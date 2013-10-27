Sony patronu Kazou Hirai, CES 2014 açılış konuşmasını yapacak





Tüketici elektroniği konusundaki en önemli fuarlardan olan ve ABD Las Vegas'ta düzenlenen CES, açılış konuşmacıları açısından da önem taşıyor.





Her yıl farklı bir teknoloji devinin patronunu ağırlayan açılış konuşması oturumu CES 2013'te Panasonic patronu tarafından gerçekleştirilmişti. CES 2014'te ise kürsüye Sony patronu Kazou Hirai çıkacak.





CES 2014 fuarı 7-10 Ocak 2014 tarihleri arasında Las Vegas'ta gerçekleştirilecek. Hirai'nin açılış konuşması ise 7 Ocak 2014 yerel saat ile 08.30'da Venetian's Palazzo balo salonunda yapılacak. Kazou Hirai, konuşmasında içerik ve donanımın kesiştiği noktadaki son yeniliklerle ilgili açıklamalara yer verecek.





1984 yılında Sony'de göreve başlayan Kazou Hirai, kariyer basamaklarını hızla tırmanarak 1999 yılında Sony ABD başkanı, 2011 yılında da Sony'nin ürün ve servislerden sorumlu şefi görevine getirilmişti. 2012 yılında ise hem Sony Corporation başkanı hem de Sony yönetim kurulu başkanı olmuştu.





Android işletim sistemi taşıyan Xperia akıllı telefonları ile tüketici ilgisini çeken Sony, bununla birlikte geçen yıl mali sıkıntılar yaşamıştı. Göreve gelen Hirai, One Sony adlı yeni bir strateji benimseyerek firmasına akıllı telefon pazarında en yukarıya oynama hedefi belirlemişti. O günden bu yana yeni Xperia serisiyle başarılı satışlar yapan Sony, gelecek yıl satışlarını yüzde 55 artırmayı planlıyor.

http://www.cesweb.org/News/CES-Press-Releases/CES-Press-Release.aspx?NodeID=5e3fba7a-f2af-4040-b1ae-c67e867f3d45