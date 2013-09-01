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Sony'nin süper telefonu Honami (Xperia Z1) için geri sayım başladı

5 yıl
9,7b
1
326
Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Sony'nin süper telefonu Honami (Xperia Z1) için geri sayım başladı
Sony'nin uzun süre Honami ve Xperia i1 kod adlarıyla anılan ancak pazara Xperia Z1 adı altında sürülmesi beklenen yeni nesil akıllı telefon için meraklı bekleyiş sona ermek üzere. Çarşamba günü Almanya'da yapılacak resmi lansman ile teknoloji dünyasının beğenisine sunulacak Xperia Z1 için, resmi duyuruya sayılı günler kala boy boy fotoğraflar da internette servis edilmiş durumda. 5-inç büyüklüğünde ve Full HD çözünürlüğünde ekrana sahip olan telefon, mobil dünyanın yaygın kullanımdaki en güçlü işlemci seçeneği olan Qualcomm üretimi Snapdragon ile geliyor. 4 çekirdekli tasarıma ve 2.3GHz çalışma frekansına sahip olan bu işlemci, Adreno 330 grafik birimi ile aynı zamanda yüksek grafik performansı sağlıyor.
Xperia Z1'in kuşkusuz en çok merak edilen yanı kamera performansı. 1/2.3-inç büyüklüğünd kamera sensörüne sahip olan akıllı telefon, 4K video kaydı gerçekleştirebilen ilk telefon olarak heyecan uyandırmayı başarıyor. 20.7MP çözünürlüğündeki kameranın, Nokia Lumia serisinden farklı olarak tasarıma herhangi bir olumsuz etkide bulunmadığı (üstelik suya ve toza karşı da dayanıklı) Xperia Z1 için aynı zamanda Sony'nin yenilikçi yeni harici lens kiti de pazarda hazır olacak. Kendi sensör sistemine sahip olan bu kit ile kullanıcılar optik yakınlaştırma ve manuel fokus gibi özelliklerden istifade edebilecekler. Henüz teknik özellikleri resmi olarak doğrulanmamakla birlikte 3000mAh seviyesinde pil ile gelecek olan Xperia Z1, Android 4.2 işletim sistemini kullanıyor olacak. Hem performans hem donanım hem de kamera gibi özellikler açısından liderlik iddiası ile gelen Xperia Z1 için biz de Almanya'da olacak ve merak edilen tüm sorulara, hazırlayacağımız özel videolar ile cevap vereceğiz. 

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Marquis-de-Sade. 5 yıl en beğenilen
Herkes kapasitif tuş istiyor o kalan boşluklara ama cihazın içini bilmeden yorum yapmanız çok kötü. Telefon tamircisi olarak kanaatim S800 işlemcisi tablet için geliştirilen bir işlemci 1 günü tamamlamak için 3000mah bataryaya ihtiyacı var. Sony bu konuda gerekeni yapmış ve 3000mah batarya koymuş. Telefon su geçirmez olacağı için kasa plastik ince açık noktalardan oluşan kasa değil kalın bir kasa olacaktır IP4 IP5 gibi. ve telefonu ince tutmak isteyen Sony kasa içini gittikçe daraltmış. Sensör ve baskı devresinin kapladığı alanı da sayarsak 3000mah bataryayı sığdırması mümkün değil. Bu yüzden telefonu IP5 gibi uzatmış boy olarak. Telefon boyuyla ekranı da uzatmaya çerçevesiz bir tasarıma götürseydi hem ekran daha fazla enerji harcayacak hemde alt ve üste konumlanan buzzer için yer kalmayacaktı. Kapasitif tuş konumlandırsaydı yine alttaki buzzer engel olacaktı. iFixit ekibi telefon çıktığında daha kapsamlı inceleyecektir iç yapısını ama cihazların iç yapısı bellidir.

