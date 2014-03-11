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Sony ve Panasonic arşivlemeye odaklı Archival Disc optik disk formatını duyurdu

5 yıl
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Zamazingo
Ekrem71
Haber Editörü
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Sony ve Panasonic arşivlemeye odaklı Archival Disc optik disk formatını duyurdu

Yıllardır optik disk formatlarının geliştirilmesine yönelik başarılı çalışmalar yapan Sony ve Panasonic, yeni bir optik disk formatına daha imza atıyor.

Geçen Temmuz ayından bu yana beraber çalışan ikili, arşivlemeye yönelik olarak Archival Disc adlı formatı resmen lanse etti. Suya, toza, sıcaklığa ve neme karşı dayanıklı olan Archive Disc, bu noktada klasik HDD form faktörünü geri plana atmayı planlıyor.

Uzun süreli kullanım sunan format hali hazırda 300GB kapasitesi ile tek kullanımlık olarak 2015 yazında tüketici ile buluşacak. Sonrasında depolama, sinyal ve çizgisel yoğunluk işleme teknolojilerindeki gelişmeler sayesinde 500GB ve 1TB olarak da piyasaya sürülecek. Ayrıca standart geliştikçe nesiller arasında uyumluluk da sağlanacak. 

Ürünün daha çok profesyonel kullanıcılara hitap etmesi bekleniyor. Bununla birlikte ikilinin formatı desteklemek anlamında görüntüleme cihazları sunması da olası.

http://www.sony.net/SonyInfo/News/Press/201403/14-0310E/index.html Yorum Yaz
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Illustrious. 5 yıl en beğenilen
Sony'de olmasa bizleri yenilikle kim tanıştıracak?
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OverClocK1ng 5 yıl
Sonra da bazı kör cahiller de der ki: Sony batıyor.
Peeeh...
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kimi_raikonen 5 yıl
'adamlar harbi çalışıyor' dan başka bişey söyleyemiyorum.
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dreamblue35 5 yıl
peki kaç yıl veri bozulmadan kalabiliyor dayanıklılık derseniz ben zaman kavramına da önem veririm 20 yıl 30 yıl ?
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hardcrss 5 yıl
şahsen bu kadar büyük depolamalı, ve muhtemelen çok pahalı olacak bir ürünün bir çizikle kullanılamaz hale gelmesi onu işlevsel kılıyor.

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veteriner69 5 yıl
Taa ilk Walkman den beri severim Sony yi. Bir de Trinitron Televizyonlar vardı en güzel onlar gösterirdi. Hala seviyorum Sony yi.
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ploto 5 yıl
Herzamanki gibi sony yapsın diğerleri karşıdan baksın
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omerfa 5 yıl
Daha önce farklı formatlar için çatışan firmalar birleşince demekki böyle süper ürünler çıkıyormuş. darısı diğer firmaların başına
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gcb1903 5 yıl
Şimdi beğenmiyor olabilirsiniz ama yıllar yıllar önce yine Sony-philips-panasonic çıkıp cd- dvd - bray yaptık dediğin de aynı tepkiyi vermiştiler.
Hayatımızın vazgeçilmezi oldular.
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OverClocK1ng 5 yıl
Sonra da bazı kör cahiller de der ki: Sony batıyor.
Peeeh...
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xmasx 5 yıl
8K filmlerinin nereye basılacagı belli oldu..
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SkewCurrent 5 yıl
Tek kullanımlıkmış(eski diskler gibi). Yanlış yazdığını düşünsene. Bir DVD yazarken bile DVD yanınca içimiz gidiyor(hem zaman, hem maddiyat). Bu bir yansa hayata küserim her halde.
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erkan0075 5 yıl
Panasonic'in bluray bazlı arşivleme çözümü olarak ADA mevcuttu ancak fiyatı uçmuştu. Bunun fiyatının daha da uçmasını bekliyorum.
panasonic.net/...
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Illustrious. 5 yıl
Sony'de olmasa bizleri yenilikle kim tanıştıracak?
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djkubi 5 yıl
Ps5 disk formatı belli oldu.
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