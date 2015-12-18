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Sony'den akıllı telefonlar için yeni batarya teknolojisi

Mobil dünyanın en çok şikayet ettiği batarya kapasitesi konusunda değişim gerçekleştirebilecek isimlerden teknoloji devi Sony, yeni geliştirdiği kükürt bataryalarıyla gelecek vaadediyor.
3 yıl
11,8b
1
39
Cep Telefonu Diğer
Can Tunçer
Haber Editörü
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Sony'den akıllı telefonlar için yeni batarya teknolojisi
Sony'nin Lityum-iyon bataryalarından
Günümüz akıllı telefon modellerinin en çok şikayet edilen yanları düşük batarya süreleri. Yoğun kullanımda bir günü zor çıkartan telefonlar, Sony'nin kükürt temelli yeni batarya teknolojisi ile biraz daha güç kazanmaya hazırlanıyor.
Günümüz telefon modelleri ilk ticari sürümü 1991 yılında yine Sony tarafından kullanıma sunulan lityum-iyon bataryaları kullanıyor. Sony'nin yeni batarya inovasyonu ise bu çözümlerden farklı olarak kükürt bileşiği üzerinde çalışma gösteriyor. Böylelikle çok daha fazla elektrik depolayabildiği belirtilen bataya, yapılan hesaplamalara göre akıllı telefonların kullanım süresini yaklaşık %40 oranında (Örnek olarak internete bağlı iPhone 6s'e "14 saat" batarya süresi gösteriliyor) arttırabiliyor.
Aynı zamanda %30 daha kompakt tasarlanabildiği belirtilen kükürt bataryalar, böylece daha da ince telefonların önünü açıyor ve telefon inceldikçe batarya süresinden ödün verilmesi gerekmiyor. Daha önceki sülfür bataryalarda meydana gelen elektrot karışma sorunlarını yeniden formüle ettiği elektrolit çözeltisi ile çözdüğü belirtilen Japon teknoloji devi Sony, şuan teknolojinin güvenlik testleri ve seri üretim çalışmaları üzerinde aktif olarak planlamalar gerçekleştiriyor.
Kükürt temelli bataryaların herşey yolunda giderse 2020 yılında ticari olarak kullanıma sunulabileceği söyleniyor. Bu konuda diğer firmaların da önemli çalışmalarının bulunuyor.

http://asia.nikkei.com/Tech-Science/Tech/Sony-battery-to-offer-40-longer-phone-life Yorum Yaz
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Logic_Man 3 yıl en beğenilen
Hergün çıkan pil haberleri arasında gerçekleşme potansiyeli en yüksek teknoloji bu bence. İşin arkasında Sony firması varsa bence yeterlidir.
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Fenomenon 3 yıl Aether
Aether
2020'de %40 artış o zamana kadar umarım daha innovatif bir ürün çıkar

Hocam innovatif yerine "yenilikçi", inovasyon yerine "yenilik" kullanabilirsiniz.
Yanlış anlamayın, sadece uyarmak maksadıyla yazdım.
Aether2020'de %40 artış o zamana kadar umarım daha innovatif bir ürün çıkarHocam innovatif yerine "yenilikçi", inovasyon yerin...
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1 Yanıt Yanıtla +22
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Aether 3 yıl
2020'de %40 artış o zamana kadar umarım daha innovatif bir ürün çıkar
3 Yanıt Yanıtla +13
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V4LKyR 3 yıl
İşte mükemmel bir SONY farkı daha. Şu an elinizdeki bütün o telefonlarda bulunan bataryayı taaa 1991'de kim geliştirmiş??
SONY.
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DH Misafiri 3 yıl
ÖzdalDoğru
playstyle nasanın uzaya yolladığı 50 yıl aralıksız enerji üreten ve bu reaksiyon sonucu etrafa ; evinizdeki granit mutfak tezgahı radyasyonu kadar, düşük ve doğal radyasyon yayan pillerden ne zaman piyasaya süreceksiniz deseniz ; bu pilleri piyasaya sürsek pil sektörü biter diye cevap verecekleri için ; en iyisi bu teknolojiyi hiç geliştirmemek ! yoksa devamlı havada kalan uçaklar ile ulaşım maliyetleri ve olası savaş teknolojileri tüm ülkelerin eline düşer ! yani uçak gemileri artık denizde değilde havada uçar gider ! şaka değil böyle bir gerçeklik olasılık dahilinde zaten uçak gemileri nükleer reaktörlerle çalışıyor ! nede olsa ileride savaşlar petrol için çıkarsa diye bu teknolojiyi 1950 lerde geliştirmemişler miydi ! ???
Hocam aynı fikirdeyim, yalnız bizim milletin eline böyle tehlikeli oyuncaklar verilirse af buyrun eşşek şakası yaparken mahalleyi havaya uçurdu şeklinde haberler izliyor oluruz. Ben askerde tankın içinde kalem pil şarj ederken kendilerini yaralayan askerler gördüm. Ayrıca bu enerji ile terör eylemleri de yapılabilir. Düşünün beline 10 tane bunlardan takan bir teröristin yapabileceklerini. Biraz abarttım gibi ama gideceği nokta buralar olur.