Ekleme : Sony bu yaptığını kullanıcılara anlatamaz ama iyi yönü var , oyunlarda tutmak için alanınız olur diyebilir :)
Herkes kapasitif tuş istiyor o kalan boşluklara ama cihazın içini bilmeden yorum yapmanız çok kötü. Telefon tamircisi olarak kanaatim S800 işlemcisi tablet içi...
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2 Yanıt Yanıtla +63
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Illustrious. 5 yıl
Adamlar çerçeveyi karbon fiber kullanıyor, kasayı tempered glass (kırılmaz tamperli cam) kullanıyor ama bunlara plastik müstehak, 2000 liraya leğen müstehak.
Sony donanım yapsa tasarımı beğenmezler, tasarım yapsa donanımı beğenmezler. Kaldı ki 10 numara tasarımı var, bunu Z kullanıcısı olarak söylüyorum. Bi yerden sonra bilerek yaptıklarını düşünüyor insan.
Adamlar çerçeveyi karbon fiber kullanıyor, kasayı tempered glass (kırılmaz tamperli cam) kullanıyor ama bunlara plastik müstehak, 2000 liraya leğen müstehak.
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1 Yanıt Yanıtla +35
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Hypnotica 5 yıl
2500 civarı bir fiyatı olacak tr de. bu para bir telefona verilir mi. bence verilmez. ne olursa olsun. artık üst sınır 2500 her sene üste 500 500 koyuyolar. seneye amiral gemileri 3000 olacak. biz de böyle telefonlara uzaktan bakmaya devam edecez.
2500 civarı bir fiyatı olacak tr de. bu para bir telefona verilir mi. bence verilmez. ne olursa olsun. artık üst sınır 2500 her sene üste 500 500 koyuyolar. sen...
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DH Misafiri 5 yıl
kardeşim bu gün değil sanırım yarın akşam tanıtımı yapılacak fuarda. bende yaklaşık 4 aydır bekliyorum bu telefonu. z alacakken bu telefonun haberiyle vazgeçip beklemeye koyuldum. her gün mutlaka araştırmalar yaptım.. umarım türkiye satışı eylül ayı içerisinde olur...
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HELTON_19 5 yıl
olum etme öküz alırık paraya
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By40bir 5 yıl
Xperia Z1

sonymobile.com/...


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Illustrious. 5 yıl

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Kuheylan12 5 yıl
LG G2 ye şuan daha bi sıcak bakar oldum. Ois olmaması çok büyük eksik bana göre.
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lagalugadh 5 yıl
asagida arkadasin verdigi youtube linkinden izliyorum ve su anda basladi.
en cok okunan konulari yuzde 75 inin tel ile ilgili oldugu sitede canli yayin yapilmamasi ilginc.
iphone tanitiminda gorusuruz sayin yoneticiler!
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lagalugadh 5 yıl
canli yayin yapilmacak mi? tanitim basladi baslacak!
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TAGRNT 5 yıl
Htc olsaydı 1 hafta önceden tanıtımın yapılacağı yere giderdi mesut çevik, şimdi nerde acaba???
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Önder 5 yıl
Rezalet tasarım kim ne derse desin. Donanım olarak iyi ama tasarım çok kötü. Çok boşluk var altta üstte keşke öyle olmasada fake olsada honami alsak :(
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channex 5 yıl Önder

Bu kim ne derse desin lafına da hastayım.. merak ettim iphone 5 hakkında ne düşünüyorsun ya da 4s ? tasarım olarak soruyorum.
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polat66 5 yıl
sonun sizintilar dogruymus video yayinlandi gecmis olsun
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zingfth 5 yıl
kartın limitini 2.000e artırdım. KEsin alıyorum hüloğğğğğ
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sorix 5 yıl
bazılarını anlamak gerçekten zor kimisi diyor köşeli olmuş telefon ben bunu almam ee lg g2 var köşesi oval onada demişler s4 benziyo diye almam ee napcak sana adamlar üçgen telefonmu çıkartcak

ekran şahsi fikrim lg g2 nin tipi ekranı şekli z1 den daha iyi olmuş lg tek elle kullanılmaya müsait bir telefon yapmış

benim merak ettiğim malzeme kalitesi nasıl telefonların drop testleri görmek lazım çok kullanıcı samsungdan ekranı kırılıyor diye şikayetci ekranı bu kadar büyütüp çerçeveyide daraltınca ister istemez bi darbede kırılıyor

20 mp kamera koymuşlar ama yazılımı nasıl kamera ne kadar iyi olursa olsun yazılım kötü olursa bi işe yaramaz bakalım z1 gece çekimleri nasıl olcak

xperia z den çok şikayet var telefon suya dayanıklı diye satıldı adam muslukta telefonu yıkıyor su geçiyor telefon garanti dışı diyor servisi umarım böyle şeyler z1 de olmaz
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serhat_ps3 5 yıl
Şaka maka bu gün NOTE 3 eğer beklentilerimi karşılamaz ise kesinlikle Xperia Z1 alacağım.
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