Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Güvenlik ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Sony çalışanları BlackBerry kullanımına geri döndü

4 yıl
803
1
37
Güvenlik
Oğuz Avcı
Editör
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Sony çalışanları BlackBerry kullanımına geri döndü
Son günlerde başı siber saldırılar nedeniyle başı oldukça ağrıyan Sony çözümü eski yöntemlerine dönerek arıyor. Wall Street Journal'ın haberine göre Sony saldırılardan sonra güvenliği arttırmak için fiziksel not defterleri kullanmak, otomatik maaş çeki makinelerini manuel olanlarla değiştirmek, hatta şirketin deposundan çıkarılan eski BlackBerry moddelerini tekrar çalışanlara dağıtmak gibi önlemler alıyor.

Saldırı sonucunda sızdırılan bazı e-postalarda Xperia Z4'ün fotoğrafı ve Sony müzik bölümü'nün satışı gibi önemli bilgiler bulunuyordu. Şirketin ise artık e-posta gönderimini kendi saldırıya uğrayan kendi sunucuları üzerinden değil BlackBerry sunucuları üzerinden yönetmeye başladığı konuşuluyor. Öyle ki çalışanlara BlackBerry cihazlarında gönderilen mesajlarla da bu durum ile ilgili bilgi verilip iletişimlerini bu yollarla sağlamaları istenmiş.

Şirketin tam olarak eski işleyişine dönmesinin bir buçuk ayı bulacağı söylentiler arasında. Ayrıca The Interview'in yayınlanmasıyla saldırıyı yapan gruptan herhangi bir cevap gelmemişti ancak hala grubun elinde Sony ile ilgili özel bilgiler olduğu düşünülüyor.
Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
1 Avatar
doctor_bey 4 yıl
BB candır, Sony de candır; kardeş kardeş takılın işte
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Teknode 4 yıl
Trajikomik olmuş biraz. Kendin mobil telefon üretiyorsun ama blackberry'ye dönüyorsun. Gerçi burada hatayı google android'de aramak lazım Sony'nin kendi işletim sistemi değil sonuçta.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Innovative 4 yıl
Vah sony vah
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ArmaganT 4 yıl
Firmaların kendi yazlımlarını geliştirmedikleri sürece ilerleyen dönemde işleri zor. Google piyasadan mevcut lisansları toplamada derdinde (motorola al-sat olayı gibi). Gittikçe sağlamlaşıyor ve ilerleyen dönemde bazı şeyleri mecburi yapma zorunda bırakacağını tahmin ediyorum. İlerleyen dönemde apple blackberry windows ve google sadece yazılım üretenlerin daha sağlam olacakları diğerlerinin ise yazılım sahiplerine muhtaç kalacakları bi gerçek. Keşke birkaç üniversite aracığılıyla bizimde kendimize ait bir yazılımımız olsa onunla uğraşsak.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
RioDeJaneiro 4 yıl
Birgün herkes BlackBerry e dönecektir
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
AMERICAN 4 yıl
Güvenlik işini çozmuşler


Beter olsunlar,yoshida nın da twitter hesabını ele geçirmişler.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
zenmavi 4 yıl
Bir sistem ne kadar iyi olursa olsun, uygulama yetersizliği ne olacak? Su an BB ve wondows phonelarin en büyük dezavantajı uygulamalarinin yetersizligidir. Facebook, twitter ile bitmiyor maalesef
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
307kd 4 yıl zenmavi
BlackBerry z10' umda Google Playstore yüklü şuanda...
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
zenmavi 4 yıl
Allah aşkına kullerinden doğan sirketin satis rakamlarini bilmiyor musunuz? Ayrica z10 bile 1800 tlden satisa çıkarılıp su an 900 tl civarında ve hala satilmiyor.
2 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
307kd 4 yıl zenmavi
Vestel le mi karıştırdınız? BlackBerry dünya çapında satış yapan bir firma, sadece Türkiye pazarından çekildi. Ekimde çıkardığı Passport modeli iki günde 200 bin adet sattı. Geçen sene kendisine müşteri arıyordu bu sene ha bire firma satın alıyor...
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
umut_baris 4 yıl zenmavi
Nysa-09

Allah aşkına kullerinden doğan sirketin satis rakamlarini bilmiyor musunuz? Ayrica z10 bile 1800 tlden satisa çıkarılıp su an 900 tl civarında ve hala satilmiyor.

O telefonu 1800 e satanın terbiyesizliği o. Asıl piyasa fiyatı 800 tl biliyor musunuz?


Edit: Az sattığı için 1800 e satıyorlar. Bir ara 800 tl idi. BB nin verdiği fiyatın kdv dahil tl karşılığı 800 tl oluyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
zenmavi 4 yıl
Hala en güvenlisi BB, adamlar bunun farkında ama BB farkında değil ki batırdılar şirketi
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Türbülans Havayolları A.Ş 4 yıl zenmavi
Nysa-09
Hala en güvenlisi BB, adamlar bunun farkında ama BB farkında değil ki batırdılar şirketi

Blackberry batmadi, batirilmak istendi ama basaramadilar ve bb10 isletim sistemi ile kullerinden yeniden dogdu
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
xmasx 4 yıl
In BlackBerry We Trust!
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mike4peace 4 yıl
BlackBerry
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
XQS 4 yıl
Sony ya napsın adamlar kapı kilidine devam
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sercandk 4 yıl
Komik la kocaman sonynin haline bak
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
803 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Güvenlik, blackberry ve
2 etiket daha sony hack
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 yıl 2si1 "Değişken" Teknoloji ve Oyun Programı 4 yıl HTC Desire Eye inceleme videosu Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
RiME Epic Games Store'da Ücretsiz
Bölüm Sonu Canavarı
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
CNBC: Türkiye 2 hafta içinde S-400'den
DH Forum
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Forum yöneticilerinin ve forumun konu
DH Forum
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu
DonanımHaber
Haftaya A101 marketlerde daha uygun
DonanımHaber
Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi:
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim