük ışıkta yüksek görüntü kalitesi için Xenon Flash’a ve deklanşör butonuna da sahip. Tasarım olarak Xperia Z ile başlayan OmniBalance tasarım anlayışından izler taşıyan ancak farklılıkları da olan akıllı telefonun, 5-inç büyüklüğünde yüksek çözünürlüklü ekrana, Snapdragon 800 işlemcisine ve Android 4.2 işletim sistemine sahip olacağı iddia ediliyor. Eğer iddia edilen detaylar doğru çıkarsa, Xperia i1 hem kamera hem de performans konusunda sınıfındaki standartları belirleyen cihazlardan bir tanesi olabilir. Sony Xperia i1 (Honami) ile ilgili yeni detaylar çıktıkça paylaşmaya devam edeceğiz.





http://www.gsmarena.com/alleged_press_images_of_sony_xperia_i1_honami_leak_out-news-6295.php