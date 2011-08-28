Sony'den değiştirilebilir lensli ve dokunmatik ekranlı yeni kamera; NEX-5N

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Sony değiştirilebilir lensli yeni kamerası NEX-5N'yi duyurdu. Daha önce anons edilen NEX-7'ye alternatif olarak hazırlanan yeni model, magnezyum alaşım gövdeye sahip. 16.1 Megapiksel çözünürlüğünde Exmor APS HD CMOS sensör ve Bionz görüntü işleme motoru ile donatılan kamera, 60 kare/saniye hızında Full HD video kaydı yapabiliyor.
Perde hızı aralığı 1/4000-30 saniye, ISO hassasiyeti ise 100-25600 aralığında olan kamera, Sweep Panaroma ve 3D Sweep Panaroma gibi çekimlere olanak tanırken, aynı zamanda 10fps kesintisiz kayıt ta yapabiliyor. 3-inç boyutunda dokunmatik ekranla gelen kamera, Memory Stick Pro Duo, Pro-HG Duo, SD, SDHC ve SDXC gibi yaygın olarak kullanılan farklı hafıza kartlarına destek sunuyor. NEX-5N üzerinde ayrıca HDMI portu da bulunuyor ve bu sayede kamera içerisindeki görüntüler, HDMI bağlantısına sahip televizyon veya monitörlerde gösterilebiliyor.
110.8 x 58.8 x 38.2 mm boyutlarında ve pil dahil 270 gram ağırlığında olan Sony NEX-5N, sadeec gövde olarak 600$, 18-55mm lens içeren kit ile de 700$ olarak belirlenen yurt dışı satış fiyatı ile Eylül ayı içerisinde piyasaya sunulmuş olacak.
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"zağar" "şuğurlu" yorum yapan adam "zamsung" da der.
bu arada hala aynı fikirdeyim kız çok çirkin. böyle bi kızın bir reklamda kullanılması yanlış. böyle reklam olmaz. liseli falan diyenler sanırım zihinsel olarak yeterince gelişmemişler yorumlarından belli.
Zamsung ne zeka özürlüsümün sen? okuma yazmada bi problem var galiba..
Makina güzel ama kız güzel değil..
bi insan bu kadarmı abaza bu kadarmı nefes alsın yeterci olur erkekliğinde bi gururu var bu kadarda abaza olunmaz.. göz var nizam var buna güzel diyosan sen o yaşadığın ininden çıkta dışarı bi kız gör , hangi dağda yaşıyosun sen ?
alın size objektif yorum.
yaz tatilinde liseliler bastırıo reyis yapcakb birşey yok okul açılana kadar böyleler ..LİSELİ DETECTED!
aynen sanki kızın incelemesini yapmışlar da kız hakkında söylüyorlar veya kızı satın alacaklar sanki. Ürünü inceleyin yorumunuzu yapın beğenin ne gerek var kız şöyle böyle...
Yorumunuza su sekilde katılmıyorum bu aletin incelemelerine baktınızmı bilmiyorum ama bir slrnin %90 ozelligine sahip bir cihaz.Ayrıca ondan daha kucuk.Bir Dslr yi objektifi ile kucuk bir cantaya koyamazsınız ama bu aleti koyabilirsiniz.Urunun 16mm side var bu sekli ile kompak bir fotograf makinesi ile aynı boyutlara bile iniyor.Baksa bir siteden alıntı yaparak genel goruslerini yazıyorum İnceleme urunu Nex 5 dir.
Sony Nex 5 rakipsiz bir ürün ama rakipsiz olmak önereceğimiz anlamına gelmiyor. O yüzden uzun süre kullandık ve bol bol fotoğraf çektik. Aksesuar ve lensleri de yanında olunca ürünü oldukça iyi bir şekilde deneyimleidk. Öncelikle makinenin amacından başlayalım. Nex serisi mobil DSLR diyebileceğimiz bir makine. Çoğu DSLR sahibi, yanında taşımak için bir tane kompakt makine istemiştir. İşte Nex bu iş için ideal zira görüntü kalitesinden taviz vermeden, taşınabilir bir gövdeye sahip oluyorsunuz. Eğer 16 mm lens işinizi görürse, Nex’ler birçok kompaktla aynı boyutlarda.
18-200 lensiyle alırsanız elbette boyutu artıyor ama o bir seçenek. Küçük boyut daha önemliyse 16 mm ile çıkarsınız. Ayrıca üçüncü parti firmaların ürettikleri adaptörlerle, küçük lens çeşitleirni yükseltebilirsiniz. Aynasız sistemler, eski lenslerle kullanılmaya daha müsait oluyor zira eski lenslerin aynaya çarpma riskleri olabiliyor. Sony Nex için de üretilmiş adaptörler var. Kendi adaptörü de Alpha lensleri ve Konica-Minolta lensleri takmanıza izin veriyor. Dolayısıyla Sony DSLR sahipleri için Nex en iyi kompakt alternatif oluyor. Piller bile ortak çıkabilir.
