Sony, olay film The Interview'i sinemalarda yayınlama kararı aldı

Sony ise daha önce gelen tehditler sebebiyle filmin yayınlanmayacağını açıklamıştı. Fakat bugün süpriz bir kararla filmin noel ile birlikte vizyona gireceğini açıkladı. Filmin 200-300 civarı salonda gösterime gireceği konuşuluyor. Amerikan başkanı Obama da olaylar ile ilgili Sony'nin filmi yayınlaması gerektiği ve tehditlere karşı boyun eğmemesi gerektiğini söylemişti. Ayrıca filmin DVD ve dijital olarak da satışa çıkması bekleniyor.
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Hukumetten talimat gelir "Kuzey Kore'yi kiskirtacak birsey yapin"
Masumane bir komedi filmi senaryosu hazirlanir ve yapimci olarak SONY gorevlendirilir.
Sony fragmanlari yayinlar. Ardindan Sony'ni hack'lenir. (Ki Kuzey Kore hukumeti bu sibersaldiriyi yalanladi. Ulan zaten koskoca ulkede bi tane bilgisayar var o da Kim Jong
un odasinda)
Bir grup Kuzey Koreli saldiriyi kabullenir ve hatta uzerine film yayinlanirsa teror saldilari gerceklestireceklerini soyler, tehditler savunur. (Amerikanin parayla tuttugu adamlar)
Amerika Baskani Obama cikar ve herzaman yaptiklari gibi "Terore asla taviz vermeyecegiz, Sony filmi yayinlasin arkasindayiz" mesaji verir. (Tabi bunlar danisikli dovus, Allah bilir neyin ihalesini direk Sony'e verdiler)
Film yayinlanir.
Kuzey Koreli intahar bombacilari kendilerini bikac sinama salonunda es-zamanli olarak patlatir.
9/11 olayinda El-Kaide zamaninda oldugu gibi Amerika nasil Afganistan'a daldiysa Kuzey Koyere dalar. Bahane olarak da Kuzey Kore'nin teror saldirilarini gosterir.
Bu arada filmin fragmanini izledikten sonra hemen indirmeye basladim. Bu Kim Jong ile dalga gecen hersey acayip komik geliyor zaten Film de bu nedenle tam benlik gibi gozukuyor
izleyebilirsiniz.
Asparagas haberleri geçecek olursak, o terör saldırısının gerçekleşmesi kuvvetle muhtemel.