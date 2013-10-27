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Sony patronu Kazou Hirai, CES 2014 açılış konuşmasını yapacak

5 yıl
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Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Sony patronu Kazou Hirai, CES 2014 açılış konuşmasını yapacak

Tüketici elektroniği konusundaki en önemli fuarlardan olan ve ABD Las Vegas'ta düzenlenen CES, açılış konuşmacıları açısından da önem taşıyor.

Her yıl farklı bir teknoloji devinin patronunu ağırlayan açılış konuşması oturumu CES 2013'te Panasonic patronu tarafından gerçekleştirilmişti. CES 2014'te ise kürsüye Sony patronu Kazou Hirai çıkacak.

CES 2014 fuarı 7-10 Ocak 2014 tarihleri arasında Las Vegas'ta gerçekleştirilecek. Hirai'nin açılış konuşması ise 7 Ocak 2014 yerel saat ile 08.30'da Venetian's Palazzo balo salonunda yapılacak. Kazou Hirai, konuşmasında içerik ve donanımın kesiştiği noktadaki son yeniliklerle ilgili açıklamalara yer verecek. 

1984 yılında Sony'de göreve başlayan Kazou Hirai, kariyer basamaklarını hızla tırmanarak 1999 yılında Sony ABD başkanı, 2011 yılında da Sony'nin ürün ve servislerden sorumlu şefi görevine getirilmişti. 2012 yılında ise hem Sony Corporation başkanı hem de Sony yönetim kurulu başkanı olmuştu.

Android işletim sistemi taşıyan Xperia akıllı telefonları ile tüketici ilgisini çeken Sony, bununla birlikte geçen yıl mali sıkıntılar yaşamıştı. Göreve gelen Hirai, One Sony adlı yeni bir strateji benimseyerek firmasına akıllı telefon pazarında en yukarıya oynama hedefi belirlemişti. O günden bu yana yeni Xperia serisiyle başarılı satışlar yapan Sony, gelecek yıl satışlarını yüzde 55 artırmayı planlıyor.  

http://www.cesweb.org/News/CES-Press-Releases/CES-Press-Release.aspx?NodeID=5e3fba7a-f2af-4040-b1ae-c67e867f3d45 Yorum Yaz
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Firaristt 5 yıl en beğenilen
Nedense aklıma bu geldi:


Edit: Sony için güzel bir gövde gösterisi şansı.
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General. 5 yıl
Z1 minide kasayı kompakt ekranıda İgzo yap 1 ay içinde satışa çıkar Al sana satış patlaması Sony için zor bir şey değil istese yapar
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Technotronic 5 yıl
Kral adamdır,sony onun sayesinde yavaş yavaş kar elde etmeye başladı
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bigbooss 5 yıl
sempatik serseri:)
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Illustrious. 5 yıl
Yakışırr reyize..
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Teknode 5 yıl
İlk fotoğraf ve son fotoğraf asla unutulmaz o yüzden bu konuşmaya iyi çalışılmalı ve iyi değerlendirilmeli. Her kelimenin bir önemi olmalı ki, Sony'nin geleceğinde çok daha iyi bir ışık olabilsin.
Bu bir teknoloji firması için onur niteliğindedir muhtemelen. Sonuçta sadece Sony olmayacak diğer firmalarda gövde gösterisi yapacak ama Sony ilk çıkacak.
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Virtual Reality 5 yıl
Yakışır Kaz babaya
Kaz Hirai ve diğerleri
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JoeyBane 5 yıl
Biri sponsor olsa da beni de götürse:)
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uraltay85 5 yıl
sony türkiye ve teleservice in rezaletlerinden ötürü derhal harikiri yapmaları için çağrıda da bulunacakmış hirai amca :)
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CakirAkinSen2 5 yıl
web101
Z1 minide kasayı kompakt ekranıda İgzo yap 1 ay içinde satışa çıkar Al sana satış patlaması Sony için zor bir şey değil istese yapar

niye yapmıyor o zaman? :))
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Ryzen 5 yıl
reyizin yüzü gülüyor ya
herzamanki hali :) cix karizma
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CorelDraw04 5 yıl Ryzen
Eduardo Elric

reyizin yüzü gülüyor ya
herzamanki hali :) cix karizma

aynen gelsin paracıklar
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shallipushthebutton? 5 yıl
Playstation 4'ü Ocak değilde Dünya ile aynı anda getir ülkemize o bize yeter.
Kaldı ki ''1.249TL - 1.349TL'' Tahmini Satış fiyatı 2.200'e z1 sattığın ülkede iyimser bize göre.
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General. 5 yıl
Z1 minide kasayı kompakt ekranıda İgzo yap 1 ay içinde satışa çıkar Al sana satış patlaması Sony için zor bir şey değil istese yapar
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Firaristt 5 yıl en beğenilen
Nedense aklıma bu geldi:


Edit: Sony için güzel bir gövde gösterisi şansı.
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