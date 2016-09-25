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Uber'in rezervasyon özelliği İstanbul’da başladı

“Planlı Yolculuklar” özelliğini İstanbul’daki kullanıcılar için de hayata geçiren Uber böylelikle ülkemizdeki kullanıcıların da yolculuklarını önceden planlamalarını mümkün hale getirdi.
2 yıl
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Mobil Uygulamalar
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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Kişisel taksi uygulaması Uber’in yaklaşık 6 yıl önce başlattığı ve şu an dünyada 425 şehirde hizmet veren "bir tuşa bas ve aracın gelsin" özelliği ile kullanıcılar anında araç çağırma rahatlığına kavuşmuştu. Bu kez konforu bir adım ileriye taşıyan platform yolculukları önceden planlamayı mümkün hale getiriyor.
Haziran ayında tüm dünyada kademeli olarak hayata geçirilen "Planlı Yolculuklar" özelliği 23 Eylül’den itibaren artık İstanbul’da da kullanılabiliyor. Öncelikle Avrupa yakasında hizmete girecek olan özellik daha sonra tüm İstanbul’a yayılacak. Böylelikle Uber kullanıcıları, uygulama içinden sadece birkaç tuşa basarak 15 dakikadan 30 güne kadar yolculuklarını önceden planlayarak belirledikleri saatte Uber araçlarının gelmesini ayarlayabilecek.
Uber'in Planlı Yolculuklar özelliği nasıl kullanılır?
  1. uberXL’i seçin ve "Yolculuğunu önceden planla" tuşuna basın. 
  2. Alınma tarihi, saati, konumu ve gideceğiniz adresi girin. 
  3. Yolculuğunuzun detaylarını onaylayın ve “uberXL planla” tuşuna basın. Yolculuğunuzu aracınız yola çıkmadan önce istediğiniz zaman iptal edebilirsiniz. 
  4. Alımınızdan 24 saat ve 30 dakika önce Uber’den hatırlatma gönderilecektir. Aracınız yola çıktığında da önceden haber verilecektir. Ayrıca yolculukta katlı ücretlendirme olup olmadığının bilgisini de verilecektir. 

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IceRulez 2 yıl en beğenilen
taksi plakaları bir bir ucuzlar artık
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DH Misafiri 2 yıl
uber e kayıt olmak istedim (psikoteknik belgesi) (SRC belgesi) (ehliyet) (sabıka kaydı) ve bir kaç şey daha ya fotograflarını bize gonder dediler inceleyip onaylycaklar iyi bakalım cok resmi çalışıyorlar ve kimse nakit çalışmıyor bu sistemde herşey banka hesabı ve kredi kartı ile dönüyor iyi beğendim :)
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criminalay 2 yıl
Taksicileri zor günler bekliyor.
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V4LKyR 2 yıl
Şimdi bu Uber TÜRKİYE'de YASAK mı yoksa YASAL mı?
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oray 2 yıl
sonunda geliyor! Ama uber alternatifi daha uygun fiyatlı uygulamalar var umarım onlar da gelir.
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IceRulez 2 yıl en beğenilen
taksi plakaları bir bir ucuzlar artık
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dr20mouse 2 yıl IceRulez
IceRulez
taksi plakaları bir bir ucuzlar artık


Sanmıyorum hocam plakalar yatırım aracı haline dönüştü altın arsa borsa gibi. Plakanın getirisi çok artımıyor veya sabit duruyor ama plakanın fiyatı son 6 yılda nerdeyse ikiye katladı.
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