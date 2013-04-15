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Sony'den 26 Nisan tarihinde yeni bir CyberShot fotoğraf makinesi karşımıza çıkabilir

6 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Sony'den 26 Nisan tarihinde yeni bir CyberShot fotoğraf makinesi karşımıza çıkabilir
CyberShot fotoğraf makinesi ailesinin yaratıcısı Sony'den, ortaya çıkan son bilgilere göre Nisan ayı içerisinde yeni bir fotoğraf makinesi ortaya çıkabilir.
Dedikodu halindeki bilgilere göre DSC-HX50V ismine sahip olması beklenen ve 26 Nisan tarihinde duyurulacağı belirtilen CyberShot serisi yeni fotoğraf makinesinin, şimdilik aşağıdaki teknik özellikler ile piyasaya çıkacağı tahmin ediliyor.
  • 20MP CMOS sensör
  • 30x kat optik yakınlaştırma
  • FullHD 50P video çekim kapasitesi
  • Wi-Fi kablosuz bağlantı özelliği
  • Optik Steady Shot
  • Dahili GPS desteği
  • ED ve ER optiklere sahip lens
  • Optimize edilmiş yeni görüntü sabitleme algoritması
  • Hot Shoe ve EV tekerleği
Ortaya atılan bilgilere göre 420 euro fiyat etiketine sahip olacak olan yeni Sony DSC-HX50V fotoğraf makinesi, yakın zaman içerisinde netlik kazanacaktır.


http://www.sonyalpharumors.com/sr3-sony-announcement-on-april-26th/ Yorum Yaz
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DraGonS 6 yıl
yc#1
DraGonSdslr değil değil mi bu ?
CyberShot serisi kompakt ve DSLR benzeri makinaları kapsıyor. DSLR serisi Alpha, aynasızlar ise NEX serisi adı altında toplanıyor.

teşekkür ederim hocam gerekli bilgilendirmen için.
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yc#1 6 yıl
DraGonS
dslr değil değil mi bu ?

CyberShot serisi kompakt ve DSLR benzeri makinaları kapsıyor. DSLR serisi Alpha, aynasızlar ise NEX serisi adı altında toplanıyor.
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filteke 6 yıl
hx300 daha iyi en azından 50x zoom var
sony.com.tr/...
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Krone 6 yıl
Telefonunu da bekliyoruz Sony 'den
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DraGonS 6 yıl
dslr değil değil mi bu ?
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depeche35 6 yıl
dsc wx60 adı var ama türkiye sony geçen gün bana diyor ki "O eski bir model satmıyoruz, bakın; sony dsc wx 60 2013 model size yani Sony'ye ait bir ürün dedim;.başkası size sorarsa bana söylediğinizi rica ediyorum söylemeyin!"dedim çıktım.
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Psydia 6 yıl
Yine mercimek sensorlu olmaz umarim...
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Technotronic 6 yıl
Lens hakkında bilgi yok sanırım , büyük ihtimal G lens olur kanımca.Özellikleri başarılı görünüyor umarım fiyatta 1000 tl nin altında olur.
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