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Sony'den tam kare (FF) sensöre sahip yeni kompakt fotoğraf makinesi: RX1R

5 yıl
1,8b
1
25
Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Sony'den tam kare (FF) sensöre sahip yeni kompakt fotoğraf makinesi: RX1R

Sony'den tam kare (FF) sensöre sahip yeni kompakt fotoğraf makinesi: RX1R
Son dönemde ürettiği kompakt sistem fotoğraf makineleri ile öne çıkan Sony, uzun zamandır bilgileri gelen ve tam kare (FF) sensörü ile dikkat çeken RX1R isimli yeni kompakt fotoğraf makinesini resmi olarak duyurdu.  
Tasarımsal olarak firmanın hali hazırda satılmakta olan RX1 modeline oldukça yüksek oranda benzeyen ve bu modelin üstüne konumlandırılan RX1R, teknik olarak 24.3MP tam kare (FF) CMOS sensöre, çok daha keskin görüntüler sağlayan AA (Anti Aliasing) filtresi olmayan yapıya (RX1 modeli ile aradaki en büyük fark), Sony'nin son jenerasyon BIONZ görüntü işlemcisine, üst seviye fotoğraf kalitesi vaat eden sabit Zeiss Sonnar T 35mm F/2 lens modeline, 1.2 milyon nokta 3-inç Xtra FineTFT LCD ekrana, saniyede 5 kare seri çekim hızına, 100-25600 ISO aralığına, 30 - 1/4000s enstantane değerine ve Full HD 1080/60p video çekim kapasitesine sahip.  
113.3 x 65.4 x 69.6mm boyut ve 482 gram ağırlık değeri ile oldukça taşınabilir yapıda geliştirilen Sony RX1R, dahili flaşı ile düşük ışıklı ortamlarda yüksek fotoğraf kalitesi ortaya koyabiliyor. Çektiği video ve fotoğrafları SD / SDHC / SDXC, Memory Stick Duo / Pro Duo /Pro-HG Duo hafıza kartları üzerine aktarabilen üst seviye kompakt fotoğraf makinesi, ayrıca USB2.0 ve mini HDMI portları üzerinden de veri aktarını sağlayabiliyor. Lityum iyon NP-BX1 batarya ile ortalama 270 fotoğraf çekebilen cihaz, harici vizör desteğine de sahip.
Sony tarafından duyurulan ve sunduğu teknik özellikler ile birçok fotoğrafçının hayalini süsleyen RX1R, 2800$ fiyat etiketiyle satışa sunulacak. 
 
Sony'den tam kare (FF) sensöre sahip yeni kompakt fotoğraf makinesi: RX1R
Sony'den tam kare (FF) sensöre sahip yeni kompakt fotoğraf makinesi: RX1R

http://www.dpreview.com/news/2013/06/27/sony-reveals-cyber-shot-dsc-rx1r Yorum Yaz
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outspoken 5 yıl en beğenilen
Fotoğraf makinesinde bile adamlar tasarımı yapıyor arkadaş
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NovariX 5 yıl
RX1 zaten her açıdan çok başarılı bir modeldi.
RX1R da aynı şekilde enfes olacaktır.
Ama ne olursa olsun, çok spesific ve pahalı makineler.
Hobi olarak fotoğraf çeken zümrenin pek ilgi göstereceğini düşünmüyorum.
Yada ciddi gelir sahibi olup, denemek isteyenler alacaktır.
RX1 zaten her açıdan çok başarılı bir modeldi.RX1R da aynı şekilde enfes olacaktır.Ama ne olursa olsun, çok spesific ve pahalı makineler.Hobi o...
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jiddi 5 yıl
Makina "Budur" der gibi duruyor zaten. O lens bağlantı yerindeki bakır rengi gibi kızılımsı halka müthiş bir hava vermiş. Üzerine de yazmışlar "35mm full frame cmos image sensor" !.. Breh breh... işte bu da rüyamda görsem sahibi olacağıma inanamayacağım makinalardan birisi
Makina "Budur" der gibi duruyor zaten. O lens bağlantı yerindeki bakır rengi gibi kızılımsı halka müthiş bir hava vermiş. Üzerine de yazmışlar "35mm full frame...
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1 Yanıt Yanıtla +8
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1 Avatar
dreamblue35 5 yıl
nx300 + 85mm portre + 18-200mm zomm lens ile ben bu makineye 2800$ vermem kusura bakmayın
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ŞahEser 5 yıl
Böyle harika bir cihaz yapıp optik vizörsüz ve sabit 35mmlik lens konulması bana mantıklı gelmiyor. Hep aynı mm den ekrandan bakarak çekim yapmak için o kadar para vermem.
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ozangunay 5 yıl ŞahEser
ŞahEser

Böyle harika bir cihaz yapıp optik vizörsüz ve sabit 35mmlik lens konulması bana mantıklı gelmiyor. Hep aynı mm den ekrandan bakarak çekim yapmak için o kadar para vermem.

