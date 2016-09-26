Sony, yapay zeka tarafından bestelenen ilk şarkıyı yayınladı

Sony Computer Science Laboratories (CSL) ekibi tarafından üzerinde uzun mesailer harcanarak geliştirilen yapay zeka, müzik endüstrisinde adeta yeni bir dönemin kapılarını aralamaya hazırlanıyor. Flow Machines adı verilen, binlerce şarkıyı tarayarak müziğin yapısını, ritmini, türlerini ve etkileşim tekniklerini öğrenen bir sistem tarafından hazırlanan parçalar bu alanda bir ilki temsil ediyor.

Progresif rock türündeki "Daddy’s Car" parçası genel yapı itibariyle akıllara müzik dünyasının efsane ismi Beatles’ı getiriyor. Bu benzerliğin sebebi olarak Flow Machines’in henüz insan yardımına ihtiyaç duyması gösteriliyor. Zira gerçek müzisyenler öğrenme sistemi üzerinde tarz belirledikten sonra harmoni ve melodiye karar veriyorlar. Ardından aranjmanın bir kısmı insan tarafından yapılıyor ve makinenin kendi kendine çözümlemesi bekleniyor.

Aynı işleyişle oluşturulan, "Mr. Shadow" adını taşıyan -balad türüne yakın yorumlanan- ikinci şarkıda ise benzer şekilde Flow Machines’in Amerikalı jazz sanatçılarından esinlenmesiyle ortaya çıkıyor. Her ne kadar şimdilik insan yardımına ihtiyaç duysalar da yapay zekadaki bu hızlı gelişim süreci, makinelerin gelecekti pozisyonları ve yetenekleri hakkında ipuçları vermeye yetiyor.