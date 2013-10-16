Sony'den 1-inç sensöre sahip yeni SLR-Benzeri fotoğraf makinesi: Cyber-shot DSC-RX10

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Sabah saatlerinde yaptığı FF (Tam Kare) sensörlü A7 ve A7r duyuruları yanında aynı zamanda 1-inç sensör ve sabit zoom lens ile donattığı DSC-RX10 fotoğraf makinesini tanıtan Sony, sektörde başarılı islere imza atmaya ve DSLR fotoğraf makinelerinin sunduğu fotoğraf kalitesini daha kompakt cihazlara taşımaya devam ediyor.
SLR-Benzeri gövde tasarımıyla hazırlanan RX10, birçok benzer modelden büyük ve firmanın RX100MK 2 içerisinde de kullanılan 1-inç 20.2 mega piksel çözünürlüğünde bir Exmor R BSI CMOS sensör ile geliyor. Gücünü yeni nesil BIONZ X görüntü işlemcisinden alan model, 8.3 kat optik yakınlaştırma sağlayan sabit Carl Zeiss Vario Sonnar T* 24-200mm F2.8 lensi ile her türlü çekim tarzı için üst seviye sonuçlar ortaya koyabiliyor ve harici mikrofon desteğiyle MPEG-4 / AVCHD formatlarında 1920 x 1080 piksel yani Full HD 60p / 50i / 24p sesli video çekimi yapabiliyor. Üzerinde profesyonel modellerde de gördüğümüz üst bilgi ekranı, 3-inç hareketli 1.29 milyon piksel LCD ekran, rahat çekim imkanı veren 1.44 milyon piksel OLED elektronik vizör yer alan fotoğraf makinesi, Wi-Fi ve NFC kablosuz bağlantı teknolojileri ile iOS / Android işletim sistemine sahip akıllı cihazlar, HD televizyonlar ve bilgisayar modelleri ile bağlantı kurabiliyor, veri aktarımı yapabiliyor. Kontrast tabanlı Direct Drive SSM (Super Sonicwave Motor) motor destekli otomatik netleme sistemiyle her koşulda kararlı sonuçlar ortaya koyabilen RX10, saniyede 10 kare gibi yüksek bir çekim hızı ortaya koyabiliyor ve ISO 125 - 12800 aralığı ile 1/3200 enstantane değerini kullanıcılarına sunuyor.
Çektiği görüntüleri SD / SDHC / SDXC, Memory Stick Duo / Pro Duo / Pro-HG Duo hafıza kartlarına aktarabilen RX10, aynı zamanda mini HDMI ve USB 2.0 üzerinden de bağlantı kurabiliyor. Lityum iyon NP-FW50 bataryası ile CIPA standartlarına göre 420 kare çekebilen makine, 129 x 88 x 102 mm boyuta ve 813 gram ağırlığa sahip. Dahili flaşı her türlü ışık koşulunda çalışma gösterilmesine imkan tanıyan ürün, harici flaş bağlantısını da üzerinde taşıyor.
Sony'nin fotoğraf dünyasına gün içerisinde eklediği üçüncü gelişmiş fotoğraf makinesi RX10, 1300$ tavsiye edilen satış fiyatı ile Kasım ayında piyasaya sunuluyor.
http://www.dpreview.com/news/2013/10/16/sony-introduces-large-sensor-high-zoom-cyber-shot-rx10?utm_campaign=internal-link&utm_source=news-list&utm_medium=text&ref=title_0_3 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
1000$ lara çekmeye çalış.
Olmazsa Panasonic FZ1000 var mı Dubai'de? FZ1000 de aynı algılayıcıyı kullanıyor ama 4K video ve 25-400mm objektif var. 4K videoyu kullanmasan bile saniyede 30 kare 8MP fotoğraf çekebilirsin :)
Dubai de yasiyorum.
Bende bulunan canon 600D yi sattim.
Satma sebebim de Sony Cyber-shot DSC-RX10 almak istememdi. Merak edip yerinde inceledigimde makineye oldukca isindim ve cok begendim gercekten. Canon 600d ye bu kadar isinmamistim.
Suan bir karar verme asamasindayim, sizden bu konuda yardiminizi talep ediyorum.
Sony Cyber-shot DSC-RX10 1331 $ ( dubai satis fiyati )
CANON 70D 18-55MM F/3.5-5.6 IS STM KIT + CANON EF 24-105MM F4.0 L IS USM LENS bu sete ise toplamda 1856 $ vericem.
Siz olsaniz ikisinden hangisini tercih ederdiniz.
Sony gercekten iyi bir makine cikarmis buna lafim yok ama iste sensorunun digerine gore kucuk olmasi,
canon un bu lensi ileride body de degistirsem kullanabilecegimi dusunerek birde bu alternatifi ekledim.
Cevabiniz icin simdiden tesekkur eder saygilarimi sunarim.
Panasonic lumix modeli vat. 1inç sensor falan var yine. Yani r10 rakibi tamda. Hemde 4k video çekiyor ve çok daha ucuz. Onu bekle bence.
Algılayıcı APSC değil ama. 1300$'a Nikon 1 gibi bir imaj kalitesi alıyorsun. Kötü değil ama 1300$ da değil. Objektif ne olursa olsun.
Bende Sony Alpha 550 kullanıyorum ve Sony'nin bu ataklarından dolayı çok başım yandı, Kaç yıldır Sony kullanıyorum fakat artık E-Mount Lens stratejisinden ötürü ekipmanları elden çıkarıp, Marka değiştirme zamanı geldi. Sony D-SLR kullananların başını fazlasıyla yaktı, bana göre kendi bindiği dalı da kesmeye başladı...
Bende Sony Alpha 550 kullanıyorum ve Sony'nin bu ataklarından dolayı çok başım yandı, Kaç yıldır Sony kullanıyorum fakat artık E-Mount Lens stratejisinden ötürü ekipmanları elden çıkarıp, Marka değiştirme zamanı geldi. Sony D-SLR kullananların başını fazlasıyla yaktı, bana göre kendi bindiği dalı da kesmeye başladı...
Bende Sony Alpha 550 kullanıyorum ve Sony'nin bu ataklarından dolayı çok başım yandı, Kaç yıldır Sony kullanıyorum fakat artık E-Mount Lens stratejisinden ötürü ekipmanları elden çıkarıp, Marka değiştirme zamanı geldi. Sony D-SLR kullananların başını fazlasıyla yaktı, bana göre kendi bindiği dalı da kesmeye başladı...
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