Hocam o zaman full frame DSLR alacaksın :)
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FRAPS 5 yıl
Sony yapar diğerleri bakar.Adamlar her sektörde liderliğe oynuyorlar.Yakışır sony ye
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Stanislas Xavier 5 yıl
RX1 modeline "oldukça" "yüksek oranda" benzeyen

Gereksiz sözcük kullanımı...
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m@hm@ 5 yıl
Makina aslında 1800$ lens enaz 1000$ eder bu gün nex serisi lensi 24mm zeiss 1200$ bu ayarda Leciaların fiyatları belli ona göre gayet ucuz ama gönül isterki 1000-1500$'a insinde alıp kullanalım böyle bi makina almak isterim lakın 500€'da vizöre veremem vizörsüzde tadı çıkmaz bunun
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mipa90 5 yıl
diplomalıamele
sony kameradaki ustalığını neden telefonlarına taşıyamıyor?(eleştiri değil gerçekten merak ediyorum)

sony nokia gibi sadece telefon ureten bır firma degıl. telefona taşırsa bu uzmanlığını compact fotograf makınelerının satısını baltalamıs olur bi bakıma
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Quattro 5 yıl
Mikrofon girişi bile eklemişler.
Helal olsun. :)
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_ceby_ 5 yıl
NovariX
RX1 zaten her açıdan çok başarılı bir modeldi. RX1R da aynı şekilde enfes olacaktır. Ama ne olursa olsun, çok spesific ve pahalı makineler. Hobi olarak fotoğraf çeken zümrenin pek ilgi göstereceğini düşünmüyorum. Yada ciddi gelir sahibi olup, denemek isteyenler alacaktır.

üzerindeki lensi, tam kare sensörlü olduğunu ve bu boyuta sığdırıldığını düşünürsek fiyatı iyi bence
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NovariX 5 yıl _ceby_
_ceby_

NovariX

RX1 zaten her açıdan çok başarılı bir modeldi. RX1R da aynı şekilde enfes olacaktır. Ama ne olursa olsun, çok spesific ve pahalı makineler. Hobi olarak fotoğraf çeken zümrenin pek ilgi göstereceğini düşünmüyorum. Yada ciddi gelir sahibi olup, denemek isteyenler alacaktır.


üzerindeki lensi, tam kare sensörlü olduğunu ve bu boyuta sığdırıldığını düşünürsek fiyatı iyi bence

Katılıyorum. Velakin ortalama bir kullanıcı için pahalı.

Yani demek istediğim böyle kaliteli bir ürün için uygun fiyat olabilir ama kaç kişi sabit objektifli bir makineye 4000 dolar verebilecek imkanlara sahip?..
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diplomalıamele 5 yıl
sony kameradaki ustalığını neden telefonlarına taşıyamıyor?(eleştiri değil gerçekten merak ediyorum)
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BLoWeR 5 yıl diplomalıamele
diplomalıamele

sony kameradaki ustalığını neden telefonlarına taşıyamıyor?(eleştiri değil gerçekten merak ediyorum)

Xperia SP aldım daha 3 gün önce... Gayet başarılı bir telefon... Beklentiniz nedir ki? Karşılayamıyor diyorsunuz?
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outspoken 5 yıl en beğenilen
Fotoğraf makinesinde bile adamlar tasarımı yapıyor arkadaş
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NovariX 5 yıl
RX1 zaten her açıdan çok başarılı bir modeldi.
RX1R da aynı şekilde enfes olacaktır.
Ama ne olursa olsun, çok spesific ve pahalı makineler.
Hobi olarak fotoğraf çeken zümrenin pek ilgi göstereceğini düşünmüyorum.
Yada ciddi gelir sahibi olup, denemek isteyenler alacaktır.
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