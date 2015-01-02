Sony çalışanları BlackBerry kullanımına geri döndü

Son günlerde başı siber saldırılar nedeniyle başı oldukça ağrıyan Sony çözümü eski yöntemlerine dönerek arıyor. Wall Street Journal'ın haberine göre Sony saldırılardan sonra güvenliği arttırmak için fiziksel not defterleri kullanmak, otomatik maaş çeki makinelerini manuel olanlarla değiştirmek, hatta şirketin deposundan çıkarılan eski BlackBerry moddelerini tekrar çalışanlara dağıtmak gibi önlemler alıyor.
Saldırı sonucunda sızdırılan bazı e-postalarda Xperia Z4'ün fotoğrafı ve Sony müzik bölümü'nün satışı gibi önemli bilgiler bulunuyordu. Şirketin ise artık e-posta gönderimini kendi saldırıya uğrayan kendi sunucuları üzerinden değil BlackBerry sunucuları üzerinden yönetmeye başladığı konuşuluyor. Öyle ki çalışanlara BlackBerry cihazlarında gönderilen mesajlarla da bu durum ile ilgili bilgi verilip iletişimlerini bu yollarla sağlamaları istenmiş.
Şirketin tam olarak eski işleyişine dönmesinin bir buçuk ayı bulacağı söylentiler arasında. Ayrıca The Interview'in yayınlanmasıyla saldırıyı yapan gruptan herhangi bir cevap gelmemişti ancak hala grubun elinde Sony ile ilgili özel bilgiler olduğu düşünülüyor.
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Beter olsunlar,yoshida nın da twitter hesabını ele geçirmişler.
O telefonu 1800 e satanın terbiyesizliği o. Asıl piyasa fiyatı 800 tl biliyor musunuz?
Edit: Az sattığı için 1800 e satıyorlar. Bir ara 800 tl idi. BB nin verdiği fiyatın kdv dahil tl karşılığı 800 tl oluyor.
Blackberry batmadi, batirilmak istendi ama basaramadilar ve bb10 isletim sistemi ile kullerinden yeniden dogdu