Nex 5′in gövdesi ufak tutulsun diye flaş dahil her şey harici. Aksesuarlar sayesinde optik bakaç, flaş ve mikrofon takabiliyorsunuz. Hepsi başarılı ama kusursuz değil. Optik bakaç sadece 16 mm lens ile çalışıyor. Flaş ve mikrofon ise oldukça iyiler ama montaj için Sony daha pratik bir yol bulmalı. Aksesuarların en önemli eksisi pahalı olmaları.
Öte yandan 16 mm lens için sunulan adaptörler de, aslında dolaylı olarak lens adedini arttırmış oluyor. Geniş açı ve balık gözü adaptörler iyi düşünülmüş. Ama yine de lens adedinin sadece üç olması, ürünün çıkışından bu yana geçen zamanı da düşünürsek, az.
Nex5′in kullanımı kolay. Az tuşu olduğundan menülere sık sık giriyoruz ama menülerde dolaşmak çok kolay. Yine de bir DSLR sahibi kadar hızlı hazırlanamıyorsunuz çekime ki bu tüm LCD bazlı makinelerin ortak sorunu. Odaklama hızı da aynalı DSLR’ların gerisinde. Ama bazı kompaktlardaki gibi pozisyon kaçırtacak derecede değil. Yine LCD bazlı makinelerdeki güneş altında kullanma zorluğu Nex 5′te de doğal olarak var. Ekranın hareketli olması da önemli bir artı. LCD ekranı çok kullandığınızdan pil tüketimi de yüksek. Mutlaka yedek pil alınmalı.
ISO performansı tipik bir DSLR kadar iyi. Bu açıdan hiçbir kompakt yanına yaklaşamaz. Sony, JPEG çıktılarında epey düzeltme uyguluyor. RAW’da görebileceğiniz kusurlar JPEG’lerde olmuyor. Photoshop bilmeyenler ya da uğaşmak istemeyenler, düzgün görüntü alıyorlar. ISO filtresi JPEG modunda sürekli açık. Çok iyi bir filtreleme yapıldığını belirtmeliyim.
Video çekimi de büyük algılayıcı sayesinde kendini kompakt makinelerden ayırıyor özellikle de az ışıklı ortamlarda. Nex 5 video kayıt esnasında otomatik odaklama yapabiliyor ama odaklanma anı çok net seçiliyor zira bir gidip gelme yaşanıyor odakta. Sony Alpha SLT 55 gibi değil kesinlikle. O neredeyse tipik bir video kamera kadar iyi odaklıyor. DSLR’lara göre bir avantajı var o da video kayıt süresi. Yarım saat kayıt mümkün. Nex 5 1080i çekerken Nex 3 720p çekiyor bunu da not düşelim.
Nex 5′in artı yönlerinden biri de, kompakt makinelerinde gördüğümüz panorama, gece çekim ve titreşim engelleme modlarının Nex 5′te aynen korunmuş olması. Canon ve Nikon kompakt makinelerindeki bu tarz özellikleri DSLR modellerine pek taşımıyorlar.
Olumsuz olarak söyleyebileceğimiz pek bir şey yok aslında. Söylenecek her şey bir yerde karşımıza bu kadar küçük olmanın gerekliliği olarak çıkıyor. Örneğin flaşının olmaması eksi olabilir ama yer yok ki. Ya da pil tüketiminin yüksek oluşu ama LCD’ye bağımlı her sistemde bu sorun var. O yüzden burada artı-eksiden ziyade kim almalı kim almamalı sorusu sorulmalı.
Alıntı :http://www.bascek.com/10629/sony-alpha-nex-5-incelemesi-bolum-3/
SAYGILARLA
Sony Nex-3 ve nikon d-5000 kullanıyorum foto kalitesi olarak fark göremiyorum.Nex serisinin en büyük artısı 16mm lens ile harika taşınabilirlik.Slr makinelerinin en büyük sorunu taşınabilirlik bu kit ile aşılıyor.16mm lens ile cebimde istediğim yere götürebiliyorum manzara ve gece çekimleri f2.8 ile harika.
"sis xvier" kardeş;
1.'si kimi 2-3 kiloluk ağır makineleri boynuna yük etmeyi seviyordur, ben sevmiyorumdur.
2.'si kimi nex 5n'in fiyatına gidip sadece DSLR'ına lens alır, bense bi DSLR'ın lensi fiyatına hem makineyi hem 2 lensini hemde aksesuarınıda yanında cabası olarak alırım.
3.'sü DSLR'ların bütün özelliğini bu küçük kasasında barındırıp artı özelliklerinide yanında promosyon olarak veren bu aleti almayıp gidipte kat kat daha fazla para verip istediğim zaman yanımda taşıyamayacağım makinelerden alırsam beni döverler tabir-i caizse
*Teknolojiye bu kadar karşı olmayalım objektif bakalım lütfen...