Sony e-ink ekranlı evrensel uzaktan kumandasını duyurdu

Son dönemlerde evinizdeki beyaz eşyaları yenilediyseniz muhtemelen hepsinin yeni özellikler kazandığını ve uzaktan kumandayla kontrol edilebildiğini fark etmişsinizdir. Bu durum masanın üzerinde bir sürü kumandanın birikmesine sebep olurken Sony yeni çözümüyle birlikte konuya el atmış durumda.

Yeni duyurulan Huis isimli uzaktan kumanda önemli özelliklere sahip. Bunlardan ilki elektronik mürekkepli dokunmatik ekran. Dijital ekranın yer alması kumandadaki tuşların isteğe göre özelleştirilmesine imkan verirken ekran tercihinin e-ink olması ise pil tüketimini olabildiğince aşağı çekiyor.

Ürünün bilgisayar yazılımını kullanarak tuşları ve ayarları özelleştirmek mümkün, hatta dilerseniz kendi tasarımınızı internete yükleyebilir veya diğer kullanıcıların şablonlarını internetten indirip kullanabilirsiniz. Sony "Ürünü renkli ekranla veya mobil uygulama olarak da çıkarabilirdik, ancak e-ink ekran önemli pil tasarrufu sağlıyor" diyor. Mobil uygulamadan ziyade evde yalnızca kontrol için bir kumanda bulunması da akla daha yatkın bir seçenek olarak öne çıkıyor. Yaklaşık 250 dolar fiyat etiketine sahip ürün önümüzdeki ay piyasaya çıkacak.

Bir diğer önemli özellik ise uzaktan kumandanın evrensel olarak kullanılabilmesi. Televizyondan Blu-ray oynatıcıya, ışıklandırmadan klimaya bir çok alet Huis ile birlikte kontrol edilebiliyor. Bu sayede gereksiz kumandaların ortalıkta dolaşmasının da önüne geçilmiş oluyor.