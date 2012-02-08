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Sony yeni nesil akıllı telefonlarını 26 Şubat'ta duyuracak

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
18,1b
1
59
Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Sony Ericsson ortaklığındaki Ericsson hisselerini 1 milyar doların üzerinde bir bedelle satın alarak akılı telefon üretiminde yoluna tek başına devam eden Sony, İspanya'nın Barselona kentinde düzenlenecek Mobil Dünya Kongresi'nde yeni nesil akıllı telefonlarını duyurmaya hazırlanıyor. Hazırlanan etkinlik davetiyesi yeni modeller hakkında herhangi bir ipucu veriyor olmasa da Nypon, Pepper ve Kumquat kod adlarını taşıyan yeni modellerin lanse edilmesi bekleniyor.
Sony Mobile Communications markası altında lanse edilecek yeni telefonların, modeline göre çift çekirdekli işlemci, 3.5-inç ile 4-inç arasında değişen boyutlarda ekran ve 5-8MP kamera gibi detaylarla gelmeleri ve yazılım tarafında Android 4.0 işletim sistemini kullanmaları bekleniyor. Mobil teknolojilere yönelik olarak gelecek stratejisini yeniden şekillendiren Sony, kendi markasını taşıyan akıllı telefon ve tabletlerle zirve mücadelesine ortak olmayı hedefliyor. 

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xxxx1 7 yıl en beğenilen
2012 yılı itibarıyla Sony shov'a başlar...
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NS_85 7 yıl
Arkadaşlar 320 mb dahili hafıza az olabilir ama örneğin HTC Wildfire S modelinde kağıt üzerinde dahili hafıza 512 MB yazmakta fakat telefonu açtığınızda hiçbir şey yüklenmemiş hali 128 MB. Telefon 1-2 hafta içinde yeterli hafıza yok diyerek uygulamaları açmamaya başlıyor. Ben 320 MB dahili hafızamda henüz bir sıkıntı yaşamadım ki hafıza kartına taşıma işlemi de yapmıyorum. Öte yandan RAM eleştirisine katılıyorum. Arc S kullanmaktayım. RAM'im 100 MB'ın altına düşmedi ama ram kaonusunda kafam rahat kullanmak varken task killerlarla uğraşmak sıkıcı
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Lath.Crusader 7 yıl
Amiral gemisi yaklaşıyor..
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Dağılın 7 yıl
telefon alacaktım şu show'dan sonra ortalık biraz durulsun bakalım
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Guest 7 yıl
3 ay oldu kasa çatlağı yaşayan olmadı. ilk başlarda endişeyle bekliyordum ama artık düzeldiğine inanmaya başladım.
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northernlights 7 yıl
Sony emin adımlarla ilerliyor bence.
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Guest 7 yıl
eğer en son okuduğum haber yalanlanmadıysa yeni çıkacak telefonların zaten dahili hafızaları yüksek olacak. artık bu konuyu eleştirmek gereksiz.

işlemci konusunda eleştirilebilecek tek şey eski teknoloji olması sebebiyle sarj tüketiminin fazla olma ihtimali. yoksa 1.5 ghz çift çekirdek kendisine yetmeyen olmaz herhalde.

gta 3 yorumuna ise güldüm. bu oyunlar zaten ps phone (xperia play)'da oynanacak şekilde çıkıyor ve xperia arc, xperia play'den daha iyi donanıma sahip. çift çekirdekli telefonun bu konuda çok farklı performans sergilemesini beklemek pc'de crysis'te i7'nin i3'den çok farklı olmasını beklemekten farksız.
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DH Misafiri 7 yıl
GELSİN BAKALIM KİM GELİRSE GELSİN YİNEDE NOKİA . koskoca nokia boş boş oturduğunu sanıyorsunuz ama herkesin yanıldığını gösterecekler birgün , alt segment nokianın zaten hemde açık ara üst segment telefonlar için çalışmalar devam ediyor ağır ilerliyor acele etmeden orta segment telefonlar çıkartıyor zaman kazanıyor bombayı patlatıcak birgün. cemimde bilgisayar taşıyor olacağım hemde windows hemde nokia bilgisayarda yaptığım herşeyi telefonda yapabileceğim...
Arkadaş Nokia'nın CEO'sundan daha çok benimsemiş firmayı...
"Nokia bir ömürdür"
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DH Misafiri 7 yıl
ben arc kullnıcısıyım ne performansta nede depomada sorun yaşıyorum telefon gibi kullanırsanız hiç bir sorun ile karşılaşmazsınız yok telefonu pc gibi kulanmaya çalışırsanız isterse nvidia telefonlar için gtx990 intelde exon veya I7X corsair rem ocz ssdx çıkarsın yine sıkıntı yaşarsınız herşey kullanıma bağlıdır...
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DH Misafiri 7 yıl
iyi sen bak donanıma senede 3 5 defa servise gider gelirsin ...
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DH Misafiri 7 yıl
En karizma en teknolojik ve en iyi tasarımlar ve ilkler deyince akla ilk gelen marka herzaman sony dir.
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nightsoldier 7 yıl
sonynin asıl iddiası müzik kamera ve ekran kalitesi. Ben bunda iyiyim arkadaş diyor. Benim cihazlarimi alan bu özelliklerin iyi olmasını istediği için alsın. Öte yandan yerlerde sürünmeyecek kadar birdonanımı yeterli görüyor sony. Yoksa o da bilirdi donanımı yükseltmeyi. Ama hem fiyat hem de amacı bu değil bana göre...
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NuKe_MaNia 7 yıl
sony inşallah piyasada tutunur çeşitlilik iyidir.


işlemci nin güç tüketiminde sadece çekirdeğine ve frekansına bakılmaz önemli olan aslında işlemci mimarisi birçok işlemci sabit frekansta çalışmıyor iş yoğunluğuna göre frekansı yükseltip düşürüyor. en büyük güç etkeni bu bence

sanki bütün yazılımlar çekirdekleri efektif kullanabiliyor. ileride olacaktır tabi de ama şimdilik akıl çelmeden başka birşey değil

ram yeterli fazlası güç tüketimini azaltır. ama hafıza da pintilik yaptıklarır bir gerçek kimine yeterli gelir kimine gelmez pc gibi herşeyi yükleyeyim bir gün lazım olur modunda doldurursanız tabi yetmez
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Djalma Feitosa Dias 7 yıl NuKe_MaNia
NuKe_MaNia

sony inşallah piyasada tutunur çeşitlilik iyidir.


işlemci nin güç tüketiminde sadece çekirdeğine ve frekansına bakılmaz önemli olan aslında işlemci mimarisi birçok işlemci sabit frekansta çalışmıyor iş yoğunluğuna göre frekansı yükseltip düşürüyor. en büyük güç etkeni bu bence

sanki bütün yazılımlar çekirdekleri efektif kullanabiliyor. ileride olacaktır tabi de ama şimdilik akıl çelmeden başka birşey değil

ram yeterli fazlası güç tüketimini azaltır. ama hafıza da pintilik yaptıklarır bir gerçek kimine yeterli gelir kimine gelmez pc gibi herşeyi yükleyeyim bir gün lazım olur modunda doldurursanız tabi yetmez

Dahili hafıza sd kartın yoksa 3 uygulamada biter
Ram de en az 768mb olması gerekir.HTC nin telefonları gibi(HTC gibi her telefonuna 768 mb ram koyarsa kötü olur
)
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