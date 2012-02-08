Sony yeni nesil akıllı telefonlarını 26 Şubat'ta duyuracak

Sony Ericsson ortaklığındaki Ericsson hisselerini 1 milyar doların üzerinde bir bedelle satın alarak akılı telefon üretiminde yoluna tek başına devam eden Sony, İspanya'nın Barselona kentinde düzenlenecek Mobil Dünya Kongresi'nde yeni nesil akıllı telefonlarını duyurmaya hazırlanıyor. Hazırlanan etkinlik davetiyesi yeni modeller hakkında herhangi bir ipucu veriyor olmasa da Nypon, Pepper ve Kumquat kod adlarını taşıyan yeni modellerin lanse edilmesi bekleniyor.

Sony Mobile Communications markası altında lanse edilecek yeni telefonların, modeline göre çift çekirdekli işlemci, 3.5-inç ile 4-inç arasında değişen boyutlarda ekran ve 5-8MP kamera gibi detaylarla gelmeleri ve yazılım tarafında Android 4.0 işletim sistemini kullanmaları bekleniyor. Mobil teknolojilere yönelik olarak gelecek stratejisini yeniden şekillendiren Sony, kendi markasını taşıyan akıllı telefon ve tabletlerle zirve mücadelesine ortak olmayı hedefliyor.