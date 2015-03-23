Sony'den LED flaşlı ön kameraya sahip yeni bir akıllı telefon yolda

Sony'nin bu yıl tanıtacağı yeni Xperia amiral gemi akıllı telefon modelleri merakla beklenirken, kapalı kapılar ardında firmanın başka planları da var. Bunlardan birisi özçekim odaklı Sony Cosmos.

Güvenilir kaynaklar bu yeni akıllı telefon ile ilgili sızıntılar paylaşmaya devam ediyor ve cihazın LED flaşlı ön kamerası da ortaya çıktı. LED flaşlı ön kamera pazarda nadir rastlanan kombinasyonlardan. Genelde üreticiler LED flaşa yer vermiyor. Sony bu hareket ile özçekim konusunda tüketicilere daha fazlasını sunacağını göstermek istiyor.

Cihazın MediaTek işlemciden gücünü alacağı belirtiliyor. Ancak bunun haricinde herhangi bir bilgi mevcut değil. Modelin alt çerçevesinin biraz daha inceldiği görülürken, isim olarak ise Sony Cosmos ibaresinin kullanıldığı anlaşılıyor. Modelin Xperia C3'ün devamı olacağı düşünülüyordu. Ancak Sony'nin yeni kombinasyon nedeniyle farklı bir isimlendirmeye gideceği de konuşuluyor. Cihazın ne zaman tanıtılacağına dair bir bilgi yok.









http://www.phonearena.com/news/Another-Sony-Cosmos-image-leaks-selfie-centric-phones-front-camera-now-visible_id67498