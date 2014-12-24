Sony, olay film The Interview'i sinemalarda yayınlama kararı aldı

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Geçtiğimiz günlerde Sony Pictures'in hacklenmesini Kuzey Kore'li bir grubun üstlenmesiyle skandallar üst üste yaşanmıştı. Sony Pictures'in Koreli lider Kim Cong-ın'u konu alan film The Interview sebebiyle hacklendiği ortaya çıkmıştı. Sony Pictures'i hackleyen grup filmin yayınlanmasını istemediklerini, ayrıca film dışında bir çok yapım aşamasındaki filmin ve bir çok bilgiyi de ele geçirdiklerini belirtmişti.Sony ise daha önce gelen tehditler sebebiyle filmin yayınlanmayacağını açıklamıştı. Fakat bugün süpriz bir kararla filmin noel ile birlikte vizyona gireceğini açıkladı. Filmin 200-300 civarı salonda gösterime gireceği konuşuluyor. Amerikan başkanı Obama da olaylar ile ilgili Sony'nin filmi yayınlaması gerektiği ve tehditlere karşı boyun eğmemesi gerektiğini söylemişti. Ayrıca filmin DVD ve dijital olarak da satışa çıkması bekleniyor.