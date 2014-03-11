Sony ve Panasonic arşivlemeye odaklı Archival Disc optik disk formatını duyurdu





Yıllardır optik disk formatlarının geliştirilmesine yönelik başarılı çalışmalar yapan Sony ve Panasonic, yeni bir optik disk formatına daha imza atıyor.





Geçen Temmuz ayından bu yana beraber çalışan ikili, arşivlemeye yönelik olarak Archival Disc adlı formatı resmen lanse etti. Suya, toza, sıcaklığa ve neme karşı dayanıklı olan Archive Disc, bu noktada klasik HDD form faktörünü geri plana atmayı planlıyor.





Uzun süreli kullanım sunan format hali hazırda 300GB kapasitesi ile tek kullanımlık olarak 2015 yazında tüketici ile buluşacak. Sonrasında depolama, sinyal ve çizgisel yoğunluk işleme teknolojilerindeki gelişmeler sayesinde 500GB ve 1TB olarak da piyasaya sürülecek. Ayrıca standart geliştikçe nesiller arasında uyumluluk da sağlanacak.





Ürünün daha çok profesyonel kullanıcılara hitap etmesi bekleniyor. Bununla birlikte ikilinin formatı desteklemek anlamında görüntüleme cihazları sunması da olası.

http://www.sony.net/SonyInfo/News/Press/201403/14-0310E/index.html