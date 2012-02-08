Sony yeni nesil akıllı telefonlarını 26 Şubat'ta duyuracak

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Sony Ericsson ortaklığındaki Ericsson hisselerini 1 milyar doların üzerinde bir bedelle satın alarak akılı telefon üretiminde yoluna tek başına devam eden Sony, İspanya'nın Barselona kentinde düzenlenecek Mobil Dünya Kongresi'nde yeni nesil akıllı telefonlarını duyurmaya hazırlanıyor. Hazırlanan etkinlik davetiyesi yeni modeller hakkında herhangi bir ipucu veriyor olmasa da Nypon, Pepper ve Kumquat kod adlarını taşıyan yeni modellerin lanse edilmesi bekleniyor.
Sony Mobile Communications markası altında lanse edilecek yeni telefonların, modeline göre çift çekirdekli işlemci, 3.5-inç ile 4-inç arasında değişen boyutlarda ekran ve 5-8MP kamera gibi detaylarla gelmeleri ve yazılım tarafında Android 4.0 işletim sistemini kullanmaları bekleniyor. Mobil teknolojilere yönelik olarak gelecek stratejisini yeniden şekillendiren Sony, kendi markasını taşıyan akıllı telefon ve tabletlerle zirve mücadelesine ortak olmayı hedefliyor.
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işlemci konusunda eleştirilebilecek tek şey eski teknoloji olması sebebiyle sarj tüketiminin fazla olma ihtimali. yoksa 1.5 ghz çift çekirdek kendisine yetmeyen olmaz herhalde.
gta 3 yorumuna ise güldüm. bu oyunlar zaten ps phone (xperia play)'da oynanacak şekilde çıkıyor ve xperia arc, xperia play'den daha iyi donanıma sahip. çift çekirdekli telefonun bu konuda çok farklı performans sergilemesini beklemek pc'de crysis'te i7'nin i3'den çok farklı olmasını beklemekten farksız.
Arkadaş Nokia'nın CEO'sundan daha çok benimsemiş firmayı...
"Nokia bir ömürdür"
işlemci nin güç tüketiminde sadece çekirdeğine ve frekansına bakılmaz önemli olan aslında işlemci mimarisi birçok işlemci sabit frekansta çalışmıyor iş yoğunluğuna göre frekansı yükseltip düşürüyor. en büyük güç etkeni bu bence
sanki bütün yazılımlar çekirdekleri efektif kullanabiliyor. ileride olacaktır tabi de ama şimdilik akıl çelmeden başka birşey değil
ram yeterli fazlası güç tüketimini azaltır. ama hafıza da pintilik yaptıklarır bir gerçek kimine yeterli gelir kimine gelmez pc gibi herşeyi yükleyeyim bir gün lazım olur modunda doldurursanız tabi yetmez
Dahili hafıza sd kartın yoksa 3 uygulamada biter Ram de en az 768mb olması gerekir.HTC nin telefonları gibi(HTC gibi her telefonuna 768 mb ram koyarsa kötü olur )
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