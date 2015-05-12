Sony, hoparlör özellikli yeni LED ampul modelini duyurdu

Farklı ürünlerle kullanıcılarına karşısına çıkmayı seven firmalardan Sony, Japonya merkezli olarak "LED Light Bulb Speaker " adını verdiği hoparlör özellikli yeni LED ampul modelini duyurdu.

Standart bir bağlantı kullanan Sony LED Light Bulb Speaker, temel görevi olan aydınlatma tarafında 360 lumen parlıklık ortaya koyuyor ve akıllı telefon uygulaması üzerinden kontrol edilebiliyor. Diğer LED ampullerden hoparlör olarak kullanılabiliyor olmasıyla ayrılan ürün, Bluetooth teknolojisi temelinde aktarılan müzikleri çalabiliyor ve kablosuz kumandasında yer alan NFC desteğiyle kolayca eşleştirilebiliyor. Parça değiştirme ya da ses açma kapatma işlemleri de yine akıllı telefon uygulamasıyla kolayca gerçekleştirilebiliyor.

Sony'nin ilginç bir kullanıcı deneyimi vaat eden hoparlör özellikli LED ampul birimi, 200$ fiyat etiketiyle 23 Mayıs tarihinde satışa çıkıyor. Ülkemizde satılıp satılmayacağı hakkında ise henüz açıklanmış bir bilgi bulunmuyor.

http://www.theverge.com/2015/5/12/8590159/sony-light-bulb-speaker-announced