Yavaş,kardeş yavaşş..abi ne senaryolar varmış sizde böyle.Sen bu komplo teorileri ile yapımcılara git müthiş filimler izleriz beyazperde de :D
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Guest-E84249922 3 yıl
turkiyeden de rakip var var bunlara hatta itu cekirdek bb 2015 te 100k odulde almislar, suan icin vestelde gorebiliriz turk mali olan uzun omurlu pilleri

onun disinda sodyum iyon piller geliyor ,, teslanin gigafactorysi var bi anda pil saavasi basladi
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alemburda34 3 yıl
Bence su isi garajinda otonom arac yapan cocuga verin eminim 2020'den once yeni bir batarya teknolojisi bulur.
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demo22 3 yıl
Doğal gaza geçilse sorun kalmaz hem kışın ısıtırda......
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LeonEyes 3 yıl
iyimser düşünmüyorum insanlığı bu tarz cihazlarla ilerleyen zamanda tehtit edebilmek yada gerektiğinde katliam yapabilmek için geliştirilen teknolojiler bunlar,kükürt ne demek yaw, ufak bi yazılım ile bataryayı gümletme, belkide ilerde ufacık bataryalara nükleer yerleştirip küresel tehtitler yada direk küresel ölümler yapabilirler, teknoloji pişmanlıktır...
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kadirirdem 3 yıl
2020 ye kadar umarım daha ileriye gider teknoloji %40 2020 ye göre az bir gelişme...
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QapriCe 3 yıl
tugares
Orijinalden alıntı: playstyle nasanın uzaya yolladığı 50 yıl aralıksız enerji üreten ve bu reaksiyon sonucu etrafa ; evinizdeki granit mutfak tezgahı radyasyonu kadar, düşük ve doğal radyasyon yayan pillerden ne zaman piyasaya süreceksiniz deseniz ; bu pilleri piyasaya sürsek pil sektörü biter diye cevap verecekleri için ; en iyisi bu teknolojiyi hiç geliştirmemek ! yoksa devamlı havada kalan uçaklar ile ulaşım maliyetleri ve olası savaş teknolojileri tüm ülkelerin eline düşer ! yani uçak gemileri artık denizde değilde havada uçar gider ! şaka değil böyle bir gerçeklik olasılık dahilinde zaten uçak gemileri nükleer reaktörlerle çalışıyor ! nede olsa ileride savaşlar petrol için çıkarsa diye bu teknolojiyi 1950 lerde geliştirmemişler miydi ! ???
İyi güzel demişsin de elmanın içine armut koyalım demek gibi olmuş senin dediğin zira uçak vb.teknolojisini biraz irdelemek gerekir. Telefonda kullanabilmeniz için o tip materyalleri, kullandığınız her bir bileşeni de ona göre ayarlamanız gerekir ki bu da maliyeti arttırır. Bunu zaten düşünmüşlerdir diye düşünüyorum.


daha iyisini nasıl yapabiliriz diye bir düşünceniz yoksa size verileni kullanmaya devam etmelisiniz... birilerinin elindeki teknolojiyi hiç katkınız olmadan istemek biraz abes kaçmış.
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Windows10 3 yıl
o zaman biz 2023'e kadar bekleyip, 5g'ye geçeriz bile.
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demo22 3 yıl
2020 Hohahhahahahahhahaha, hadi iyi günler size....
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