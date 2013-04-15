Sony'den 26 Nisan tarihinde yeni bir CyberShot fotoğraf makinesi karşımıza çıkabilir

CyberShot fotoğraf makinesi ailesinin yaratıcısı Sony'den, ortaya çıkan son bilgilere göre Nisan ayı içerisinde yeni bir fotoğraf makinesi ortaya çıkabilir.

Dedikodu halindeki bilgilere göre DSC-HX50V ismine sahip olması beklenen ve 26 Nisan tarihinde duyurulacağı belirtilen CyberShot serisi yeni fotoğraf makinesinin, şimdilik aşağıdaki teknik özellikler ile piyasaya çıkacağı tahmin ediliyor.

20MP CMOS sensör

30x kat optik yakınlaştırma

FullHD 50P video çekim kapasitesi

Wi-Fi kablosuz bağlantı özelliği

Optik Steady Shot

Dahili GPS desteği

ED ve ER optiklere sahip lens

Optimize edilmiş yeni görüntü sabitleme algoritması

Hot Shoe ve EV tekerleği Ortaya atılan bilgilere göre 420 euro fiyat etiketine sahip olacak olan yeni Sony DSC-HX50V fotoğraf makinesi, yakın zaman içerisinde netlik kazanacaktır.





http://www.sonyalpharumors.com/sr3-sony-announcement-on-april-26th/