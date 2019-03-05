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Sony’den Extra Bass serisi yeni kulaklık modeli

Üst seviye kulaklık modeli arayanlar için Sony yeni bir Extra Bass modeli duyurdu. Sony WH-XB700 kulaklık modeli dijital asistanlara bağlanabilmesi ile dikkat çekiyor.
2 ay
5,4b
2
14
Çevre Birimleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Kulaklık pazarında da önemli bir marka olan Sony ürün gamını geliştirmeye devam ediyor. Firma üst seviyeye hitap eden Extra Bass serisine ait yeni bir kablosuz kulaklık modelini satışa sunuyor.

Sony WH-XB700 özellikleri ve fiyatı

Sony WH-XB700 modeli 30mm neodim sürücüler barındırıyor ve 37 ohm impedans değerine sahip. Konfor odaklı hazırlanan kulaklık modelinin kontrolleri kapakların üzerindeki tuşlar üzerinden sağlanıyor.

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Bluetooth 4.2 ile bağlantı kuran kulaklık ayrıca NFC ile kolayca eşleşebiliyor. Google Asistan ve Amazon Alexa dijital asistanları sayesinde akıllı telefonunuza sesli komutlar verebiliyorsunuz, cevapları dinleyebiliyorsunuz.

4 saatte şarj olan batarya 300 saat bekleme ve 30 saat müzik dinleme imkânı sunuyor. Ayrıca hızlı şarj sayesinde 10 dakika şarj ederek saatlerce kullanabiliyorsunuz. Kulaklık USB Tip-C üzerinden şarj edilirken 3.5mm giriş için bir ara kablo da sunuluyor. Sony WH-XB700 kulaklık modeli bölgeye göre 175$-200$ arasında satışa sunulacak.

 

https://www.phonearena.com/news/Sony-WH-XB700-Extra-Bass-headphones-official_id114265 Yorum Yaz
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r.yilmaz4545 2 ay en beğenilen
Türkiye'de asgari ücret ile ayrı evde yaşamıyorsun hocam bilgin olsun.
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Ohol Oula 2 ay
Sony çok eskidi bu konuda.
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dark_guest 2 ay
adamlar 30mm ile dehşet bass sunmuş, demiyoki bu adam akşama kadar bass müzikmi dinliyor diye?herşey bass mı? ses?
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intel7mix 2 ay dark_guest
bass ses bir süre sonra baş ağrısı yapıyor. Bass serisi haricinde ürün yapmaları lazım.
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DH Misafiri 2 ay
Arkadaşlar hollandada yaşıyorum 2000 euro maaşım var ve emin olun ayda 100 euro zevkime para harcayamiyorum. Giderler o kadar fazlaki ay sonunu zor getiriyorum. Mesela belediyeden dün 975 euro çöp parası faturası geldi, yıkıldım resmen. Turkiyedeki insanların sabit giderleri avrupada yaşayan insanlara göre kat be kat daha az.
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r.yilmaz4545 2 ay
Türkiye'de asgari ücret ile ayrı evde yaşamıyorsun hocam bilgin olsun.
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wert1903 2 ay
sony philips markalar artık geri kaldı, çok daha kaliteli ürünleri uygun fiyata sunan yenilikçi firmalar var artık.Çin gümbür gümbür geliyor diyemiyorum, geldi ve yıka yıka geçiyor.
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Led Zeppelin 2 ay wert1903
Senin süper uber çinlilerin XM3 e rakip çıkartabiliyor mu
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intel7mix 2 ay
Elde kalan 30mm driverleri yeni cihaz yapmışlar. 30mm ile baş sunmakta çok güzel. O kadar güzel ki minnacık driver. Müzik kulaklığı diyorsun 40mm altı driver koyuyorsun böyle devam. Sırf bastan başka birşey duyulmuyordu rezalet sesleri var bunların. Basli müzik seversiniz ayrı o zaman işiniz çok güzel yapar memnunda bırakır. Sony ses ürünlerinde ilerleme kaybetmeyip yerinde sayıyor fais fiyatlarla.
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FerdosParadise 2 ay
Sony: Z1R Premium Headphones 70 mm !
sony.com/...
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borukuzen 2 ay
Düşünsene 1 TL=1Dolar olsa 175 liraya böyle bir kulaklık aldığını...
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alito 2 ay borukuzen
Bu ülkede 1 dolar = 1 TL olsa, alacağın ürünün vergisi de +3 dolar olur emin ol.
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ti7800 2 ay
30mm ve ekstra bass ?
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