Sony'den 150MB/s yazma hızına sahip hafıza kartları

Harici hafıza kartlarında kapasite kadar veri transfer hızları da çok önemli. Mobil cihazlarda çok fazla hissedilmese de özellikle 4K destekli dijital kameralarda yüksek veri transfer hızı olmazsa olmazlardan birisi haline geldi. Sony, bu ihtiyaca yönelik olarak hızları ile dikkat çeken yeni hafıza kartları geliştirdi.





Sony'nin kartları XQD standardını temel alıyor. 2010 yılından bu yana kullanımda olan XQD standardı, PCI Express 3.0 desteği ile teorik olarak 1000MB/s veri transfer hızlarına ulaşabiliyor. Çok yaygın olmasa da Nikon D500 ve D5 gibi amiral gemi modellerinde bu desteği bulmak mümkün.





Sony'nin XQD-M serisi hafıza kartlarında okuma hızları 440MB/s, yazma hızları ise 150MB/s seviyesinde. 32GB-64GB-128GB kapasite seçenekleri ile gelecek olan seride kart okuyucu veya USB adaptörü de kutu içerisinde yer alacak. Kart okuyucu dünyanın ilk kez QXD ve SD formatlarını aynı anda destekliyor. Bilgisayarlara, USB 3.1 Gen1 sayesinde teorik olarak 5Gbps hızlarında bağlantı mümkün olacak.





Diğer taraftan, ana akım dijital kameralar için Sony, yeni SF-M serisi SD kartlarını da hazırladı. UHS-II standardını destekleyen yeni seride 100MB/s yazma hızları ve 260MB/s okuma hızları sunuluyor. Her iki seri için açıklanmış bir fiyat etiketi bulunmuyor.

http://www.dpreview.com/news/4858565432/sony-introduces-new-xqd-and-sd-cards