Sony farklılık peşinde: Güncellenen tasarımı ve yeni özellikleriyle Sony VAIO P

Geçtiğimiz yıla damgasını vuran netbook'lar, 35-40 milyona ulaşan yüksek satış rakamlarıyla kriz döneminde üreticilerinyeni çıkışı kapısı oldu. Bazı analistler ve kimi araştırma kuruluşları, iPad'le başlayan tablet bilgisayar akımının, netbook pazarında ciddi bir etki yapacağını savunsa da sektörel kaynaklar benzer bir düşünce içerisinde değiller. Yapılan öngörülere göre pazar, en azından 2013 yılına kadar ivmelenmesini sürdürecek.

Gerek satış adetleri gerekse de marka ve model çeşitliliği açısından her geçen gün biraz daha fazla büyüyen pazarda, tasarım ayırt edici parametre olarak çıkıyor karşımızda. Gerek donanım gerekse de tasarım anlamında birbirine benzeyen çok sayıda model olması, kullanıcılar için seçim yapmayı güçleştiriyor. İşte bu noktada üreticilerin farklılık yaratma çabası, tasarım anlamında yenilikçi modellere kapı açabiliyor.

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Japonya'nın dünyaca ünlü elektronik firmalarından Sony, aynı zamanda endüstriyel tasarım ekibi en güçlü firmalar arasında yer alıyor. ürünlerinde tasarıma büyükönem veren firma, VAIO P serisi ile sınıfında farklılık yaratmayı başarmıştı. Firma bugün yaptığı bir açıklama ile VAIO P serisinde güncellemeye gittiğini duyurdu. Gerek tasarım ve gerekse de donanım anlamında gözden geçirilen VAIO P, artık daha çok dikkat çekiyor.

Birönceki jenerasyon ile kıyaslandığındaözellikle tasarımında ciddi iyileştirmeler yapılan VAIO P, artık optik touchpad ile birlikte geliyor. Standart bir notebook'taki kadar olmasa da ultra-taşınabilir sınıfta yer alan VAIO P'yi daha kullanışlı bir hale getiren touchpad ve fare butonları, yeni versiyonla gelen tek yenilik değil elbette. Yeni versiyonla birlikte altı çizilen bir diğerönemli güncelleme ise entegre akselometre.

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Yeni nesil telefonlarınönemli bir kısmında olan akselometre ya da bilinen diğer adıyla ivmeölçer, artık VAIO P'de de var. Bu sayede VAIO P'yi dikey olarak kullanmak istediğinizde sensörler sayesinde sistem size eşlik ediyor ve bu sayede VAIO P'yi , aynı zamanda bir elektronik kitap okuyucusu olarak ta kullanılabiliyorsunuz. Akselometre dışında üzerinde durulabilecek bir diğerönemli güncelleme de GPS desteği.

Kullanıcılar yenilenen VAIO P'yi beraberinde gelen entegre GPS alıcısı ve dijital pusula ile konum belirlemek için de kullanabilecek. 600 gramın biraz üzerindeki ağırlığı yüksek taşınabilirlik vaad eden VAIO P, yeni versiyondaki güncellemelere ek olarak sahip olduğu donanımla da dikkat çekiyor. 8-inç ekranı ile bu sınıftaki en yüksek çözünürlüklerden (1600 x 768 ) birini sunan sisteme, Intel Atom platformu güç veriyor.

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Sony, ultra-taşınabilir sınıfta yer alan yeni bilgisayarında işlemci seçeneğini, ürünün satışa sunulacağı bölgelere göre çeşitlendirmiş durumda. Açıklanan bilgilere göre, Japonya ve Kuzey Amerika pazarlarına 1.6GHz'de çalışan Atom Z530 ile 2.13GHz' görev yapan Atom Z560'a kadar farklı işlemci seçenekleriyle girecek olan yeni VAIO P'nin Avrupa seyahati ise ilk etapta sadece Atom Z540 (1.86GHz) ile başlayacak.

Bellek kapasitesi 2GB olarak açıklanan yeni VAIO P'de ekran kartı tercihinin ise entegre Intel çözümlerinden biri olan GMA 500'den yana kullanıldığını görüyoruz. Tahmin edileceği üzere yüksek 3D başarımından çok taşınabilirlik ve pil tüketimi gözetilerek tercih edilen GMA 500'ün, pek çok netbook'ta yer alan GMA 950'e kıyasla, özellikle yüksek tanımlı medya oynatımında daha yüksek başarım sergilediğini belirtmeliyiz.

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Depolama için 64GB kapasiteli SSD kullanan yeni VAIO P, zengin bağlantıözellikleriyle de dikkat çekiyor. Kablosuz iletişim için 802.11b/g/n WiFi ve Bluetooth 2.1 desteği sunan VAIO P, 3G desteğiyle de dikkat çekmeyi başarıyor. Ayrıca açıklanan tekniközellik bilgilerine göre VAIO P, Sony'nin anavatanı Japonya'da, diğerlerinden farklı olarak destek veren bölgeler için WiMAX 4G seçeneğine de sahip olacak.

Siyah, Beyaz, Pembe, Yeşil ve Turuncu olmak üzere 5 farklı renk seçeneğine sahip olan VAIO P, Amerika'da 800$'dan satılacak.