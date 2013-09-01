Sony'nin süper telefonu Honami (Xperia Z1) için geri sayım başladı

Sony'nin uzun süre Honami ve Xperia i1 kod adlarıyla anılan ancak pazara Xperia Z1 adı altında sürülmesi beklenen yeni nesil akıllı telefon için meraklı bekleyiş sona ermek üzere. Çarşamba günü Almanya'da yapılacak resmi lansman ile teknoloji dünyasının beğenisine sunulacak Xperia Z1 için, resmi duyuruya sayılı günler kala boy boy fotoğraflar da internette servis edilmiş durumda. 5-inç büyüklüğünde ve Full HD çözünürlüğünde ekrana sahip olan telefon, mobil dünyanın yaygın kullanımdaki en güçlü işlemci seçeneği olan Qualcomm üretimi Snapdragon ile geliyor. 4 çekirdekli tasarıma ve 2.3GHz çalışma frekansına sahip olan bu işlemci, Adreno 330 grafik birimi ile aynı zamanda yüksek grafik performansı sağlıyor.

Xperia Z1'in kuşkusuz en çok merak edilen yanı kamera performansı. 1/2.3-inç büyüklüğünd kamera sensörüne sahip olan akıllı telefon, 4K video kaydı gerçekleştirebilen ilk telefon olarak heyecan uyandırmayı başarıyor. 20.7MP çözünürlüğündeki kameranın, Nokia Lumia serisinden farklı olarak tasarıma herhangi bir olumsuz etkide bulunmadığı (üstelik suya ve toza karşı da dayanıklı) Xperia Z1 için aynı zamanda Sony'nin yenilikçi yeni harici lens kiti de pazarda hazır olacak. Kendi sensör sistemine sahip olan bu kit ile kullanıcılar optik yakınlaştırma ve manuel fokus gibi özelliklerden istifade edebilecekler. Henüz teknik özellikleri resmi olarak doğrulanmamakla birlikte 3000mAh seviyesinde pil ile gelecek olan Xperia Z1, Android 4.2 işletim sistemini kullanıyor olacak. Hem performans hem donanım hem de kamera gibi özellikler açısından liderlik iddiası ile gelen Xperia Z1 için biz de Almanya'da olacak ve merak edilen tüm sorulara, hazırlayacağımız özel videolar ile cevap vereceğiz.