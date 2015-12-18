Sony'den akıllı telefonlar için yeni batarya teknolojisi

Sony'nin Lityum-iyon bataryalarından

Günümüz akıllı telefon modellerinin en çok şikayet edilen yanları düşük batarya süreleri. Yoğun kullanımda bir günü zor çıkartan telefonlar, Sony'nin kükürt temelli yeni batarya teknolojisi ile biraz daha güç kazanmaya hazırlanıyor.

Günümüz telefon modelleri ilk ticari sürümü 1991 yılında yine Sony tarafından kullanıma sunulan lityum-iyon bataryaları kullanıyor. Sony'nin yeni batarya inovasyonu ise bu çözümlerden farklı olarak kükürt bileşiği üzerinde çalışma gösteriyor. Böylelikle çok daha fazla elektrik depolayabildiği belirtilen bataya, yapılan hesaplamalara göre akıllı telefonların kullanım süresini yaklaşık %40 oranında (Örnek olarak internete bağlı iPhone 6s'e "14 saat" batarya süresi gösteriliyor) arttırabiliyor.

Aynı zamanda %30 daha kompakt tasarlanabildiği belirtilen kükürt bataryalar, böylece daha da ince telefonların önünü açıyor ve telefon inceldikçe batarya süresinden ödün verilmesi gerekmiyor. Daha önceki sülfür bataryalarda meydana gelen elektrot karışma sorunlarını yeniden formüle ettiği elektrolit çözeltisi ile çözdüğü belirtilen Japon teknoloji devi Sony, şuan teknolojinin güvenlik testleri ve seri üretim çalışmaları üzerinde aktif olarak planlamalar gerçekleştiriyor.

Kükürt temelli bataryaların herşey yolunda giderse 2020 yılında ticari olarak kullanıma sunulabileceği söyleniyor. Bu konuda diğer firmaların da önemli çalışmalarının bulunuyor.

http://asia.nikkei.com/Tech-Science/Tech/Sony-battery-to-offer-40-longer-phone-life