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Sony, hoparlör özellikli yeni LED ampul modelini duyurdu

4 yıl
8,2b
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8
Diğer Ev Elektroniği
Can Tunçer
Haber Editörü
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Sony, hoparlör özellikli yeni LED ampul modelini duyurdu
Farklı ürünlerle kullanıcılarına karşısına çıkmayı seven firmalardan Sony, Japonya merkezli olarak "LED Light Bulb Speaker " adını verdiği hoparlör özellikli yeni LED ampul modelini duyurdu.
Standart bir bağlantı kullanan Sony LED Light Bulb Speaker, temel görevi olan aydınlatma tarafında 360 lumen parlıklık ortaya koyuyor ve akıllı telefon uygulaması üzerinden kontrol edilebiliyor. Diğer LED ampullerden hoparlör olarak kullanılabiliyor olmasıyla ayrılan ürün, Bluetooth teknolojisi temelinde aktarılan müzikleri çalabiliyor ve kablosuz kumandasında yer alan NFC desteğiyle kolayca eşleştirilebiliyor. Parça değiştirme ya da ses açma kapatma işlemleri de yine akıllı telefon uygulamasıyla kolayca gerçekleştirilebiliyor.
Sony'nin ilginç bir kullanıcı deneyimi vaat eden hoparlör özellikli LED ampul birimi, 200$ fiyat etiketiyle 23 Mayıs tarihinde satışa çıkıyor. Ülkemizde satılıp satılmayacağı hakkında ise henüz açıklanmış bir bilgi bulunmuyor.
Sony, hoparlör özellikli yeni LED ampul modelini duyurdu
 

http://www.theverge.com/2015/5/12/8590159/sony-light-bulb-speaker-announced Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
mrtdgci89 4 yıl
İlginçtir ki sony ürün geliştirmede ve patentte zirvelerde ama hala zarar ediyor.
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nzmaydin 4 yıl
meego
200 dolara ses sistemi al daha iyi.Bu sony ne oluyor ya. Saçma sapan ürünler çıkarmaya başladı. Z4 tam hayal kırıklığı, tvleri desen öyle. Yeni ses sistemi çıkarmıyor.Adamlara sensörden ve ps4den kazanılan para yetiyor demekki.Diğer sektörlerden çıkmayı düşündükleri aşikar

Doğduğundan beri mi trollsün yoksa bu foruma mı özel? Adamlar senin benim gibi fakirler için üretmiyorlar bunu. Boşuna yorma çeneni, zenginin malı züğürdün çenesini yormasın. Alacak adamın villası olduğunu düşünürsek bizim yıllık kazancını sadece ampüle verecekler için üretilmiş.
Ürüne gelirsek; farklı ve yaratıcı bir düşünce.
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WB 4 yıl
Fiyat asiri yuksek..
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haymanali2006 4 yıl
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


Fm transmitter ile çok güzel iş yapar
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0MG90 4 yıl
Bence çok iyi düşünülmüş
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filteke 4 yıl
güzel yapmışlar philips te buna benzer bir ürün yapmıştı
youtube.com/...
ancak bu muzikte çalıyor
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meego 4 yıl
200 dolara ses sistemi al daha iyi.
Bu sony ne oluyor ya. Saçma sapan ürünler çıkarmaya başladı. Z4 tam hayal kırıklığı, tvleri desen öyle. Yeni ses sistemi çıkarmıyor.
Adamlara sensörden ve ps4den kazanılan para yetiyor demekki.Diğer sektörlerden çıkmayı düşündükleri aşikar
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mavvrick 4 yıl
çok yaratıcı olmuş

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