Uber'in rezervasyon özelliği İstanbul’da başladı

Kişisel taksi uygulaması Uber’in yaklaşık 6 yıl önce başlattığı ve şu an dünyada 425 şehirde hizmet veren "bir tuşa bas ve aracın gelsin" özelliği ile kullanıcılar anında araç çağırma rahatlığına kavuşmuştu. Bu kez konforu bir adım ileriye taşıyan platform yolculukları önceden planlamayı mümkün hale getiriyor.

Haziran ayında tüm dünyada kademeli olarak hayata geçirilen "Planlı Yolculuklar" özelliği 23 Eylül’den itibaren artık İstanbul’da da kullanılabiliyor. Öncelikle Avrupa yakasında hizmete girecek olan özellik daha sonra tüm İstanbul’a yayılacak. Böylelikle Uber kullanıcıları, uygulama içinden sadece birkaç tuşa basarak 15 dakikadan 30 güne kadar yolculuklarını önceden planlayarak belirledikleri saatte Uber araçlarının gelmesini ayarlayabilecek.

Uber'in Planlı Yolculuklar özelliği nasıl kullanılır?

uberXL’i seçin ve "Yolculuğunu önceden planla" tuşuna basın. Alınma tarihi, saati, konumu ve gideceğiniz adresi girin. Yolculuğunuzun detaylarını onaylayın ve “uberXL planla” tuşuna basın. Yolculuğunuzu aracınız yola çıkmadan önce istediğiniz zaman iptal edebilirsiniz. Alımınızdan 24 saat ve 30 dakika önce Uber’den hatırlatma gönderilecektir. Aracınız yola çıktığında da önceden haber verilecektir. Ayrıca yolculukta katlı ücretlendirme olup olmadığının bilgisini de verilecektir.