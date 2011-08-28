Sony'den değiştirilebilir lensli ve dokunmatik ekranlı yeni kamera; NEX-5N

Sony değiştirilebilir lensli yeni kamerası NEX-5N'yi duyurdu. Daha önce anons edilen NEX-7'ye alternatif olarak hazırlanan yeni model, magnezyum alaşım gövdeye sahip. 16.1 Megapiksel çözünürlüğünde Exmor APS HD CMOS sensör ve Bionz görüntü işleme motoru ile donatılan kamera, 60 kare/saniye hızında Full HD video kaydı yapabiliyor.

Perde hızı aralığı 1/4000-30 saniye, ISO hassasiyeti ise 100-25600 aralığında olan kamera, Sweep Panaroma ve 3D Sweep Panaroma gibi çekimlere olanak tanırken, aynı zamanda 10fps kesintisiz kayıt ta yapabiliyor. 3-inç boyutunda dokunmatik ekranla gelen kamera, Memory Stick Pro Duo, Pro-HG Duo, SD, SDHC ve SDXC gibi yaygın olarak kullanılan farklı hafıza kartlarına destek sunuyor. NEX-5N üzerinde ayrıca HDMI portu da bulunuyor ve bu sayede kamera içerisindeki görüntüler, HDMI bağlantısına sahip televizyon veya monitörlerde gösterilebiliyor.

110.8 x 58.8 x 38.2 mm boyutlarında ve pil dahil 270 gram ağırlığında olan Sony NEX-5N, sadeec gövde olarak 600$, 18-55mm lens içeren kit ile de 700$ olarak belirlenen yurt dışı satış fiyatı ile Eylül ayı içerisinde piyasaya sunulmuş olacak.