Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Güvenlik ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Sony, olay film The Interview'i sinemalarda yayınlama kararı aldı

4 yıl
473
1
52
Güvenlik
Oğuz Avcı
Editör
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Sony, olay film The Interview'i sinemalarda yayınlama kararı aldı
Geçtiğimiz günlerde Sony Pictures'in hacklenmesini Kuzey Kore'li bir grubun üstlenmesiyle skandallar üst üste yaşanmıştı. Sony Pictures'in Koreli lider Kim Cong-ın'u konu alan film The Interview sebebiyle hacklendiği ortaya çıkmıştı. Sony Pictures'i hackleyen grup filmin yayınlanmasını istemediklerini, ayrıca film dışında bir çok yapım aşamasındaki filmin ve bir çok bilgiyi de ele geçirdiklerini belirtmişti.

Sony ise daha önce gelen tehditler sebebiyle filmin yayınlanmayacağını açıklamıştı. Fakat bugün süpriz bir kararla filmin noel ile birlikte vizyona gireceğini açıkladı. Filmin 200-300 civarı salonda gösterime gireceği konuşuluyor. Amerikan başkanı Obama da olaylar ile ilgili Sony'nin filmi yayınlaması gerektiği ve tehditlere karşı boyun eğmemesi gerektiğini söylemişti. Ayrıca filmin DVD ve dijital olarak da satışa çıkması bekleniyor.
Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Adorer 4 yıl
Sony yilin en iyi filmini yapmiş
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
BayGlock 4 yıl
O değilde koreliler filmde başkan rölünü yapan adamı öldürürler. Benden söylemesi.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Leipold 4 yıl
Kuzey kore ve liderlerinin dikta rejimi ile kisim kisim dalga gecen onlarca film var tarihte. Ama az once filmin fragmanini izledikten sonra anladim ki hepsini toplasan bir The Interview etmez. SONY resmen adama oynamis. Neyse az biraz beyin firtinasiyla isin arkasinda ABD nin savas cikartma arzusunun yattigini dusunuyorum. En son Vietnam'a dalmislardi, simdi Kuzey Kore'ye girmek icin Amerikanin bir oyunu bence bu. Senaryo basit;
Hukumetten talimat gelir "Kuzey Kore'yi kiskirtacak birsey yapin"
Masumane bir komedi filmi senaryosu hazirlanir ve yapimci olarak SONY gorevlendirilir.
Sony fragmanlari yayinlar. Ardindan Sony'ni hack'lenir. (Ki Kuzey Kore hukumeti bu sibersaldiriyi yalanladi. Ulan zaten koskoca ulkede bi tane bilgisayar var o da Kim Jong
un odasinda)
Bir grup Kuzey Koreli saldiriyi kabullenir ve hatta uzerine film yayinlanirsa teror saldilari gerceklestireceklerini soyler, tehditler savunur. (Amerikanin parayla tuttugu adamlar)
Amerika Baskani Obama cikar ve herzaman yaptiklari gibi "Terore asla taviz vermeyecegiz, Sony filmi yayinlasin arkasindayiz" mesaji verir. (Tabi bunlar danisikli dovus, Allah bilir neyin ihalesini direk Sony'e verdiler)
Film yayinlanir.
Kuzey Koreli intahar bombacilari kendilerini bikac sinama salonunda es-zamanli olarak patlatir.
9/11 olayinda El-Kaide zamaninda oldugu gibi Amerika nasil Afganistan'a daldiysa Kuzey Koyere dalar. Bahane olarak da Kuzey Kore'nin teror saldirilarini gosterir.
Bu arada filmin fragmanini izledikten sonra hemen indirmeye basladim. Bu Kim Jong ile dalga gecen hersey acayip komik geliyor zaten
Film de bu nedenle tam benlik gibi gozukuyor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
alpalp84 4 yıl
Oyuncular ve konuyu çok beğenmeme rağmen izleme listemin sonlarındaydı. Malum haberlerden sonra bende bugün seyrettim. Film güzel. "Ayı ted" filmini beğenen bunuda beğenir. Bazı espirileri, sahneleri gayet komik. Ama ülke ve şahıs isimleri gerçek dışı yapmak yapımcıların aklına gelmedimi ? Bence baştan sona reklam kampanyası. Filmi çok beğendim orası ayrı ama konusuyla, senaryosuyla ön plana çıkması gerekirdi.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
xmasx 4 yıl
Film torrentte 750 bin kisiye simdiden ulasmis durumdan, bu sayi katlanarak gider artik.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
eminsayin 4 yıl
Bu arada hani Sony batıyordu?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
zugu 4 yıl
Bence saldiri maldiri yok guzelce reklamini yapti adamlar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
nightdrive 4 yıl
Anlaşılan o ki Sony Pictures milyon dolarlık filmini youtube'da yayınlama kararı almış.Sony'nin resmi youtube kanalından filmi 5.99 dolara
izleyebilirsiniz.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Gaikokujin 4 yıl
film torrentte var zaten ama alt yazı yok piyasada ben alt yazının çıkmasını bekliyorum
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Godolphin 4 yıl
Sitelere çoktan düşmüş fakat alt yazı yok.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Kartal Göz 4 yıl
Bunlar da iyi reklam yaptı hack, siber saldırı ayağına. Film vasatı aşamayacak kalitededir muhtemelen. Bu reklam sayesinde iyice balona döndü.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
umut_baris 4 yıl
Kuzey Kore tam bir kapalı kutu.

Asparagas haberleri geçecek olursak, o terör saldırısının gerçekleşmesi kuvvetle muhtemel.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
AMERICAN 4 yıl
Xbox Video'da da satışa çıkmış.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Faux Carnival 4 yıl
Saldirin!
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
473 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Güvenlik, sony
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 yıl Haftanın en iyi Android oyunları 24 Aralık 2014 4 yıl Kliksa'da haftanın indirimli ürünleri 4 yıl Sony Xperia Z3 Compact video inceleme "Android dünyasının Atom Karıncası" 4 yıl Steel Series H Wireless Test Masamızda 4 yıl Milli Savunma Sanayi 3. Bölüm "Roketler, Uçaklar, 4x4'ler ve fazlası" Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Cyberpunk 2077 E3 2019'da Oynanabilir
Bölüm Sonu Canavarı
RiME Epic Games Store'da Ücretsiz
Bölüm Sonu Canavarı
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Forum yöneticilerinin ve forumun konu
DH Forum
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu
DonanımHaber
Haftaya A101 marketlerde daha uygun
DonanımHaber
Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi:
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim