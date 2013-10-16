Sony'den 1-inç sensöre sahip yeni SLR-Benzeri fotoğraf makinesi: Cyber-shot DSC-RX10

Sabah saatlerinde yaptığı FF (Tam Kare) sensörlü A7 ve A7r duyuruları yanında aynı zamanda 1-inç sensör ve sabit zoom lens ile donattığı DSC-RX10 fotoğraf makinesini tanıtan Sony, sektörde başarılı islere imza atmaya ve DSLR fotoğraf makinelerinin sunduğu fotoğraf kalitesini daha kompakt cihazlara taşımaya devam ediyor.





SLR-Benzeri gövde tasarımıyla hazırlanan RX10, birçok benzer modelden büyük ve firmanın RX100MK 2 içerisinde de kullanılan 1-inç 20.2 mega piksel çözünürlüğünde bir Exmor R BSI CMOS sensör ile geliyor. Gücünü yeni nesil BIONZ X görüntü işlemcisinden alan model, 8.3 kat optik yakınlaştırma sağlayan sabit Carl Zeiss Vario Sonnar T* 24-200mm F2.8 lensi ile her türlü çekim tarzı için üst seviye sonuçlar ortaya koyabiliyor ve harici mikrofon desteğiyle MPEG-4 / AVCHD formatlarında 1920 x 1080 piksel yani Full HD 60p / 50i / 24p sesli video çekimi yapabiliyor. Üzerinde profesyonel modellerde de gördüğümüz üst bilgi ekranı, 3-inç hareketli 1.29 milyon piksel LCD ekran, rahat çekim imkanı veren 1.44 milyon piksel OLED elektronik vizör yer alan fotoğraf makinesi, Wi-Fi ve NFC kablosuz bağlantı teknolojileri ile iOS / Android işletim sistemine sahip akıllı cihazlar, HD televizyonlar ve bilgisayar modelleri ile bağlantı kurabiliyor, veri aktarımı yapabiliyor. Kontrast tabanlı Direct Drive SSM (Super Sonicwave Motor) motor destekli otomatik netleme sistemiyle her koşulda kararlı sonuçlar ortaya koyabilen RX10, saniyede 10 kare gibi yüksek bir çekim hızı ortaya koyabiliyor ve ISO 125 - 12800 aralığı ile 1/3200 enstantane değerini kullanıcılarına sunuyor.





Çektiği görüntüleri SD / SDHC / SDXC, Memory Stick Duo / Pro Duo / Pro-HG Duo hafıza kartlarına aktarabilen RX10, aynı zamanda mini HDMI ve USB 2.0 üzerinden de bağlantı kurabiliyor. Lityum iyon NP-FW50 bataryası ile CIPA standartlarına göre 420 kare çekebilen makine, 129 x 88 x 102 mm boyuta ve 813 gram ağırlığa sahip. Dahili flaşı her türlü ışık koşulunda çalışma gösterilmesine imkan tanıyan ürün, harici flaş bağlantısını da üzerinde taşıyor.

Sony'nin fotoğraf dünyasına gün içerisinde eklediği üçüncü gelişmiş fotoğraf makinesi RX10, 1300$ tavsiye edilen satış fiyatı ile Kasım ayında piyasaya sunuluyor.

http://www.dpreview.com/news/2013/10/16/sony-introduces-large-sensor-high-zoom-cyber-shot-rx10?utm_campaign=internal-link&utm_source=news-list&utm_medium=text&ref=title_0_3