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Sony'den 150MB/s yazma hızına sahip hafıza kartları

Günümüzde 4K içeriklere olan talep arttıkça, hafıza kartlarının veri transfer hızları da önem kazanmaya başlıyor. Sony'nin CES 2016 fuarına getirdiği hafıza kartları bu önemi yansıtıyor.
3 yıl
3,8b
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14
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Sony'den 150MB/s yazma hızına sahip hafıza kartları

Harici hafıza kartlarında kapasite kadar veri transfer hızları da çok önemli. Mobil cihazlarda çok fazla hissedilmese de özellikle 4K destekli dijital kameralarda yüksek veri transfer hızı olmazsa olmazlardan birisi haline geldi. Sony, bu ihtiyaca yönelik olarak hızları ile dikkat çeken yeni hafıza kartları geliştirdi. 

Sony'nin kartları XQD standardını temel alıyor. 2010 yılından bu yana kullanımda olan XQD standardı, PCI Express 3.0 desteği ile teorik olarak 1000MB/s veri transfer hızlarına ulaşabiliyor. Çok yaygın olmasa da Nikon D500 ve D5 gibi amiral gemi modellerinde bu desteği bulmak mümkün. 

Sony'nin XQD-M serisi hafıza kartlarında okuma hızları 440MB/s, yazma hızları ise 150MB/s seviyesinde. 32GB-64GB-128GB kapasite seçenekleri ile gelecek olan seride kart okuyucu veya USB adaptörü de kutu içerisinde yer alacak. Kart okuyucu dünyanın ilk kez QXD ve SD formatlarını aynı anda destekliyor. Bilgisayarlara, USB 3.1 Gen1 sayesinde teorik olarak 5Gbps hızlarında bağlantı mümkün olacak. 

Diğer taraftan, ana akım dijital kameralar için Sony, yeni SF-M serisi SD kartlarını da hazırladı. UHS-II standardını destekleyen yeni seride 100MB/s yazma hızları ve 260MB/s okuma hızları sunuluyor. Her iki seri için açıklanmış bir fiyat etiketi bulunmuyor.  

http://www.dpreview.com/news/4858565432/sony-introduces-new-xqd-and-sd-cards Yorum Yaz
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robustt 3 yıl en beğenilen
Uygun fiyatlı olursa bilgisayarda harici disk gibi kullanmak için alırım.
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istanbulsm 3 yıl
Class150
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zotacing 3 yıl
Önce 2015 yılında 8GB dahili hafızalı telefon üretmesin de rezil olmasın Sony, rezil herifler.

Sen 8GB telefon çıkarma önce, sonra bakarsın 128GB kart üretmeye.
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experiment67 3 yıl
Arri marka kameralar cfast kart kullanmakta 540mb okuma hızına sahipler.
seri çekim fotoğraf için(raw+jpeg) 150mb yazma hızı şuan için yeterli olacaktır.
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DH Misafiri 3 yıl
Sony A7R2'deki 21 kare foto çekimi sonu tıkanma ve 15dk 4K video çekimi sonucu ısınıp kapanma bu kart ile aşılabilir diye düşünüyorum.
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burakk, 3 yıl
USB 3.1 Gen 1 10Gbps değil, USB 3.0 ile aynı yongalarla çalışır yani 5Gbps. İsteyen USB standartlarını inceleyebilir.
10Gbps için USB 3.1 Gen 2 yonga lazım.
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join4freee 3 yıl
"Bilgisayarlara, USB 3.1 Gen1 sayesinde teorik olarak 10Gbps hızlarında bağlantı mümkün olacak."



USB 3.1 Gen1 bildiğimiz USB 3.0 hızı olan 5 Gbps bağlantıyı sağlar. Gen2 ise 10 Gbps...
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cengizhan72 3 yıl
Sony den uygun fiyat hiç düşünemiyorum,fiyatlar piyasanın hep bir iki tık üstü.
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kadirirdem 3 yıl
güzel olmuş pc ye harici disk olarak bile alınır...
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ozbey08 3 yıl
Sony gene yapmış yapacağını,biz hala 10mb yazma hızları ile idare ediyoruz :)
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GenkaNuank 3 yıl
Raspberry pi ile iyi gider
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robustt 3 yıl en beğenilen
Uygun fiyatlı olursa bilgisayarda harici disk gibi kullanmak için alırım.
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VYC Majoris 3 yıl robustt
Ama uygun olmayacak :)
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sony, CES2016 ve
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