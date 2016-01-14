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Sony'den akıllı ışık

Bir aydınlatma ürünü ne kadar yetenekli olabilir? Sony'nin buna verdiği cevabı Multifunctional Light, akıllı özellikleriyle dikkatleri üzerine çekiyor ve akıllı telefonlara bağlanabiliyor.
3 yıl
3,3b
1
9
Zamazingo
Can Tunçer
Haber Editörü
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Sony'den akıllı ışık

Uzun yıllardır hayatımızda yer alan ürünler gün geçtikçe daha akıllı hale geliyor. Bu noktada Sony'nin hazırladığı Multifunctional Light, akıllı telefonlar ile bağlantı kurarak tüm ev ile iletişim kurabiliyor.
Sony'nin Toshiba LED aydınlatma sistemi üzerine kurduğu yeni ışığı Multifunctional Light, temel aydınlatma görevinden çok daha fazlasını yerine getirebiliyor. WiFi kablosuz bağlantı teknolojisi üzerinden akıllı telefonlara bağlanan ve özel uygulaması ile bu cihazlardan kontrol edilebilen ışık, esas farkını ise diğer ev eşyalarıyla iletişim kurabiliyor olmasıyla koyuyor.
Bünyesinde hareket, parlaklık, sıcaklık, kızılötesi ve nem sensörleri yer alan Sony Multifunctional Light, bu sensörler yardımıyla kişilerin odaya girdiğini algılayarak otomatik olarak televizyonu açabiliyor, ortam sıcaklığına bağlı olarak klimayı çalıştırabiliyor veya dahili hoparlör ile mikrofonuyla telefon görüşmeleri yapabiliyor.
Bünyesinde microSD kart yuvası dahi olan ve bu sayede farklı müzikleri çalabildiği tahmin edilen Multifunctional Light, beklenenden çok daha fazlasını ortaya koyabiliyor ve merkezi kontrol ünitesi olarak görev yapıyor. Bu yetenekli ürünün en kötü yanı ise 2016'nın ilk çeyreğinde sadece Japonya'da satışa çıkacak olması. Diğer bölgeler ve fiyat hakkında açıklanmış bir bilgi bulunmuyor.
Sony Multifunctional Light hakkında hazırlanan kısa tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.

http://www.theverge.com/2016/1/13/10763298/sony-smart-lightbulb-multifunctional-light-why Yorum Yaz
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ylmzsngl 3 yıl
Müzik çalıyor, dijital aletleri yönetiyor... ve asıl görevi olan aydınlatma işlemini yapıyor. Dahası Bunu Sony yapıyor. Bence gayet başarılı. Ürünün inceleme videosu gelirse memnuniyetle izleyebiliriz.
Müzik çalıyor, dijital aletleri yönetiyor... ve asıl görevi olan aydınlatma işlemini yapıyor. Dahası Bunu Sony yapıyor. Bence gayet başarılı. Ürünün inceleme vi...
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blackzeros 3 yıl en beğenilen zbilici
zbilici

Lamba akıllı da tanıtım akılsız. Doğru dürüst bir tanıtım hazırlamadıklarına göre bir .oka yaramıyor...

Bu arada bundan çok daha akıllısı var... youtube.com/...

haberi okumadın galiba senin verdigin alet akilliysa bu lamba einstein...
zbiliciLamba akıllı da tanıtım akılsız. Doğru dürüst bir tanıtım hazırlamadıklarına göre bir .oka yaramıyor...Bu arada bunda...
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2 Yanıt Yanıtla +8
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WB 3 yıl
Philips hue varken..
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St Batuhan 3 yıl
zbilici
Lamba akıllı da tanıtım akılsız. Doğru dürüst bir tanıtım hazırlamadıklarına göre bir .oka yaramıyor...Bu arada bundan çok daha akıllısı var... youtube.com/...

Gönderdiğin linkteki ürün de güzel, kabul ama tamamen aydınlatma durumuna dair özellikleri var. Burada ise ürünün çok yönlü olması yani temel nokta dışında da yapılabilecek şeyler dahiliyetinde bir yaklaşım var.
Ayrıca tanıtım konusunda Sony her zaman işinin ehlidir. Global ölçekte çıkmasına daha vakit var ve kendi vatanları adına çok çok başarılı bir tanıtım videosu yapmışlar. Açıkçası Japon olsam bu video ile birlikte kesinlikle gönlümü kazandı derdim. Eve de alırdım. Tabii gönderdiğin üründeki özellikleri de kombine etse o zaman 4 4'lük bir ürün olarak ciddi atılım da yapmış olurdu ama yine de gayet işlevsel bir atılım.
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serci244 3 yıl
Google glassa laf yaparlar özel hayat diye bu lamba alasını yapıyor kimsenin umrunda degil.mikrofon ve hoparlör var.sonucta bir yazılım hacklenip evinizi cehenneme cevirebilirler ya da butun özel hayatinizi dinlerler evde kim nerede öğrenirler.
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ylmzsngl 3 yıl
Müzik çalıyor, dijital aletleri yönetiyor... ve asıl görevi olan aydınlatma işlemini yapıyor. Dahası Bunu Sony yapıyor. Bence gayet başarılı. Ürünün inceleme videosu gelirse memnuniyetle izleyebiliriz.
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blackzeros 3 yıl
güzel aletmiş ama kaç paradır kim bilir...
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zbilici 3 yıl
Lamba akıllı da tanıtım akılsız. Doğru dürüst bir tanıtım hazırlamadıklarına göre bir .oka yaramıyor...
Bu arada bundan çok daha akıllısı var... youtube.com/...
1 Yanıt Yanıtla +1
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blackzeros 3 yıl zbilici
zbilici

Lamba akıllı da tanıtım akılsız. Doğru dürüst bir tanıtım hazırlamadıklarına göre bir .oka yaramıyor...

Bu arada bundan çok daha akıllısı var... youtube.com/...

haberi okumadın galiba senin verdigin alet akilliysa bu lamba einstein...
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