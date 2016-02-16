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Sony e-ink ekranlı evrensel uzaktan kumandasını duyurdu

Japon teknoloji devi Sony elektronik mürekkepli yeni bir uzaktan kumanda duyurdu. Bu kumandayı elektronik mürekkepli ekran dışında özel yapan şey ise diğer tüm uzaktan kumandaların yerini alabilmesi.
3 yıl
3,2b
1
20
Medya Oynatıcılar
Oğuz Avcı
Editör
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Sony e-ink ekranlı evrensel uzaktan kumandasını duyurdu
 
Son dönemlerde evinizdeki beyaz eşyaları yenilediyseniz muhtemelen hepsinin yeni özellikler kazandığını ve uzaktan kumandayla kontrol edilebildiğini fark etmişsinizdir. Bu durum masanın üzerinde bir sürü kumandanın birikmesine sebep olurken Sony yeni çözümüyle birlikte konuya el atmış durumda.

Yeni duyurulan Huis isimli uzaktan kumanda önemli özelliklere sahip. Bunlardan ilki elektronik mürekkepli dokunmatik ekran. Dijital ekranın yer alması kumandadaki tuşların isteğe göre özelleştirilmesine imkan verirken ekran tercihinin e-ink olması ise pil tüketimini olabildiğince aşağı çekiyor.
Bir diğer önemli özellik ise uzaktan kumandanın evrensel olarak kullanılabilmesi. Televizyondan Blu-ray oynatıcıya, ışıklandırmadan klimaya bir çok alet Huis ile birlikte kontrol edilebiliyor. Bu sayede gereksiz kumandaların ortalıkta dolaşmasının da önüne geçilmiş oluyor.

Ürünün bilgisayar yazılımını kullanarak tuşları ve ayarları özelleştirmek mümkün, hatta dilerseniz kendi tasarımınızı internete yükleyebilir veya diğer kullanıcıların şablonlarını internetten indirip kullanabilirsiniz. Sony "Ürünü renkli ekranla veya mobil uygulama olarak da çıkarabilirdik, ancak e-ink ekran önemli pil tasarrufu sağlıyor" diyor. Mobil uygulamadan ziyade evde yalnızca kontrol için bir kumanda bulunması da akla daha yatkın bir seçenek olarak öne çıkıyor. Yaklaşık 250 dolar fiyat etiketine sahip ürün önümüzdeki ay piyasaya çıkacak.

http://www.theverge.com/2016/2/14/10992082/sony-huis-remote-controller-e-paper-price Yorum Yaz
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0MG90 3 yıl en beğenilen
Adamlar evrensel kumanda yapmış istediğin yerde kullanacaksın birde e-ink ekranlı. Fiyatına mı takıldınız sadece?
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shadowtr 3 yıl
250$ a bir tane G2 alırım hem uzaktan kumanda hem telefon olarak kullanırım.
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AL3ATROS 3 yıl
Güzel hoş kullanışlı bir alet fakat her zamanki gibi sony politikası,güzel yaparım parası olan alsın misali.Ahh sony ah hep Lord lar tabakasına hitap ediyorsun birazda Avam tabakasına hitab ET ,bak gör kazanan sen olacaksın.
Güzel hoş kullanışlı bir alet fakat her zamanki gibi sony politikası,güzel yaparım parası olan alsın misali.Ahh sony ah hep Lord lar tabakasına hitap ediyorsun ...
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kadirirdem 3 yıl
mevcut kumandalar gibi sağlamsa kullanılır(yere düştüğünde dağılmaz sa yada fırlattığında....)
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mightythor 3 yıl
Kaç sene evvel philips pronto kullanmıştım açıkça söyleyeyim Avr,Blu-ray,tv yi kendi kumandalarından kontrol etmek daha kolay.Özellikle benim gibi sürekli ayarlar arasında geçiş yapanlar için tek kumanda eziyet.
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DH Misafiri 3 yıl
etiketlere e-ink'in eklenmemiş olması haberin yapılmasında gösterilen özenin belirtisi
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tural.i 3 yıl
çinliler yakın zamanda 25 dolarlığını yaparlar bunun
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0MG90 3 yıl en beğenilen
Adamlar evrensel kumanda yapmış istediğin yerde kullanacaksın birde e-ink ekranlı. Fiyatına mı takıldınız sadece?
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guguk 3 yıl
15 20 tllik uni. Kumandalardan bir farkını göremedim 800 900 tl kumandaya verilirmi ben vermem
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bydoctore 3 yıl
250$ yağlı kazık olmuş. Ederi 100TL.
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WB 3 yıl
Sony'nin de derdi bu..
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AL3ATROS 3 yıl
Güzel hoş kullanışlı bir alet fakat her zamanki gibi sony politikası,güzel yaparım parası olan alsın misali.Ahh sony ah hep Lord lar tabakasına hitap ediyorsun birazda Avam tabakasına hitab ET ,bak gör kazanan sen olacaksın.
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cengizhan72 3 yıl
Eşimide kumanda ederse değer :P
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sony, evrensel kumanda ve
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