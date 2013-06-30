Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Sony Xperia i1'in (kod adı Honami) basın görselleri sızdırılmış olabilir

5 yıl
2,1b
1
83
Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Sony Xperia i1'in (kod adı Honami) basın görselleri sızdırılmış olabilir
Tam Boyutta Gör
Akıllı telefon pazarında satış rakamlarını daha da yukarılara taşımayı planlayan Sony, hız kesmiyor. Geçtiğimiz hafta içerisinde 6.44-inç ekrana sahip Xperia Z Ultra modelinin tanıtımını gerçekleştiren Sony, gelecek ay ile birlikte uzun süredir Honami kod adıyla anılan kamera odaklı yeni telefonunu lanse etmeye hazırlanıyor. Piyasaya Xperia i1 adıyla çıkacağı konuşulan yeni telefon için Sony’nin resmi basın görsellerinin sızdırıldığı iddia ediliyor. Bu bilgi henüz Sony tarafından doğrulanmış olmasa bile, görüntülerin daha önce sızdırılan prototip cihaz görselleriyle uyuşuyor olması dikkatlerden kaçmıyor.
Son çıkan haberlere göre, 20MP çözünürlüğünde 1/1.6-inç gibi büyük bir kamera sensörü ile geleceği söylenen Sony Honami ya da nam-ı diğer Xperia i1, düşük ışıkta yüksek görüntü kalitesi için Xenon Flash’a ve deklanşör butonuna da sahip. Tasarım olarak Xperia Z ile başlayan OmniBalance tasarım anlayışından izler taşıyan ancak farklılıkları da olan akıllı telefonun, 5-inç büyüklüğünde yüksek çözünürlüklü ekrana, Snapdragon 800 işlemcisine ve Android 4.2 işletim sistemine sahip olacağı iddia ediliyor. Eğer iddia edilen detaylar doğru çıkarsa, Xperia i1 hem kamera hem de performans konusunda sınıfındaki standartları belirleyen cihazlardan bir tanesi olabilir. Sony Xperia i1 (Honami) ile ilgili yeni detaylar çıktıkça paylaşmaya devam edeceğiz.


http://www.gsmarena.com/alleged_press_images_of_sony_xperia_i1_honami_leak_out-news-6295.php Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
TrMhMt 5 yıl en beğenilen patatesli ice tea
JohnLord1905

Ben s4 u aldum mutluyum bunu alsam 2 ay sonra i2 si cikacak gerek yok ben boyle iyiyim

Uzgunum ama s4'un 10 tane cesidi farkli farkli renklisi cikti/cikacak da piyasaya gireli bir kac ay olmasina ragmen...
JohnLord1905Ben s4 u aldum mutluyum bunu alsam 2 ay sonra i2 si cikacak gerek yok ben boyle iyiyimUzgunum ama s4'un 10...
Devamını Gör
2 Yanıt Yanıtla +31
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
aziz77 5 yıl
sony alt ve üst kısımda neden bu kadar boşluk bırakır anlamıyorum..
2 Yanıt Yanıtla +25
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
anldrms34 5 yıl patatesli ice tea
JohnLord1905
Ben s4 u aldum mutluyum bunu alsam 2 ay sonra i2 si cikacak gerek yok ben boyle iyiyim

ya s4 un binlerce cesitine ne diyeceksin
JohnLord1905Ben s4 u aldum mutluyum bunu alsam 2 ay sonra i2 si cikacak gerek yok ben boyle iyiyimya s4 un binlerce cesitine...
Devamını Gör
Yanıtla +18
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Stateless Society 5 yıl
4 temmuz yalan oldu.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ultraslan.1905 5 yıl
Daha piyasaya gerçek resimleri çıkmamış herkes bir yorum yapmış çerçevesi kasası şöyle böyle diye öteki markalar eline su dökemez sony'nin tasarımda
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
okan_cehapelioglu 5 yıl
son cıkcak halinin bu oldugunu sanmıyorum
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 5 yıl
Samsungdanda diğerlerinden de sıkıldım birşeyin farkında değilmişim kullanıcı deneyimi ben zaten çok oyun bağımlısı değilim s3 aldım s4 aldım ama sıkılıyorum arayüz ne öyle nasıl bir baydı kafa göz dalasım geldi tablet note 10.1 gayet başarılı ona lafım yok ama yeter bugün bir haber okudum samsungun müşterileri marka bagımlılı yok gidiyorlar diye evet hiç bir güncelleme almasamda 4.2.2 gayet başarılı bir sürüm google da uyuyor zaten yenilik de kısırlaştılar gözümü HUAWEİ emotion ui diktim nasıl güzel bir arayüz nasıl yenilikçi temaları olsun kullanılan geçişler olsun bayıldım yada pantech vega iron onlarında arayüzü süper ve yenilikçi ki pantech güney koreli bir firma gerçi bir haber çıktı samsung hisselerinden almış diye hayırlısı ya ordan vega iron getirticem yada huawei acsend p6 beklicem şıklık sadelik tasarım istiyorum hız ve abidik gubidik şeyler yeter
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Brky 5 yıl
Xperia Z'den sonra bu olmamış.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
YüzüğüKayıpFrodo 5 yıl
Sızdırmaya bak.adamlar bildiğin albüm yapmışlar
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
xmasx 5 yıl
Soz konusu sony ise gerisi tefarruattir.. Telefona diyecek bisey yokta sadece su cerceveyi sifir yapsinlar artik en azindan bir modeli boyle yapsinlar.. Bu gidisle samsung guney kore`deki fabrikalari kapatip simit sarayi acabilir ..
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
saltooo 5 yıl
özellik ve tasarım güzel
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
goro1982 5 yıl
4k
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Ciginix 5 yıl
Alt ve üstte ki "boşluklara" takılmayın, onlar boşluk değil aslında, içi dolu çünkü. Bi nevi Sony cihazlarının ince tasarımının boşlukları denebilir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 5 yıl
la zekile s4 ün üst versiyonu çıkmadıki sadece bi tane çıktı oda sadece kordede satışı var diğerleri sugeçirmeyen vesayre sony içine etti hep bi üst model çıkıyo zaten güncelleme desteğide vermiyor samsunga laf atanları anlamıyorum
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
crazcan 5 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

la zekile s4 ün üst versiyonu çıkmadıki sadece bi tane çıktı oda sadece kordede satışı var diğerleri sugeçirmeyen vesayre sony içine etti hep bi üst model çıkıyo zaten güncelleme desteğide vermiyor samsunga laf atanları anlamıyorum

Daha S4 çıkalı kaç ay oldu şimdiden S4 Active çıkarıldı, satışına başlandı ve S4 Zoom da 1 aya kalmaz satışına başlanır diye tahmin ediliyor. Güncelleme desteği vermiyor diyorsun şu anda elimdeki Xperia Z 4.2.2 aldı ve diğer alt modellerin de 5'e kadar alacağı tahmin ediliyor. Güncelleme konusunda Samsung'un Sony'den üstün bir tarafı olduğunu düşünmüyorum açıkçası.
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
2066 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Cep Telefonları, sony
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 yıl Microsoft BUILD: Windows RT 8.1 ön inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Cyberpunk 2077 E3 2019'da Oynanabilir
Bölüm Sonu Canavarı
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
CNBC: Türkiye 2 hafta içinde S-400'den
DH Forum
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu
DonanımHaber
Haftaya A101 marketlerde daha uygun
DonanımHaber
Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi:
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim