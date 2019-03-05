Sony’den Extra Bass serisi yeni kulaklık modeli

Kulaklık pazarında da önemli bir marka olan Sony ürün gamını geliştirmeye devam ediyor. Firma üst seviyeye hitap eden Extra Bass serisine ait yeni bir kablosuz kulaklık modelini satışa sunuyor.

Sony WH-XB700 özellikleri ve fiyatı

Sony WH-XB700 modeli 30mm neodim sürücüler barındırıyor ve 37 ohm impedans değerine sahip. Konfor odaklı hazırlanan kulaklık modelinin kontrolleri kapakların üzerindeki tuşlar üzerinden sağlanıyor.

Ayrıca Bkz.

"GeForce GTX 1060 6GB ekran kartında indirim"

Bluetooth 4.2 ile bağlantı kuran kulaklık ayrıca NFC ile kolayca eşleşebiliyor. Google Asistan ve Amazon Alexa dijital asistanları sayesinde akıllı telefonunuza sesli komutlar verebiliyorsunuz, cevapları dinleyebiliyorsunuz.

4 saatte şarj olan batarya 300 saat bekleme ve 30 saat müzik dinleme imkânı sunuyor. Ayrıca hızlı şarj sayesinde 10 dakika şarj ederek saatlerce kullanabiliyorsunuz. Kulaklık USB Tip-C üzerinden şarj edilirken 3.5mm giriş için bir ara kablo da sunuluyor. Sony WH-XB700 kulaklık modeli bölgeye göre 175$-200$ arasında satışa sunulacak.