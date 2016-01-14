Sony'den akıllı ışık

Uzun yıllardır hayatımızda yer alan ürünler gün geçtikçe daha akıllı hale geliyor. Bu noktada Sony'nin hazırladığı Multifunctional Light, akıllı telefonlar ile bağlantı kurarak tüm ev ile iletişim kurabiliyor.

Sony'nin Toshiba LED aydınlatma sistemi üzerine kurduğu yeni ışığı Multifunctional Light, temel aydınlatma görevinden çok daha fazlasını yerine getirebiliyor. WiFi kablosuz bağlantı teknolojisi üzerinden akıllı telefonlara bağlanan ve özel uygulaması ile bu cihazlardan kontrol edilebilen ışık, esas farkını ise diğer ev eşyalarıyla iletişim kurabiliyor olmasıyla koyuyor.

Bünyesinde hareket, parlaklık, sıcaklık, kızılötesi ve nem sensörleri yer alan Sony Multifunctional Light, bu sensörler yardımıyla kişilerin odaya girdiğini algılayarak otomatik olarak televizyonu açabiliyor, ortam sıcaklığına bağlı olarak klimayı çalıştırabiliyor veya dahili hoparlör ile mikrofonuyla telefon görüşmeleri yapabiliyor.

Bünyesinde microSD kart yuvası dahi olan ve bu sayede farklı müzikleri çalabildiği tahmin edilen Multifunctional Light, beklenenden çok daha fazlasını ortaya koyabiliyor ve merkezi kontrol ünitesi olarak görev yapıyor. Bu yetenekli ürünün en kötü yanı ise 2016'nın ilk çeyreğinde sadece Japonya'da satışa çıkacak olması. Diğer bölgeler ve fiyat hakkında açıklanmış bir bilgi bulunmuyor.

Sony Multifunctional Light hakkında hazırlanan kısa tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.

http://www.theverge.com/2016/1/13/10763298/sony-smart-lightbulb-multifunctional-light-why