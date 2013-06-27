Sony'den tam kare (FF) sensöre sahip yeni kompakt fotoğraf makinesi: RX1R





Son dönemde ürettiği kompakt sistem fotoğraf makineleri ile öne çıkan Sony, uzun zamandır bilgileri gelen ve tam kare (FF) sensörü ile dikkat çeken RX1R isimli yeni kompakt fotoğraf makinesini resmi olarak duyurdu.

Tasarımsal olarak firmanın hali hazırda satılmakta olan RX1 modeline oldukça yüksek oranda benzeyen ve bu modelin üstüne konumlandırılan RX1R, teknik olarak 24.3MP tam kare (FF) CMOS sensöre, çok daha keskin görüntüler sağlayan AA (Anti Aliasing) filtresi olmayan yapıya (RX1 modeli ile aradaki en büyük fark), Sony'nin son jenerasyon BIONZ görüntü işlemcisine, üst seviye fotoğraf kalitesi vaat eden sabit Zeiss Sonnar T 35mm F/2 lens modeline, 1.2 milyon nokta 3-inç Xtra FineTFT LCD ekrana, saniyede 5 kare seri çekim hızına, 100-25600 ISO aralığına, 30 - 1/4000s enstantane değerine ve Full HD 1080/60p video çekim kapasitesine sahip.

113.3 x 65.4 x 69.6mm boyut ve 482 gram ağırlık değeri ile oldukça taşınabilir yapıda geliştirilen Sony RX1R, dahili flaşı ile düşük ışıklı ortamlarda yüksek fotoğraf kalitesi ortaya koyabiliyor. Çektiği video ve fotoğrafları SD / SDHC / SDXC, Memory Stick Duo / Pro Duo /Pro-HG Duo hafıza kartları üzerine aktarabilen üst seviye kompakt fotoğraf makinesi, ayrıca USB2.0 ve mini HDMI portları üzerinden de veri aktarını sağlayabiliyor. Lityum iyon NP-BX1 batarya ile ortalama 270 fotoğraf çekebilen cihaz, harici vizör desteğine de sahip.

Sony tarafından duyurulan ve sunduğu teknik özellikler ile birçok fotoğrafçının hayalini süsleyen RX1R, 2800$ fiyat etiketiyle satışa sunulacak.

http://www.dpreview.com/news/2013/06/27/sony-reveals-cyber-shot-dsc-rx1r