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Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Sony'den LED flaşlı ön kameraya sahip yeni bir akıllı telefon yolda

4 yıl
3b
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Sony'den LED flaşlı ön kameraya sahip yeni bir akıllı telefon yolda

Sony'nin bu yıl tanıtacağı yeni Xperia amiral gemi akıllı telefon modelleri merakla beklenirken, kapalı kapılar ardında firmanın başka planları da var. Bunlardan birisi özçekim odaklı Sony Cosmos.
Güvenilir kaynaklar bu yeni akıllı telefon ile ilgili sızıntılar paylaşmaya devam ediyor ve cihazın LED flaşlı ön kamerası da ortaya çıktı. LED flaşlı ön kamera pazarda nadir rastlanan kombinasyonlardan. Genelde üreticiler LED flaşa yer vermiyor. Sony bu hareket ile özçekim konusunda tüketicilere daha fazlasını sunacağını göstermek istiyor.
Cihazın MediaTek işlemciden gücünü alacağı belirtiliyor. Ancak bunun haricinde herhangi bir bilgi mevcut değil. Modelin alt çerçevesinin biraz daha inceldiği görülürken, isim olarak ise Sony Cosmos ibaresinin kullanıldığı anlaşılıyor. Modelin Xperia C3'ün devamı olacağı düşünülüyordu. Ancak Sony'nin yeni kombinasyon nedeniyle farklı bir isimlendirmeye gideceği de konuşuluyor. Cihazın ne zaman tanıtılacağına dair bir bilgi yok.



http://www.phonearena.com/news/Another-Sony-Cosmos-image-leaks-selfie-centric-phones-front-camera-now-visible_id67498 Yorum Yaz
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Fischmann 4 yıl en beğenilen
Sayın ekrem71 bey "LED flaşlı ön kamera pazarda nadir rastlanan kombinasyonlardan. Sony açısından da bu bir ilk olacak" demişsiniz. Üstelik aynı yazı içinde xperia c3 gibi led flash lı ön kameraya sahip bir cihazdan bahsetmenize rağmen.
Sayın ekrem71 bey "LED flaşlı ön kamera pazarda nadir rastlanan kombinasyonlardan. Sony açısından da bu bir ilk olacak" demişsiniz. Üstelik aynı yazı içinde xpe...
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Elefue 4 yıl
Sadece alt seviye bir telefonda değil de HTC DesireEYE gibi Sony Xperia Z4 için bu işlemi yapması gerekiyor.
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Fenomenon 4 yıl
Lollipop lu Xperia arayüzü güzel duruyor :)
Ama sony 1gb ramli telefonlara 1000 lira istediği sürece alınmaz.
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Teknode 4 yıl
Yine çok modele kayarsa iyice yoldan çıkar Sony.
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Fischmann 4 yıl en beğenilen
Sayın ekrem71 bey "LED flaşlı ön kamera pazarda nadir rastlanan kombinasyonlardan. Sony açısından da bu bir ilk olacak" demişsiniz. Üstelik aynı yazı içinde xperia c3 gibi led flash lı ön kameraya sahip bir cihazdan bahsetmenize rağmen.
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bluebest 4 yıl
Demek mediatek işlemci. Qaullcom aynı işlemciyi overclock ederek bir yere varılamacağını artık anlamaya başlamıştır herhalde.
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_-_bluedragon_-_ 4 yıl
bu haber kaç gündür var zaten geç açılmış bir konu daha
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