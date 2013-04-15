Sony'den 26 Nisan tarihinde yeni bir CyberShot fotoğraf makinesi karşımıza çıkabilir

Haber Editörü
CyberShot fotoğraf makinesi ailesinin yaratıcısı Sony'den, ortaya çıkan son bilgilere göre Nisan ayı içerisinde yeni bir fotoğraf makinesi ortaya çıkabilir.
Dedikodu halindeki bilgilere göre DSC-HX50V ismine sahip olması beklenen ve 26 Nisan tarihinde duyurulacağı belirtilen CyberShot serisi yeni fotoğraf makinesinin, şimdilik aşağıdaki teknik özellikler ile piyasaya çıkacağı tahmin ediliyor.
- 20MP CMOS sensör
- 30x kat optik yakınlaştırma
- FullHD 50P video çekim kapasitesi
- Wi-Fi kablosuz bağlantı özelliği
- Optik Steady Shot
- Dahili GPS desteği
- ED ve ER optiklere sahip lens
- Optimize edilmiş yeni görüntü sabitleme algoritması
- Hot Shoe ve EV tekerleği
Ortaya atılan bilgilere göre 420 euro fiyat etiketine sahip olacak olan yeni Sony DSC-HX50V fotoğraf makinesi, yakın zaman içerisinde netlik kazanacaktır.
http://www.sonyalpharumors.com/sr3-sony-announcement-on-april-26th/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
teşekkür ederim hocam gerekli bilgilendirmen için.
CyberShot serisi kompakt ve DSLR benzeri makinaları kapsıyor. DSLR serisi Alpha, aynasızlar ise NEX serisi adı altında toplanıyor.
sony.com.tr/...