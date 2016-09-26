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Sony, yapay zeka tarafından bestelenen ilk şarkıyı yayınladı

Her geçen gün öğrenme kapasiteleri arttırılan ve buna bağlı farklı yeteneklere kavuşan yapay zeka bu kez müzik dünyasına adım attı. Sony, yapay zeka tarafından bestelenen ilk parçaları yayınladı.
2 yıl
3,8b
1
15
Diğer Bilim ve Teknoloji
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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Sony, yapay zeka tarafından bestelenen ilk şarkıyı yayınladı
 
Sony Computer Science Laboratories (CSL) ekibi tarafından üzerinde uzun mesailer harcanarak geliştirilen yapay zeka, müzik endüstrisinde adeta yeni bir dönemin kapılarını aralamaya hazırlanıyor. Flow Machines adı verilen, binlerce şarkıyı tarayarak müziğin yapısını, ritmini, türlerini ve etkileşim tekniklerini öğrenen bir sistem tarafından hazırlanan parçalar bu alanda bir ilki temsil ediyor.
Progresif rock türündeki "Daddy’s Car" parçası genel yapı itibariyle akıllara müzik dünyasının efsane ismi Beatles’ı getiriyor. Bu benzerliğin sebebi olarak Flow Machines’in henüz insan yardımına ihtiyaç duyması gösteriliyor. Zira gerçek müzisyenler öğrenme sistemi üzerinde tarz belirledikten sonra harmoni ve melodiye karar veriyorlar. Ardından aranjmanın bir kısmı insan tarafından yapılıyor ve makinenin kendi kendine çözümlemesi bekleniyor.
Aynı işleyişle oluşturulan, "Mr. Shadow" adını taşıyan -balad türüne yakın yorumlanan- ikinci şarkıda ise benzer şekilde Flow Machines’in Amerikalı jazz sanatçılarından esinlenmesiyle ortaya çıkıyor. Her ne kadar şimdilik insan yardımına ihtiyaç duysalar da yapay zekadaki bu hızlı gelişim süreci, makinelerin gelecekti pozisyonları ve yetenekleri hakkında ipuçları vermeye yetiyor.
 

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M.M.G 2 yıl en beğenilen
Demet akalın ve serdar ortaç'tan iyi oldukları kesin
1 Yanıt Yanıtla +36
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Sh0cK. 2 yıl
TERMINATOR. SKYNET COMING THROUGHH!
KIYAMET YAKLAŞIYOR :D
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addidas_85 2 yıl KaleyDeskop
KaleyDeskop

adana merkez patlıyor herkes, bence bu parçayıda yapay zeka bestelemiş. bu yüzden yapay zekaya pek güvenmiyorum

O şarkıda yapaylık var da zekadan bahsetmek pek mümkün değil
KaleyDeskopadana merkez patlıyor herkes, bence bu parçayıda yapay zeka bestelemiş. bu yüzden yapay zekaya pek güvenmiyorum
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SEO-Uzmanı 2 yıl
bir gün bu yapay zeka sizin yerinize araba sürecek !
bir gün bu yapay zeka sizin yerinize işleriniz yapacak !
bir gün bu yapay zeka sizin yerinize maaşınızı bile alacak !
bir gün bu yapay zeka sizin yerinizi bile alacak !
bekleyin ; çok yakında :)
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Frost05 2 yıl
Gerçekten çok güzel olmuş lan. Az dinleyin :D
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x2yk 2 yıl
Si..p atmış resmen daha çok yol katedilmesi lazım resmen kafa tırmalıyor doktor bu neeee!!!
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atilasat 2 yıl
sözlerini de yazsın tam olsun
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silversmith 2 yıl
SÖZ-MÜZİK: Yapay Zeka
Geleceğe bak arkadaş! :D
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Captain_Ivy 2 yıl
İleride terminatörler kullaklıkları takıp bu müzik eşliğinde insan ırkının ırzına geçmezse iyidir.
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Sh0cK. 2 yıl
TERMINATOR. SKYNET COMING THROUGHH!
KIYAMET YAKLAŞIYOR :D
Yanıtla +8
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alito 2 yıl
Yapay zeka detone olmuş
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KaleyDeskop 2 yıl
adana merkez patlıyor herkes, bence bu parçayıda yapay zeka bestelemiş. bu yüzden yapay zekaya pek güvenmiyorum
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addidas_85 2 yıl KaleyDeskop
KaleyDeskop

adana merkez patlıyor herkes, bence bu parçayıda yapay zeka bestelemiş. bu yüzden yapay zekaya pek güvenmiyorum

O şarkıda yapaylık var da zekadan bahsetmek pek mümkün değil
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blackzeros 2 yıl
çember daralıyor...
1 Yanıt Yanıtla +1
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OverClocK1ng 2 yıl blackzeros
blackzeros
çember daralıyor...

orhan
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M.M.G 2 yıl en beğenilen
Demet akalın ve serdar ortaç'tan iyi oldukları kesin
1 Yanıt Yanıtla +36
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Astforum 1 yıl M.M.G

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